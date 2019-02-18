Правообладатель иллюстрации Sergey Bobylev/TASS Image caption Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви был арестован на два месяца по подозрению в мошенничестве

В Кремле надеются, что арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майлка Калви не окажет негативного воздействия на инвестиционный климат в России, заявил пресс-секретарь Владимира Путина. Русская служба Би-би-си ознакомилась с тем, как на новость об аресте американского предпринимателя реагируют российские чиновники и бизнесмены.

О задержании основателя Baring Vostok Майкла Kалви и еще пятерых человек стало известно в прошедшую пятницу. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Все они были арестованы.

Потерпевшими по делу признаны двое акционеров банка "Восточный" (Baring Vostok является его контрольным акционером). Сторона Калви утверждает, что истинная причина преследования - конфликт с другими акционерами банка "Восточный", а не якобы совершенное американцем преступление.

Поздно вечером в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков лишь сообщил, что Владимира Путина проинформировали о деле Baring Vostok. В понедельник он выступил с более содержательными комментариями. Вот их краткий пересказ:

Калви нельзя считать виновным до решения суда

Путин неоднократно встречался с Калви, это крупный и последовательный инвестор в российскую экономику

Путин ни с кем не обсуждал судьбу Калви, потому что это не повестка президента

Отношения с другими странами не влияют на деятельность зарубежных инвесторов в России

"Такое может произойти в любой стране и в отношении любого предпринимателя", - подчеркнул Песков.

В схожем ключе еще в пятницу высказался министр финансов России Антон Силуанов.

"Если это мошенничество, что тут можно сказать. Не надо нарушать законодательство. Что я еще могу вам сказать? Надо просто разобраться. Если подтвердятся нарушения закона, никто не может дать поблажки. Поэтому нарушать закон никто не должен. Будь то иностранец или россиянин, здесь нет разницы. Есть законодательство РФ. Есть необходимость его соблюдения. Все, кто его не соблюдают, соответственно, должны нести наказание", - сказал Силуанов (цитата по Интерфаксу).

Комментировать возможное влияние этих задержаний на инвестиционный климат он не пожелал.

Председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков предположил, что у правоохранительных органов должны были быть веские основания для задержания топ-менеджеров Baring Vostok. "Допускаю, что были какие-то нарушения, которые вызвали решительные действия со стороны силовиков", - сказал он.

Кто высказался в поддержку арестованных

Глава Сбербанка Герман Греф в пятницу заявил, что давно знает Майкла Калви как порядочного и честного человека, много сделавшего для привлечения инвестиций в Россию и развития ее экономики. "И не зная сущности обвинений, очень надеюсь, что правоохранительные органы разберутся, и это окажется недоразумением", - заявил Греф.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (суверенный фонд России, созданный правительством) Кирилл Дмитриев выразил готовность лично поручиться за Калви.

Сооснователь и руководитель "Яндекса" Аркадий Волож в понедельник заявил, что Калви и его фонд всегда были "стандартом приличности и законности для рынка". Baring Vostok стал одним из первых инвесторов "Яндекса", вложившись в компанию в 2000 году, и окончательно вышел из ее капитала лишь в 2016 году.

"Когда их инвестициям что-то угрожало, они действовали четко, но очень корректно и только в рамках корпоративного права", - заявил Волож.