Умер актер Бруно Ганц, прославившийся ролью Гитлера

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Бруно Ганц считался самым знаменитым швейцарским актером

Швейцарский киноактер Бруно Ганц, прославившийся ролью Гитлера в фильме "Крах" (в России известен как "Бункер"), скончался в своем доме в Цюрихе в ночь на субботу. Ему было 77 лет.

Картина немецкого режиссера Оливера Хиршбигеля, основанная на одноименной книге историка Йоахима Феста и воспоминаниях секретарши Гитлера Траудль Юнге, изображает последние дни Третьего рейха и в целом точно воспроизводит известные события.

Особенно удалась Ганцу сцена, в которой его персонаж впадает в апоплексическую ярость. Она широко распространилась в интернете и вызвала к жизни тысячи пародий.

По словам критика газеты New York Times, от игры Ганца "мурашки бегут по коже".

Сам актер в интервью Guardian рассказывал, что четыре месяца готовился к роли, просматривая кинохронику, запечатлевшую Гитлера, и наблюдая за пациентами, страдающими болезнью Паркинсона.

"Но я не возьмусь утверждать, что проник в душу этого человека, - говорил он. - В голове не укладывается, как можно быть настолько лишенным жалости к другим".

Фильм вышел на экраны в 2004 году и собрал в мировом прокате 92 миллиона долларов.

Натурные съемки частично проводились в Санкт-Петербурге в одном из кварталов, схожих по виду с Берлином 1940-х годов, поскольку он до революции застраивался немецкими архитекторами.

"Бункер" получил несколько премий, в том числе от канала BBC 4, и номинировался на "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

От вампира до ангела

Ганц считался звездой немецкоязычного кино и театра и самым знаменитым швейцарским актером. Помимо Гитлера, он играл вампира в "Носферату" Вернера Херцога (1979) и ангела в "Крыльях желания" Вима Вендерса (1987). Снимался и в фильмах на английском языке ("Читатель", "Маньчжурский кандидат").

Свою последнюю роль Бруно Ганц сыграл в прошлом году в картине Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек".

На момент смерти Бруно Ганц являлся держателем "Кольца Иффланда", названного в честь знаменитого немецкого актера и режиссера конца XVIII - начала XIX века.

Особенность этой престижной немецкой театральной награды заключается в том, что она не присуждается публикой или жюри, а передается одним театральным деятелем другому. Получив "Кольцо Иффланда", его обладатель должен через год выбрать наиболее достойного преемника.

Кому собирался вручить кольцо Ганц, осталось неизвестным.

По имеющимся данным, причиной смерти актера стал рак прямой кишки.