Пригожин мог летать в Африку на переговоры властей ЦАР с оппозицией

Правообладатель иллюстрации Mikhail Svetlov/Getty Image Image caption Евгений Пригожин на российско-турецких переговорах в Константиновском дворце 9 августа 2016 года

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, чье имя связывают с "ЧВК Вагнера", мог побывать на переговорах властей Центральноафриканской республики с вооруженной оппозицией. Они закончились подписанием соглашения, которое должно положить конец гражданской войне в ЦАР.

22 января из обветшалого аэропорта Банги - столицы Центральноафриканской республики (ЦАР) - вылетела группа мужчин с туристическими чемоданами. Внешне они мало напоминали официальную делегацию, однако отчет об их вылете в Хартум - столицу соседнего Судана - был опубликован на официальной странице правительства ЦАР в "Фейсбуке".

"Руководители вооруженных группировок делятся ожиданиями от переговоров в Хартуме", - говорилось в комментарии к видео.

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В Хартум отправились и представители власти, чтобы сесть за стол переговоров с оппозицией, много лет находящейся в состоянии войны с правительством ЦАР.

В тот же день, 22 января, из Петербурга вылетел бизнес-джет с регистрационным номером M-Vito. После промежуточной остановки в Москве он направился в сторону Африки. Достигнув севера Египта на высоте свыше 11 тысяч метров, самолет стал невидимым для онлайн-сервисов по слежению за авиацией.

Источники Би-би-си утверждают, что этот самолет мог доставить в Хартум петербургского предпринимателя Евгения Пригожина - для участия в мирных переговорах.

Исчезающий самолет

Самолет Raytheon Hawker 800XP c регистрационным номером M-Vito зарегистрирован на сейшельскую компанию со скрытым списком собственников.

"Новая газета" утверждает, что "супруга и дети Пригожина не раз были на борту бизнес-джета, интерьер которого идентичен Raytheon Hawker 800XP". Фото этого самолета было опубликовано в "Инстаграме" дочери бизнесмена Полины Пригожиной, писало издание, публикуя скриншот этой записи.

"Папа - доброй души человек" - такой комментарий оставил знакомый дочери Пригожина под фотографией бизнес-джета. "И не говори", - ответила она.

Во время переговоров в Хартуме M-Vito четырежды оказывался у северного побережья Египта: 22 января, 30 января, 3 февраля и 5 февраля, следует из данных портала ADSB Exchange. Однако каждый раз самолет становился невидимым для онлайн-сервисов по слежению за авиацией на большой высоте.

Image caption Самолет с регистрационным номером M-Vito может использоваться семьей Евгения Пригожина, утверждает "Новая газета"

Это может означать, что пилот сознательно выключил транспондер, который передает данные о маршруте воздушного судна, считает руководитель агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

Как минимум в один из дней - 5 февраля - самолет мог продолжить движение в сторону Судана, следует из авиационных документов, которые есть в распоряжении Би-би-си.

Согласно ним, M-Vito приземлился в Хартуме к утру 5 февраля.

В этот день правительство ЦАР и представители вооруженной оппозиции предварительно согласовали проект мирного соглашения.

Через сутки самолет покинул Хартум, указано в документе, имеющемся в распоряжении Би-би-си. Вскоре самолет уже был в Петербурге, следует из данных ADSB Exchange.

"Пригожин действительно летал на этом самолете на переговоры, но он не принимал участия в официальных, публичных встречах", - утверждает источник в окружении бизнесмена.

Би-би-си не обнаружило Пригожина на фотографиях и видеозаписях с переговоров.

О возможном участие Пригожина на заключительной стадии переговоров в Хартуме Би-би-си рассказали еще два независимых друг от друга собеседника, связанных со структурами петербургского бизнесмена. Однако источники затруднились сказать, во всех ли четырех случаях на борту самолета мог быть лично предприниматель - или в один из дней M-Vito летал в Африку с другими целями.

Это не первый случай, когда Пригожин мог выполнять дипломатическую миссию в Африке.

