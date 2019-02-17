Премьер Польши отменил визит в Израиль после слов Нетаньяху о Холокосте

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Биньямин Нетаньяху на этой неделе находился с официальным визитом в Польше

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий принял решение не ехать в Иерусалим после заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о роли поляков в преступлениях Холокоста.

Саммит группы Вышеградской четверки с участием представителей Польши, Венгрии, Чехии и Словакии пройдет в Иерусалиме 19 февраля.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий передал информацию премьер-министру Нетаньяху, что Польшу на заседании Вышеградской четверки в Израиле будет представлять министр иностранных дел Яцек Чапутович", - сказал глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик.

На этой неделе израильские СМИ распространили высказывания Нетаньяху, прозвучавшие во время его официального визита в Польшу.

Комментируя польский закон об ответственности за обвинение польского народа и польского государства в преступлениях Холокоста, Нетаньяху заявил, что "поляки сотрудничали с немцами", и он не знает никого, кто был бы осужден за подобные высказывания.

Газета Jerusalem Post заявила, что использовала в статье словосочетание "польская нация", однако быстро внесла изменения в материал. Канцелярия премьер-министра Израиля также опубликовала заявление о том, что "Нетаньяху говорил о поляках, а не о польском народе или Польше как стране".

Однако Варшаву эти объяснения не устроили.

"В последние дни в медийном пространстве появилось несколько ложных обвинений в адрес польского государства. Некоторые из этих заявлений были впоследствии исправлены, за некоторые были принесены извинения. Тем не менее, премьер-министр Матеуш Моравецкий очень принципиально относится к вопросу обвинения польского государства, польского народа в действиях, которые мы не совершали во время Второй мировой войны", - говорится в заявлении главы канцелярии польского премьера.

По словам Дворчика, заявления Нетаньяху породили "очередные дискуссии, где прозвучало много несправедливых и ложных обвинений в адрес Польши".

Закон, который комментировал Нетаньяху, был принят в Польше в начале этого года и вызвал бурное негодование в Израиле и США. Он предусматривал уголовную ответственность и тюремное заключение сроком до трёх лет за обвинение страны в сотрудничестве с нацистами в годы войны.

Президент Израиля Реувен Ривлин публично осудил закон, заявив своему польскому коллеге, что, хотя многие поляки сражались против нацистов во время Второй мировой войны, нельзя отрицать, что Польша приложила руку к истреблению евреев во время Холокоста.

Позднее уголовная ответственность по этой статье была отменена.