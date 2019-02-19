Пресса Британии: раскол в Лейбористской партии повлияет на всю британскую политику

В обзоре британской прессы:

Лейбористы решились на раскол

Все британские газеты рассказывают о том, что семь депутатов Палаты общин вышли из Лейбористской партии в знак протеста против политики лидера партии Джереми Корбина, в частности, его действий по "брекситу" и игнорирования растущего антисемитизма внутри партии.

Financial Times в своей редакционной статье отмечает, что после долгого периода интриг начался раскол Лейбористской партии. Демонстративным выходом из лейбористских рядов депутаты показали, что их терпение лопнуло, и они больше не намерены мириться ни с тем, что прежней Лейбористской партии больше нет, ни с "левым дрейфом" Корбина.

"Группа семерых", как их уже окрестила британская пресса, неоднородна по своим взглядам, объединяет их лишь анти-"брекситовская" позиция и неприятие Корбина на посту лидера, в остальном их решение имело разные причины.

"Давно было известно, что значительное число депутатов-лейбористов недовольны направлением, в котором движется партия с тех пор, как ее возглавил Джереми Корбин, - пишет в своем редакционном комментарии Daily Telegraph. - Тот или иной раскол казался неизбежным с момента избрания Корбина лидером партии".

Guardian в своей редакционной статье отмечает, что выход семи депутатов, включая такого известного и популярного (даже рассматривавшегося в качестве будущего лидера), как Чука Умума, - это тревожный знак для партии. Это значит, что левые "корбинисты" ставят под угрозу долгосрочную коалицию различных сил левого политического спектра под эгидой Лейбористской партии.

С другой стороны, нужно помнить, что такое случалось и раньше в 120-летней истории партии, которая традиционно была коалицией организованных рабочих и различных мейнстримовых социалистических и социал-демократических политиков.

Когда история повторяется, от этого выигрывают тори

Daily Telegraph предлагает не паниковать, а обратиться к истории. Лейбористская партия уже раскалывалась, напоминает газета, последствием чего стало 18-летнее правление консервативного правительства.

25 января 1981 года четыре британских политика-лейбориста - депутаты, бывшие члены парламента и кабинета министров - выступили с так называемой "Декларацией из Limehouse". В этом заявлении "Группа Четырех" сообщила о намерении покинуть ряды Лейбористской партии и создать Совет по социал-демократии. Причины этого заявления 38-летней давности были отчасти такими же, как и у "Группы Семерых" - несогласие с "левым поворотом" лидеров партии.

Этот Совет стал основой для создания Социал-демократической партии Великобритании (SDP), просуществовавшей с 1981-го по 1988 год.

Всё повторяется, пишет DT, опять лейбористскую партию контролируют крайне левые, опять евроскептики и опять поклонники России, как тогда - Советского Союза. Как и почти четыре десятилетия назад, новые раскольники не заявили сразу о создании новой партии.

"Группа Четырех" также хотела сломать шаблоны британской политики и ее переделать, напоминает издание. Но в результате они достигли впечатляющих успехов на промежуточных выборах в Палату общин, едва не обогнав лейбористов, но в силу специфики британской избирательной системы получили всего несколько мест в парламенте и в результате слились с Либеральной партией, образовав известную нам ныне Либерально-демократическую партию.

И хотя сейчас не все и помнят о Социал-демократической партии, в 1980-1990-е годы ее влияние на британскую политику было значительным, ведь именно в период ее существования тори удерживали большинство в парламенте, а после ее слияния с либерал-демократами лейбористы начали отвоевывать мандаты у консерваторов.

Именно поэтому, пишет газета, Джон Макдоннелл предупредил депутатов-раскольников, что их действия приведут к еще одному десятилетию правления тори.

Раскол как ошибка, предупреждение и надежда

Насколько серьезными для британской политики окажутся последствия раскола в среде лейбористов? Британские газеты по-разному отвечают на этот вопрос.

Daily Telegraph осторожно предполагает, что эффекта "Группы Четырех" ожидать не стоит. В ту группу входили политические тяжеловесы, объединенные общей платформой, в то время как члены "Группы Семерых" имеют, судя по их заявлениям, разные цели и разные идеологические взгляды.

Семь депутатов заявили, что образуют независимую депутатскую группу, но, как отмечает издание, пока у них нет структуры. Зато их достаточно расплывчато заявленная миссия позволит сравнительно легко примкнуть к их рядам как другим лейбористам, так и членам Консервативной партии.

"Означает ли это начало новой эры в британской политике и конец эпохи доминирования двух основных партий? - задается вопросом газета в своей редакционной статье. - Опираясь на прошлый опыт, можно предположить, что нет".

Также издание считает, что "Группа Семерых" - это не основа для новой центристской партии, как полагают некоторые аналитики, а всего лишь "клуб старомодных" сторонников сохранения Британии в ЕС, поклонников политики Тони Блэра.

Times считает, что раскол может оказать немедленное воздействие на "брексит". "Возможно, что выход из партии семи противников "брексита" склонит баланс сил внутри лейбористов еще больше против повторного референдума", - пишет газета в своей редакционной статье.

Но в любом случае, как считает издание, момент истины и для тори, и для лейбористов наступит в конце февраля, когда депутаты должны будут решить, поддерживают они план Терезы Мэй по выходу из ЕС или нет. Именно тогда крепость партийной системы может достичь точки разлома, и мечты о реорганизации станут реальностью.

По мнению Financial Times, чтобы занять место "третьей силы" в британской политике, которую до сих пор занимала вполне респектабельная Либерально-демократическая партия, новой политической группе нужно будет создать какую-то более серьезную платформу, чем просто несогласие с нынешней политикой лейбористского лидера. Пока их решение вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

Guardian в своей редакционной статье называет решение семерых депутатов ошибкой. Депутаты-лейбористы, высказывающиеся на страницах издания, считают, что эта ошибка не позволит лейбористам выиграть следующие выборы и руководить страной. С другой стороны, Джереми Корбин должен срочно ответить на этот вызов и на справедливые упреки в свой адрес. Но обвинять коллег в нелояльности депутаты-лейбористы не спешат, считая, что отстаивать свои убеждения - право и обязанность любого политика.