В августе 2018 года он якобы уже прилетал в Хартум на встречу с представителями вооруженных группировок ЦАР, утверждало ранее Le Monde. А в ноябре он был замечен в министерстве обороны России на встрече с ливийским маршалом Халифом Хафтаром, писала "Новая газета".

Военно-дипломатический источник агентства Интерфакс объяснял присутствие Пригожина тем, что тот организовывал официальный обед и принял участие в обсуждении культурной программы.

Вместе с официальными лицами

Переговоры в столице Судана начались 24 января и продлились до 5 февраля, когда президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и лидеры 14 вооруженных группировок подписали мирное соглашение. То есть переговоры закончились в тот же день, когда самолет M-Vito был в Африке.

Подписание мирных соглашений приветствовал президент Судана Омар аль-Башир и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Ход переговоров в Хартуме ежедневно освещало издание "Федеральное агентство новостей" (ФАН), которое, по данным минфина США, связано с структурами Пригожина и находится под американскими санкциями. В каждом сообщении ФАН подчеркивало роль России в мирном урегулировании, но не стало упоминать о возможном визите в Судан своего предполагаемого владельца.

Правообладатель иллюстрации ASHRAF SHAZLY/AFP/Getty Images Image caption Церемония парафирования мирного соглашения между правительством ЦАР и оппозиционными группировками

Официально российскую сторону на переговорах представлял посол России в Судане Владимир Желтов. На переговорах присутствовал также российский советник президента ЦАР по безопасности Валерий Захаров, который, как сообщала Би-би-си, возможно, тоже работает на Пригожина.

Посольство России в Судане не ответило на запрос Би-би-си с вопросом, принимал ли Пригожин участие в переговорах и в каком статусе.

Би-би-си попросила прокомментировать возможное участие бизнесмена в переговорах его пресс-службу. "Уже многократно давались ответы о низкой осведомленности Евгений Викторовича о процессах, происходящих в столице Судана Хартуме и ЦАР", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, Пригожин через свою пресс-службу порекомендовал Би-би-си вспомнить неприличный анекдот о поручике Ржевском и малиновой косточке.

В МИД России не смогли оперативно ответить на вопросы Би-би-си.

Пригожин и ЦАР

В январе Би-би-си подробно рассказывала об интересах Пригожина в ЦАР. Бойцы частной военной компании Вагнера ("ЧВК Вагнера"), спонсором которой СМИ называли Пригожина, занимаются там подготовкой местных вооруженных сил и жандармерии.

Собеседники Би-би-си говорили, что русские специалисты в ЦАР занимаются добычей драгоценных камней и проявляют интерес к золотым приискам. Петербургского бизнесмена в этой стране интересует также деревообрабатывающий бизнес.

Как говорили собеседники Би-би-си, структуры, связанные с Пригожиным, помогают в планировании предвыборной кампании президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры. Президентские выборы в ЦАР должны состояться в 2020 году.

Правообладатель иллюстрации FLORENT VERGNES/AFP/Getty Images Image caption Валерий Захаров (в центре) и представитель правительства ЦАР Анге Максим на встрече в Банги в августе 2018 год

Летом 2018 года в ЦАР для съемок фильма о ЧВК "Вагнера" прибыла съемочная группа "Центра управления расследования" в составе Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Их проводником должен был стать некий Мартин, контакт которого им дал журналист ФАН Кирилл Романовский. Группа так и не смогла связаться с Мартином, а в ночь на 31 июля журналисты были убиты.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о ходе расследования, заявил, что журналисты были убиты в ходе ограбления, совершенного одной из местных группировок. Этой же версии придерживается Следственный комитет России.

В начале января результаты собственного расследования представил центр "Досье" Михаил Ходорковского (он же спонсировал и "Центр управления расследованиями"). В "Досье" полагают, что никакого Мартина не существовало, а за журналистами с самого начала была организована слежка. Ею, как полагают в центре, могли заниматься сотрудники связанных с Пригожиным структур в ЦАР и местные жандармы. Те, впрочем, это отрицают.