Пресса Британии: эпоха саморегулируемого интернета подходит к концу

В обзоре британской прессы:

Что будет с либеральным порядком, если геополитический баланс склонится в сторону Востока?

Times посвящает одну из своих редакционных статей прошедшей на прошлой неделе Мюнхенской конференции по безопасности.

Газета считает, что в интересах мировой безопасности члены НАТО должны преодолеть взаимное недоверие последнего времени, потому что только совместными усилиями они смогут противостоять современным угрозам.

Источниками сегодняшней угрозы являются, по мнению издания, три отдельные ревизионистские силы: Россия, пренебрегающая международным правом, Китай, стремящийся настроить евразийские государства против Запада, и Иран, использующий разные методы для вмешательства в Сирии, Йемене, Ливии и Ираке.

Сражаться с этой троицей, пишет Times, еще сложнее, чем было во время холодной войны с СССР. Эти три силы кооперируются на разных уровнях. К примеру, китайско-российский альянс блокирует западные инициативы в ООН, проявляет активность в торговле оружием и в энергетическом секторе.

"Опасность очевидна, - пишет издание. - Если Россия захватит еще больше бывших частей Советского Союза, если Китай преуспеет в контроле над морскими путями в Тихом океане, а Иран будет управлять запасами нефти стран Персидского залива, то баланс геополитических преимуществ, очевидно, сместится против Запада. Что произойдет тогда с либеральным порядком?"

Британия будет регулировать "цифровых гангстеров"

Все британские газеты пишут о том, что в ближайшее время в Британии начнут регулировать интернет.

Специальная межпартийная комиссия нижней палаты парламента пришла к выводу, что "эпоха неадекватной саморегуляции должна закончиться".

Как пишет Financial Times, глава комиссию Дэмиан Коллинз заявил, что необходим "радикальный сдвиг в балансе власти между платформами и людьми".

Депутаты призывают как можно скорее создать независимый регулятор соцсетей и "этический кодекс ", аналогичный правилам британского медиа-регулятора Ofcom.

В соответствии с этим кодексом соцсети должны будут убирать дезинформационный и опасный контент, в противном случае их будут штрафовать.

Специальное расследование кампаний по дезинформации и распространению фейковых новостей заняло 18 месяцев. Комиссия пришла к выводу, что компания Facebook намеренно и осознанно нарушала законы по защите частной информации и данных, а безответственное отношение соцсетей к дезинформации ставило под удар сам институт демократии в Британии.

Традиционно либеральная Guardian также поддерживает введение регуляционных мер. В своем анализе парламентского отчета газета пишет: "Фейсбук" - это неуправляемый кошмар, уничтожающий демократию, который необходимо взять под контроль".

По мнению издания, компания ведет себя как "цифровой гангстер", ставя себя выше и вне закона.

Daily Telegraph публикует статью министра культуры Британии Джереми Райта под говорящим названием "Эпоха технологической саморегуляции подходит к концу".

Министр считает, что, как и любая другая индустрия, индустрия социальных сетей имеет не только права, но и обязанность ставить безопасность своих клиентов во главу угла.

Райт подчеркивает, что одно из важнейших предложений парламентской комиссии - требование, чтобы крупные онлайн-платформы взяли на себя обязательства по качеству новостей. Предполагается, что сами интернет-гиганты будут прикладывать усилия по предоставлению лишь достоверного контента, но при помощи внешнего регулятора.

"Более безопасный интернет хорош и для бизнеса, - пишет министр в заключение своей статьи в DT. - Но мы больше не можем полагаться только на добрую волю интернет-индустрии. Во всем мире правительства сталкиваются с проблемой обеспечения онлайн-безопасности своих граждан. Так как эра саморегуляции подходит к концу, Британия может и должна действовать сообразно".

Популисты паразитируют на недостатках традиционной политической системы

Financial Times публикует статью директора Лондонской школы экономики и политологии Минуша Шафика о том, что в заявлениях популистов есть доля справедливости, и современная политическая система на Западе должна меняться.

Лидеры популистов утверждают, что они представляют реальные чаяния людей, пишет автор статьи. И левые, и правые популистские партии стоят на антиэлитистских и антиплюралистских позициях.

Популисты преуспевают, считает автор статьи в FT, потому что традиционные политические партии не смогли предложить людям вызывающее доверие видение будущего ни в вопросах собственности, ни в вопросах экономической безопасности, ни в вопросах идентичности.

Зная историю, можно предположить, что будет дальше, пишет Шафик. Популисты захватят власть, будут преследовать критиков, будут стараться избавиться от независимости судов, медиа и регуляторов. Одновременно они будут тратить слишком много денег на покупку своих сторонников. Закончится все это налоговым или платежным кризисами, а то и обоими.

Рецепт противостояния популистам автор предлагает один: не отрицать недостатки прежней системы, но напоминать о ценностях демократии и плюрализма, которые популисты стремятся уничтожить.