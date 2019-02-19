СМИ России: цель послания Путина - остановить падение рейтинга власти?

В обзоре российских газет 19 февраля:

"Ведомости": остановить падение

По данным газеты "Ведомости", послание президента парламенту, намеченное на 20 февраля, изначально планировалось на середину марта. В марте исполняется пять лет аннексии Россией Крыма. Именно к этой дате хотели приурочить послание, пишет газета, ссылаясь на данные своих источников в администрации президента.

Чем объясняется перенос, собеседники "Ведомостей" сказать затрудняются. "Это может быть связано с желанием остановить падение рейтингов. Возможно, уже есть понимание по введению [новых антироссийских] санкций. Может быть и нежелание того, чтобы послание было слишком близко к выборам президента Украины 31 марта", - говорит один из них.

Если перенос был, то он связан с падением рейтингов власти, считает политолог Андрей Колядин: "У президента не так много рычагов, которые он мог бы применить: это послание, прямая линия и большая пресс-конференция. Как раз в обращении к Федеральному собранию он может выйти с серьезными обещаниями для политически ориентированных людей".

В 2018 году послание [Путин сделал в нем упор на новейшие вооружения] заставило людей сплотиться перед выборами, отмечает эксперт: "Нет ничего страшнее войны, пусть и гипотетической. Но за год интересы людей ушли во внутреннюю повестку - пенсионная реформа, повышение НДС, рост цен. Теперь они ждут, что им скажут о том, что касается их нужд".

Вряд ли перенос послания был из-за внешнеполитических событий, скорее это связано со снижением рейтингов, согласен политолог Николай Петров: "Мы видим подготовку в виде статей [премьера] Дмитрия Медведева, [помощника президента] Владислава Суркова. Был удивительный сочинский тур с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко. Трудно судить о драматургии послания, пока оно не озвучено, но для президента важно переломить ситуацию с рейтингами".

В 2018 году послание было внешнеполитическим, рейтинги перед выборами надували, и их снижение после этого вполне объяснимо, продолжает эксперт. "Но сейчас снижение рейтингов - это тренд. И должно прозвучать что-то, что позволит изменить ситуацию, а не просто подпереть рейтинги. Послание должно быть качественно другим, когда президент мог бы озвучить стратегию на более отдаленную перспективу, чем даже 2024 год".

"Коммерсант": по азовскому счету

Спустя почти три месяца после инцидента в Керченском проливе Евросоюз готов расширить санкции в отношении России, пишет газета "Коммерсант" по следам состоявшегося в минувший понедельник в Брюсселе заседания министров иностранных дел стран-членов ЕС. Но, отмечает газета, новые ограничительные меры будут относительно скромными.

Вместо введения дополнительных экономических санкций было решено расширить список граждан России, которым запрещен въезд в ЕС. Их имена должны стать известны в ближайшие дни.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: в список будут внесены восемь россиян, им запретят въезд в ЕС, а их счета и имущество в странах Евросоюза, если таковые имеются, будут заморожены, пишет газета.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заранее дала понять, что расширение санкций в Москве трагедией не считают. "Санкционную политику Евросоюза, или США, или стран альянса [НАТО] обсуждать бесполезно. Это вещи, с одной стороны, системные с точки зрения курса на сдерживание России, с другой стороны, абсолютно не имеющие под собой основания, потому что придумываются поводы из ничего, - заявила она. - Серьезно обсуждать эти вопросы - об этом уже говорило российское руководство неоднократно - просто невозможно".

Реакция политиков была столь же ожидаемой, отмечает "Коммерсант". Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что нарушившие российские границы украинские моряки "останутся сидеть в камере, какими бы слезами ни заливался Киев или официальный Брюссель".

А сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал решение Евросоюза свидетельством "поддержки кандидатуры Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах на Украине, а также его антироссийской политики", и добавил, что "этим решением Евросоюз практически подталкивает Украину к новым антироссийским провокациям".

РБК, "Ведомости": потери от ограничений

От ограничений каких стран больше всего пострадала российская экономика, рассказывает РБК со ссылкой на материалы минэкономразвития. Всего, пишет РБК, против российских товаров действует 159 ограничений в 62 странах. Эксперты оценивают ущерб от них в 6,3 млрд долларов в год.

