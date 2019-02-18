На Новой Земле снимают режим ЧС, введенный из-за нашествия белых медведей
Власти архипелага Новая Земля отменяют режим ЧС, введенный из-за небывалого скопления белых медведей у населенных пунктов. Большое число хищников наблюдалось в регионе последние три месяца.
"В настоящий момент количество белых медведей резко уменьшилось в непосредственной близости от населенных пунктов - оно приближается к среднестатистическим данным за весь период наблюдений - 2-3 медведя. Массовое проникновение медведей в населенные пункты прекратилось", - сообщил глава муниципального образования Новая Земля Жиганша Мусин (цитата по РИА Новости).
Режим чрезвычайной ситуации прекращает действовать с 00:00 вторника, 19 февраля, уточнил чиновник.
В региональном управлении Росприроднадзора сообщили, что за последние сутки не было зафиксировано ни одного захода медведей в поселок Белушья Губа, где ранее было замечено больше всего хищников.
Представитель ведомства отметил, что уменьшение числа медведей может быть связано с установившимся льдом.
Он также сообщил, что теперь вероятность того, что медведей придется усыплять и отвозить на вертолетах подальше от поселков, существенно снизилась.
Режим ЧС из-за небывалого скопления белых медведей у населенных пунктов был введен на Новой Земле 9 февраля. Так, по подсчетам властей, на территорию поселка Белушья Губа заходили по меньшей мере 52 медведя.
Иногда хищники не реагировали на светошумовые сигналы, попытки отогнать их с помощью патрульных автомобилей и собак тоже были тщетны. "Более пяти животных не покидают гарнизон, в буквальном смысле гоняются за людьми и даже заходят в подъезды жилых домов", - рассказывал глава муниципалитета.
При этом Росприроднадзор запретил отстрел даже наиболее агрессивных особей.
Белый медведь считается крупнейшим сухопутным хищником на планете, его популяция находится под угрозой из-за браконьерства и изменения климата. В России охота на него запрещена.