В Петербурге обрушилось здание университета. Пострадавших нет

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В пятиэтажном здании Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге произошло обрушение плит перекрытия с пятого по второй этажи.

По предварительной информации, пострадавших нет. По данным МЧС России, людей под завалами не осталось, все эвакуированы.

Ранее сообщалось, что заблокированными в здании могут быть около 20 человек.

По данным МЧС России, площадь обрушения составила около 150 квадратных метров.

В момент обрушения в здании проходили факультативные занятия. Также в части здания проводились строительные работы.

"На момент происшествия в образовательном учреждении проводились занятия. Из здания были эвакуированы 81 человек — студенты 1-го и 2-го курсов", - сообщили в МЧС.

"Крыша летела сверху вниз, она проломила пятый, четвёртый, третий, второй этажи и завалила весь первый. То есть все аудитории, которые находились посередине", - рассказал изданию "Фонтанка" один из студентов.

Предварительной причиной обрушения в МЧС назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.

На месте работают 14 единиц техники и 54 спасателя. Также на месте обрушения находятся представители администрации Петербурга.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.