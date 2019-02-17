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Дональд Трамп призвал европейских союзников забрать и предать суду 800 участников группировки "Исламское государство" (запрещенной в РФ), захваченных в Сирии.

"США просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать назад более 800 боевиков ИГ, которых мы захватили в Сирии, и предать суду. Халифат вот-вот падет. Альтернатива не очень хорошая, она состоит в том, нам придется отпустить их", - написал президент США в "Твиттере".

"Соединенные Штаты не хотят смотреть, как эти боевики разбредутся по Европе, куда они, как ожидается, направятся", - добавил он.

На территории Сирии находится значительное количество иностранных граждан, воюющих на стороне ИГ, многие из них - граждане европейских стран.

В Европе к перспективе возвращения примкнувших к ИГ граждан относятся неоднозначно. Примечателен случай британки Шамимы Бегум, которая присоединилась к группировке в 2015 году, а теперь хочется вернуться домой. Чиновники заявляют, что если она и вернется на родину, к ней будут относиться как к угрозе безопасности.

Существуют прецеденты лишения британского гражданства за участие в ИГ. В 2018 году гражданства были лишены Александа Котей и Эль Шафи Эльшейх, известные как "битлы джихада". Они прославились из-за жестоких пропагандистских видео с убийствами заложников.

Глава минюста Франции Николь Беллубэ, напротив, заявляла в январе о готовности принять и предать суду более 100 французских джихадистов, захваченных в Сирии. "Мы сделали свой выбор: мы предпочитаем контроль, то есть их возвращение во Францию", - говорила она.

Призыв Дональда Трампа прозвучал на фоне наступления поддерживаемых США курдских формирований на один из последних оплотов ИГ на сирийско-иракской границе.

В пятницу американский президент объявил, что в течение 24 часов будет объявлено о победе над "Исламским государством". За прошедшие два дня соответствующего заявления из Белого дома, однако, не последовало.

Один из командиров "Сил демократической Сирии" Джия Фурат в субботу сообщил, что боевики ИГ блокированы на участке в 700 квадратных метров в городе Эль-Багуз на границе с Ираком. По его словам, в этом же месте находятся тысячи мирных жителей, боевики пользуются ими как живым щитом.

Что сейчас происходит в Сирии?

Неделю назад поддерживаемые США силы сирийской оппозиции сообщили, что ведут ожесточенные бои за оплот "Исламского государства" на востоке страны, рядом с иракской границей.

Еще два года назад силы ИГ контролировали огромные территории в Сирии и Ираке. Однако в настоящее время оставшиеся силы группировки удерживают лишь небольшой участок сирийской провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком.

За последние месяцы боевики из "Демократических сил Сирии" при поддержке американской авиации выбили ИГ из городов и деревень на северо-востоке Сирии.

Сколько осталось боевиков?

ИГ понесло значительные потери, но по данным ООН, в Ираке и Сирии в его рядах по-прежнему около 14-18 тысяч боевиков, в том числе около 3 тысяч иностранцев.

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У ИГ много последователей в Афганистане, Египте, Ливии, в Юго-Восточной Азии и в странах Западной Африки.

Также нередки случаи, когда люди, попавшие под влияние идеологии группировки, становятся террористами-одиночками.