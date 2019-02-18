СМИ России: российская угроза и давление на Москву

В обзоре российских газет 18 февраля:

"Коммерсант": "Контуры темного будущего"

В статье под таким заголовком газета "Коммерсант" подводит итоги прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности в той ее части, где речь шла о России. Газета считает, что стало понятно, как Запад будет строить отношения с Москвой. Причем, отмечает издание, о России там говорили часто, но в основном как об угрозе единству и демократии в Евросоюзе.

"Форум в Мюнхене выглядел подведением итогов, пожалуй, самой тревожной пятилетки в новейшей истории отношений Москвы с коллективным Западом, - пишет "Коммерсант". - В столице Баварии каждая из сторон говорила о противостоянии на свой лад и под собственным углом".

Со слов представителей ЕС, США и НАТО, вырисовывался триптих, на котором Россия изображена в трех ипостасях: возмутитель спокойствия, нарушитель международного права, угроза европейскому единству и демократии, отмечает "Коммерсант".

Из заявлений выступавших представителей западных стран и альянсов, пишет газета, складывалось представление о стратегии действий на российском направлении. Если обобщить, она состоит в том, чтобы быть готовыми одновременно противостоять угрозе с Востока и оказывать давление на источник этой угрозы - Москву.

О сотрудничестве с Москвой, например, канцлер Германии Ангела Меркель упомянула только в контексте "Северного потока-2", отмечает "Коммерсант", но при этом добавляет, что она отдельно обратилась к сидевшему в зале украинскому лидеру Петру Порошенко, пообещав ему, что этот трубопровод не станет угрозой энергобезопасности Украины.

Выступление же на конференции главы российского МИДа Сергея Лаврова, отмечает газета, было весьма миролюбивым. Назвав ситуацию на европейском континенте и "в целом в Евроатлантике" крайне напряженной, Лавров отметил, что в таких условиях самое время "обратиться к идее построения общеевропейского дома, как бы странно это ни звучало в нынешней ситуации".

"Мы бы даже хотели немного видеть изоляцию, потому что переговоры были бесперебойными", - приводит "Коммерсант" слова Лаврова. Сергей Лавров утверждал, что все переговоры были конструктивными: "Даже со стороны тех политических деятелей, которые в другое время, когда выступают в Европарламенте или где-то еще, достаточно жестко высказываются о России".

Министр сообщил, что все, с кем он виделся, заверяли, что хотят нормализации отношений. Впрочем, отмечает "Коммерсант", его слова никак не увязывались с тем, что западные политики говорят о России после закрытых двусторонних встреч с российскими коллегами - когда оказываются на публике и перед камерами.

"Ведомости": призыв как преступление

Движение "Голос" попросило Центризбирком и Генпрокуратуру проверить правомерность возбуждения уголовного дела в связи с распространением осенью в Псковской области листовок с призывом портить бюллетени на выборах губернатора. Дело, рассказывает газета "Ведомости", было возбуждено еще в сентябре 2018 года.

Поводом стало распространение псковским отделением партии "Яблоко" листовок и видеоролика с призывом проставлять в бюллетенях более одной отметки, что автоматически делает их недействительными. 13 февраля у псковских яблочников прошли обыски.

Такая трактовка противоречит принципам свободных выборов и грубо нарушает избирательные права граждан, а возбуждение дела является грубым политическим давлением, считает "Голос".

В его заявлении отмечается, что 4 сентября 2018 года к таким же, по сути, действиям призывал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин: "Тебе кажется, что нет достойного кандидата? Но это не предлог не приходить [на выборы]. В конце концов, вычеркни всех - и это тоже будет поступок". Но в отношении его никаких следственных действий не было, отмечают правозащитники.

В деле нет ни подозреваемых, ни обвиняемых, только свидетели, говорит лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг: "В деле нет события преступления. Недействительный бюллетень предусмотрен законодательством как форма голосования гражданина. Призывы делать бюллетени недействительными распространены с тех пор, как убрали графу "против всех". Это форма несогласия со списком кандидатов".

Шлосберг считает, что таким образом его хотят лишить полномочий депутата областного собрания и поэтому было придумано это дело, которое идет к выдаче обвинительного заключения.

Сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц признается, что не знает о других подобных делах. "Ситуация беспрецедентная, ее опасность в том, что такой результат политического заказа может быть потом перенесен и в другие регионы", - опасается правозащитник.

