В Петербурге обрушилось здание университета. Пострадавших нет
В пятиэтажном здании Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге произошло обрушение плит перекрытия с пятого по второй этажи.
По предварительной информации, пострадавших нет. По данным МЧС России, людей под завалами не осталось, все эвакуированы.
Ранее сообщалось, что заблокированными в здании могут быть около 20 человек.
По данным МЧС России, площадь обрушения составила около 150 квадратных метров.
В момент обрушения в здании проходили факультативные занятия. Также в части здания проводились строительные работы.
"На момент происшествия в образовательном учреждении проводились занятия. Из здания были эвакуированы 81 человек — студенты 1-го и 2-го курсов", - сообщили в МЧС.
"Крыша летела сверху вниз, она проломила пятый, четвёртый, третий, второй этажи и завалила весь первый. То есть все аудитории, которые находились посередине", - рассказал изданию "Фонтанка" один из студентов.
Предварительной причиной обрушения в МЧС назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.
На месте работают 14 единиц техники и 54 спасателя. Также на месте обрушения находятся представители администрации Петербурга.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.