Экс-начальника колонии, где пытали Макарова, посадили под домашний арест

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Суд в Ярославле отправил под домашний арест бывшего врио начальника колонии №1 Дмитрия Николаева. В прошлом году колония печально прославилось после публикации видео о пытках заключенного Евгения Макарова.

Николаев и его бывший заместитель Игит Михайлов были задержаны в понедельник по подозрению в организации пыток заключенного Евгения Макарова.

По данным фонда "Общественный вердикт", другие сотрудники колонии, ранее арестованные по резонансному делу о пытках, рассказали на допросе, что якобы Николаев и его заместитель разрешили "воспитательную работу" с Макаровым.

Кировский районный суд Ярославля постановил, что Николаев находиться под домашним арестом о 20 марта, передает Интерфакс. Хотя следствие настаивало на том, чтобы отправить бывшего врио начальника колонии №1 в СИЗО.

По делу об избиении осужденного Макарова ранее были арестованы 15 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Николаев до сих пор работал заместителем начальника отдела режима и надзора управления ФСИН по Ярославской области.

Требуя заключить Николаева под стражу, следователь в суде говорил, что врио начальника колонии №1 "создал условия устрашения всех сотрудников". Он также сообщил, что заключенный Макаров и подозреваемые в пятках во время очных ставок указывали на Николаева как на организатора избиения, передает из зала суда корреспондент "Коммерсанта".

Пытки в ярославской колонии

Скандал вокруг ярославской колонии разгорелся после обнародования в июле прошлого года видеозаписи, на которой сотрудники ФСИН пытают заключенного колонии №1.

10-минутная запись с портативного видеорегистратора (по закону его обязаны носить все сотрудники ФСИН) оказалась в распоряжении фонда "Общественный вердикт" и была опубликована "Новой газетой". Сама запись была сделана в июне 2017 года.

Видеозапись пыток вызвала широкий общественный резонанс и возмущение среди пользователей соцсетей. В тот же день следствие возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий. Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

По данным следствия, группа сотрудников ФСИН "действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применила насилие в отношении заключенного".

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Заместитель главы ФСИН Анатолий Рудый признал, что сотрудники службы "не должны были допустить произошедшее". При этом он говорил, что Макаров, пытки которого показаны на видео, допустил в колонии 136 нарушений и "пытался сделать так, чтобы спровоцировать сотрудников".

По уголовному делу об избиении Макарова были арестованы 15 сотрудников колонии, их обвиняют в превышении полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ).

Макаров вышел на свободу в октябре прошлого года - ему пересчитали срок заключения по новому закону об учете времени, проведенного заключенным в СИЗО.