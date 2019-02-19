Главное суперлуние года - большая снежная луна

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Снежная суперлуна над городом Санта-Ана в Калифорнии

В ночь с 19 на 20 февраля жители Земли будут наблюдать самую большую суперлуну в этом году. В этот день спутник Земли в момент полнолуния подойдет на минимальное расстояние от Земли в 2019 году.

Суперлунием называют явление, когда полнолуние происходит менее, чем за трое суток до или после момента прохождения Луны через ближайшую к Земле точку её эллиптической орбиты (перигея) и оказывается на расстоянии ближе 362 тысяч километров от Земли.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption В ночь перед снежным суперлунием близ города Норт-Тайнсайд

"19 февраля в 12:07 мск Луна подойдет к Земле на 356761 километр, а в 18:54 мск произойдет полнолуние. Разница между перигеем и полнолунием составит чуть больше 6 часов!" - говорится в сообщении Московского планетария.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Нью-Йорке февральская ("снежная") суперлуна взойдет во вторник в 17:46

В момент прохождения перигея диск полной Луны кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении Луной наиболее удаленной от Земли точки ее эллиптической орбиты - апогея.

Луна вращается вокруг Земли по эллиптической орбите, спутник делает оборот вокруг Земли за месяц, и за это время расстояние от нашей планеты до спутника меняется в пределах от 356,4 тысячи километров до 406,7 тысячи километров.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 19 февраля Луна подойдет к Земле на расстояние чуть более 356,7 тысяч км

В Нью-Йорке февральская ("снежная") суперлуна взойдет во вторник в 17:46 по местному времени, и за спутником Земли можно будет наблюдать вплоть до его захода в 7:35 утра.

Астрономы также отмечают, что в ночь до и в ночь после "официального" суперлуния, диск спутника Земли будет выглядеть гораздо больше обычного.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Астрономы также говорят, что видом снежной луны можно будет насладиться и в ночь до и после "официального" суперлуния - в это время диск спутника Земли будет так же выглядеть гораздо больше обычного.

Одно из трех суперлуний 2019 года жители Северного полушария наблюдали 21 января. Тогда суперлуние совпало с полным затмением Луны, и можно было наблюдать редкое астрономическое явление - кровавую волчью суперлуну.

Еще одно суперлуние ждет жителей Земли 20 марта - тогда оно совпадет с днем весеннего равноденствия.