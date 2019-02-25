Путин впервые прокомментировал арест Майкла Калви. Но его понимают по-разному

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В рамках дела Baring Vostok в российском СИЗО оказался глава фонда прямых инвестиций Baring Vostok американец Майкл Калви и еще пять человек. Всем им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

Отвечать на вопросы по поводу этого дела и его влияния на бизнес-климат были вынуждены чиновники - от главы МИДа Сергея Лаврова до министра экономического развития Максима Орешкина. В поддержку Калви высказались несколько крупных российских бизнесменов.

Но президент Владимир Путин до сих пор публично не комментировал арест инвестора. 25 февраля Baring Vostok обратился с открытым письмом к Путину с просьбой взять дело под свой личный контроль. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что президенту доложат об этом письме, поскольку дело резонансное.

Как передает агентство Блумберг, на минувшей неделе Путин высказал свою точку зрения на это дело на закрытой встрече. Блумберг со ссылкой на три источника пишет, что участники встречи попросили Путина высказать свое мнение по поводу ареста Калви и возможного ущерба инвестклимату России.

Путин ответил, что следствие не могло игнорировать подозрения Калви и других арестованных в хищении 2,5 млрд рублей. Кроме того, пишет Блумберг, Путин сказал, что не давал заранее разрешения на арест, но, по его словам, в некоторых случаях арест может быть оправдан. Кроме того, ограничение действий правоохранителей и регуляторов в отношении бизнеса может привести к риску для безопасности и здоровья общества, добавил президент.

Другие версии

Как выяснила Русская служба Би-би-си, Путин высказался о деле Baring Vostok 20 февраля, после послания Федеральному собранию. Это произошло в тот же день во время общения президента с главными редакторами российских СМИ, сказали Би-би-си два участника встречи. Собеседники попросили об анонимности, так как по условиям встречи они не уполномочены разглашать ее содержание.

Русская служба Би-би-си обратилась за комментариями к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и ожидает ответа. Интерфаксу Песков сказал, что Путин не высказывался в оправдание возбуждения уголовного дела и задержания Калви. "Однозначно нет. Президент констатировал факты. Никаких своих предпочтений не высказывал", - цитирует Пескова агентство.

Вопрос о Калви задавал главный редактор "Ведомостей" Илья Булавинов, уточнили источники Би-би-си. По словам одного из собеседников, Булавинов спросил у Путина, как соотносятся его заявления о том, что обвиняемых по экономическим статьям не надо отправлять в СИЗО, с арестом американского бизнесмена.

Речь идет о заявлении Путина во время послания. Президент сказал, что добросовестный бизнес "не должен постоянно […] чувствовать риск уголовного или даже административного наказания" и что при расследовании экономических уголовных дел "нужно жестко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей".

Ответ Путина на вопрос Булавинова на закрытой встрече с главредами российских СМИ "был стандартным, как все его высказывания на вопросы об арестах и следствии", говорит еще один источник Би-би-си. "[Путин сказал:] следствие разберется, надо смотреть - не в смысле Кремлю надо смотреть, а вообще смотреть. Ничего о его личном отношении и согласовании не было. Очень стандартный бюрократический ответ в духе Кремля", - пересказывает собеседник Би-би-си.

Также Путин заявил, что в курсе ситуации с арестом, но тот факт, что Калви - гражданин США и инвестор, не освобождает его от ответственности в случае совершения преступления, пересказывает суть комментария Путина участник встречи. Президент, по его словам, также обратил внимание на то, что собравшиеся не знакомились с материалами дела, а значит, не могут объективно оценивать его.

Илья Булавинов отказался от комментариев.

Ранее 25 февраля Дмитрий Песков назвал дело Baring Vostok "весьма резонансным".

"Конечно, оно находится на особом контроле в тех службах, которые выполняют следственные действия. Что касается президента, то ему, конечно, докладываются какие-то детали, связанные со следственными действиями", - сказал Песков.

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В чем суть дела Baring Vostok?

По версии следствия, Калви и остальные фигуранты дела подозреваются в хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей. Потерпевшими по делу признаны сам банк и член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов. Он написал в ФСБ заявление, на основании которого возбудили дело.

Ранее фонд неоднократно заявлял, что само дело и предъявленные обвинения являются следствием коммерческого спора вокруг банка "Восточный".

Сейчас контрольный пакет в 51,6% акций в банке у Evizon Holdings Limited - эта компания представляет интересы Baring Vostok. У Finvision Holdings Артема Аветисяна - 32%.

Корпоративный конфликт возник из-за контроля над банком, писала газета "Коммерсант". В апреле в банке запланирована допэмиссия акций на 5 млрд рублей. Если бы допэмиссию полностью выкупил Baring, то доля Аветисяна стала бы еще меньше, в то время как он стремился получить контроль в банке, писал "Коммерсант".