Политические силы и граждане могут высказывать свою позицию о том, как вести себя на выборах, и если это оценивать как преступление, то это грубо ограничивает свободу выражения мнений, уверен он.

"Ведомости": доходы плюс расходы?

Премьер Дмитрий Медведев выступил с предложение по-новому считать бедных в России. Их нужно определять не по их доходам, а по расходам, и в зависимости от этого поддерживать, считает Медведев.

Решения о пособиях принимаются на основе "сухих цифр", "стандартного набора данных", и картина бедности получается "обезличенной", отметил премьер-министр. Чтобы оказывать более адресную помощь бедным, нужен их социальный портрет, учитывающий специфику ситуации и потребности, образование и здоровье.

Он также предложил подумать о пересмотре критериев бедности: "Исходить в большей степени из расходов человека, как это стараются делать во всем мире, а не просто отталкиваться от доходов". Это исключит ситуации, когда бедные семьи лишаются права на пособие только потому, что их доход "на какой-нибудь рубль" превысил прожиточный минимум, или когда вполне обеспеченные люди, не работающие официально, получают еще и помощь от государства.

Такой индивидуальный портрет бедности появится в 2019 году, после того как министерство труда завершит изучение домохозяйств в восьми пилотных регионах и поймет, насколько данные Росстата совпадают с реальной ситуацией, пояснила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

По данным Росстата, доходы ниже прожиточного минимума в 2017 году были у 13,2% населения, или у 19,3 млн человек. Социальную поддержку, по словам Голиковой, получают лишь 22% бедных, и правительство намерено выяснить, почему остальным она не достается.

Но общепринятый в мире критерий - доходы, говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова. Показатель расходов, по ее словам, имеет те же несовершенства, что и доходов: если расходы бедной семьи из-за покупки телевизора, на который она год копила, на рубль превысят установленную планку, она лишится пособия. Но можно контролировать расходы людей с доходами ниже прожиточного минимума, рассуждает Овчарова.

Эксперт управления социальной политики аналитического центра при правительстве Владимир Трубин отмечает, что критерий прожиточного минимума используют немногие страны, большинство определяют долю бедных по медианному доходу. Но переход на такой расчет автоматически увеличит количество малоимущих в России, считает эксперт.

РИА Новости: где на Руси жить хорошо?

Для определения качества жизни в регионах эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости подготовили седьмой по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах. Он построен на комплексном учете 70-ти показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни, ситуации в социальной сфере.

Состав первой десятки регионов-лидеров остался прежним. Первые позиции, как и в прошлом году, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает 70 [из возможных ста]. Эта тройка регионов возглавляет рейтинг в течение уже многих лет, и, по мнению авторов исследования, в ближайшие годы ситуация не изменится.

За ними следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Липецкая и Калининградская области.

Состав замыкающей рейтинг десятки по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. Последние места занимают Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва.

Семь регионов улучшили свои позиции в рейтинге более чем на пять мест по сравнению с прошлым годом, отмечает агентство. Магаданская область переместилась с 44-е на 35-е место, Амурская - с 61-го на 53-е, Оренбургская - с 41-го на 33-е, Чукотка - с 78-го на 70-е, Северная Осетия - Алания - с 72-го на 65-е, Сахалин - с 53-го на 46-е, Мурманская область - с 42-го на 36-е место.

Агентство не исключает, что рост позиций у четырех дальневосточных регионов может свидетельствовать о результативности федеральной программы развития Дальнего Востока, ведь в последние годы в дальневосточных регионах развернуто активное строительство инфраструктурных и промышленных объектов.

Впрочем, в следующем году, предполагают эксперты, позиции регионов в рейтинге не претерпят существенных изменений, в особенности в группах лидеров и аутсайдеров.

Что еще почитать:

Отношение руководства страны к последствиям санкций становится все более реалистичным, пишет в редакционном комментарии свежего номера газета "Ведомости". После появления проекта новых американских санкций Кремль призвал россиян готовиться к худшему, премьер призвал чиновников не относиться к ним как к ерунде, отмечает издание.

Газета "Коммерсант" выяснила, что, несмотря на активное и внешне успешное сопротивление Германии, новые регуляторные инициативы Евросоюза могут серьезно осложнить работу "Газпрома": газопровод "Северный поток-2" с высокой вероятностью останется недозагруженным как минимум в первые несколько лет эксплуатации. И "Газпром", по мнению газеты, уже начал готовиться к развитию событий по худшему сценарию, сигнализировав о возможности строительства газопровода "Турецкий поток-2".

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си