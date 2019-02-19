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Вышедший во вторник на свободу отставной полковник ГРУ Владимир Квачков рассказал о времени, проведенном в заключении, о своем мировоззрении и об отношении к политической системе в России.

Полковник Квачков стал широко известен в 2005 году, когда его заподозрили в покушении на Анатолия Чубайса, который на тот момент возглавлял энергетическую компанию РАО "ЕЭС России". Присяжные дважды выносили оправдательный вердикт по этому делу.

В 2013 году Мосгорсуд признал Квачкова виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы по делу о подготовке вооруженного мятежа. Позже Верховный суд сократил срок наказания экс-полковнику до восьми лет.

В 2016 году Квачков, находясь в колонии, записал и разместил на YouTube видеообращение, посвященное годовщине покушения на Чубайса. За это на него завели новое уголовное дело. Сначала Квачкову предъявили обвинение в призывах к терроризму, позже суд переквалифицировал дело на 282-ю статью об экстремизме.

В августе 2017 года Приволжский окружной военный суд в Самаре признал Квачкова виновным в возбуждении ненависти и добавил к его сроку еще полтора года.

7 февраля 2019 года суд в Мордовии изменил Квачкову приговор в связи с частичной декриминализацией "экстремистской" статьи, и утром 19 февраля отставной полковник вышел на свободу.

Би-би-си приводит самые яркие цитаты с пресс-конференции Квачкова, которую он дал сразу после освобождения из колонии.

О годах в тюрьме

"Если говорить про тюрьму, то я вам скажу, что я ни одного дня не был в тюрьме, потому что человек там, где его дух. Это вы в тюрьме, угнетающая власть, вы были в тюрьме и там и остались, а я в тюрьме не был".

"Тюремная роба является парадной формой русского националиста, и я горжусь своей формой, но ходить в ней не хочу".

"Служить в части труднее, чем сидеть на зоне".

О российской политической системе

"Государственный организм должен лечиться, и человечество придумало политические механизмы - политическую терапию. Политическая система в России не обладает такими возможностями. Обессмыслив все вокруг себя, [президент России Владимир] Путин и себя обессмыслил".

"Слово "президент" в будущем русском государстве будет оскорбительным и будет равняться брани, это бранное слово".

Об оппозиции

"Меня спросили, готов ли я встречаться с какими-то людьми из либеральной оппозиции. Да, готов. Я готов встречаться со всеми людьми, которые представляют русскую цивилизацию".

"[Оппозиционер Борис] Немцов вызывает у меня отторжение, он матерщинник вместе с Чубайсом. Но если там [на марше Немцова 24 февраля} будут люди, которые соберутся против власти, которая убивает людей на мосту, я приду. Я не могу себе представить, чтобы даже моего врага убили в центре Москвы".

О мировоззрении

"В те времена, когда я готовил вооруженный мятеж, я был другим человеком, я надеялся на свои профессиональные знания. Господь не допустил нам этого сделать, потому что мы были не готовы к тем событиям, которые я хотел сделать".

"Само мировоззрение мое не изменилось, я исповедую идеологию русского православного социализма, но сейчас православная составляющая стала определяющей".

"Если человек думает о себе как о легенде - хана этому человеку. Мне бы не хотелось становиться кем-то, кем не сделал меня господь".

О деле Скрипалей

"Это дело исключительно информационного характера. При всем моем отношении к существующему режиму, считать, что это дело рук спецслужб - надо быть идиотом. Мне это не интересно, это была подстава".

О здоровье

"На вопросы о здоровье отвечать не буду, скажу следующее: полковник Квачков к бою готов!"