Из подготовленной министерством презентации следует, что лидером по количеству введенных ограничений против российских товаров стал Евросоюз (25), на втором месте Украина (22), далее следуют Индия (16), Беларусь (13), Турция (12) и США (9).

Однако по предполагаемому ущербу экономике России распределение стран получилось иным: на первом месте ЕС - 2,4 млрд долларов, на втором США с 1,1 млрд, на третьем Украина, от ограничений со стороны которой Россия понесла ущерб в 775 млн долларов. За ними следуют Турция (713 млн), Индия (377 млн), Иран (320 млн) и Китай (174 млн).

РБК отмечает, что несмотря на то, что Беларусь ввела против российских товаров относительно большое количество ограничительных мер, предполагаемый ущерб от них составил всего 42 млн долларов.

Наибольшие потери понес металлургический сектор - почти 4 млрд долларов, на втором месте сельскохозяйственная промышленность - 1,1 млрд, замыкает тройку химическая промышленность, которая понесла потери в размере 640 млн долларов.

Для России же общий эффект от ограничительных мер меньше, чем можно было бы ожидать, считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров, мнение которого в статье на эту же тему приводит газета "Ведомости": основные товары российского экспорта - нефть, газ, продукция оборонной промышленности, лес - как правило, не попадают под такие меры.

"Ведомости", "Коммерсант": губернаторы осваиваются в сети

Исследование аккаунтов российских губернаторов в соцсетях, проведенное фондом "Петербургская политика", показало, что 17 из 85 губернаторов до сих пор там не присутствуют, хотя Кремль в последнее время рекомендует это, рассказывает газета "Ведомости".

Тема присутствия губернаторов в соцсетях была актуальной на Сочинском инвестиционном форуме на минувшей неделе: интерес к ней выразил премьер Дмитрий Медведев, тем самым окончательно "политически реабилитировав" эту работу, отмечают авторы исследования.

Впервые, вспоминает издание, губернаторы пришли в соцсети в конце 2000-х гг., когда Медведев был президентом; в 2012-2017 гг., после нескольких недоразумений, в сети оставались только отдельные энтузиасты, теперь же руководителей регионов вновь подталкивают к возвращению в соцсети. Исследователи отмечают, что оно происходит на фоне снижения рейтингов власти.

Самая популярная соцсеть среди губернаторов - "Инстаграм". Важным ноу-хау 2018-2019 гг. эксперты называют прямые эфиры губернаторов в этой соцсети. Многие губернаторы стараются вымарывать негативные комментарии или поощрять, чтобы их не писали, другие, наоборот, дают площадку для выхлопа пара или понимания степени чувствительности проблем для людей. Такой подход представляется логичным в ситуации, когда нет очевидного рецепта, считает Виноградов.

Эксперт отмечает, что в условиях падения рейтингов соцсети больше нужны, чтобы выслушивать и выстраивать какую-то общую волну, нежели продвигать там себя. При этом у всех оппозиционных губернаторов, пишет газета, в соцсетях очень лояльная аудитория и высокий ресурс доверия.

Конечно, губернаторам нет смысла сидеть в соцсетях круглосуточно и стараться реагировать на каждый комментарий, говорит Виноградов. Но понимать особенности коммуникации в соцсетях и то, как можно использовать их на пользу себе, необходимо. Тем более что, добавляет газета "Коммерсант" в статье на эту же тему, вице-губернаторов по внутренней политике обучают этому на курсах.

По словам источника газеты "Коммерсант", в администрации президента контролируют ведение соцсетей, но за публикации "ни разу не прилетало". Есть одно требование - предоставлять заранее основные инфоповоды, говорит собеседник газеты, исключение составляют оперативные события.

По словам источника газеты в одном из регионов, Москва может отреагировать в одном случае: если публикация губернатора вызвала широкий резонанс: "Получает в первую очередь вице-губернатор по внутренней политике".

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Газета "Коммерсант" пишет, что эксперты признали всплеск заболеваемости корью в России. Роспотребнадзор связывал его с "завозом инфекции из неблагополучных стран". По данным Роспотребнадзора, за 2018 год было зарегистрировано 2538 случаев кори по всей стране, тогда как в 2017 году таких случаев было 725.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си