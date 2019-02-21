За антисионизм во Франции будут наказывать как за антисемитизм

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Эммануэль Макрон подчеркнул, что Франция признает антисионизм одной из форм антисемитизма

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новых мерах по борьбе с антисемитизмом на фоне новой волны нападений на евреев.

Макрон, обращаясь к лидерам еврейской общины в стране, пообещал, что Франция приравняет антисионизм - отрицание права евреев на собственное государство - к антисемитизму.

Президент Франции также сказал, что в парламент будет представлен законопроект, направленный на противодействие проявлениям ненависти в соцсетях.

В среду, выступая на ежегодной встрече еврейских организаций, Макрон сказал, что антисемитские настроения во Франции и других западных странах сейчас сильны, как никогда со времен окончания Второй мировой войны.

Помимо новых мер, направленных на борьбу с антисемитизмом, Макрон обещал добиться ликвидации трех ультраправых групп - неофашистского политического движения Bastion Social, неонацистской музыкальной сети Blood and Honour Hexagone и праворадикальной организации Combat 18. По мнению французских властей, эти группы разжигают ненависть и насаждают дискриминацию.

"Антисионизм - это одна из современных форм антисемитизма. Именно поэтому Франция поддерживает определение антисемитизма, данное Международным альянсом в память о Холокосте", - заявил Макрон.

За последние месяцы во Франции произошла целая серия акций антисемитского характера.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Около 70 демонстраций протеста против антисемитизма прошли в различных городах Франции

Ранее неизвестные нарисовали свастику на портрете французского политика Симоны Вейль, пережившей Холокост. Позже неизвестные написали краской слово "евреи" по-немецки на витрине булочной, принадлежащей евреям, а также срубили дерево, посаженное в память молодого еврея, замученного до смерти антисемитской бандой.

Французский философ еврейского происхождения Ален Финкелькрот также подвергся оскорблениям в Париже во время протестов движения "жёлтых жилетов".

Во вторник Эммануэль Макрон посетил еврейское кладбище близ Страсбурга, где почти на 100 надгробиях на могилах евреев была нарисована нацистская символика.

"Те, кто это сделал, недостойны быть гражданами Французской Республики и будут наказаны", - сказал президент.

В тот же день тысячи людей приняли участие в демонстрациях по всей Франции, протестуя против волны антисемитизма в стране.

Еврейская община Франции - самая многочисленная в Европе - по меньшей мере 550 тысяч человек.

Согласно официальной статистике, число антисемитских нападений и инцидентов во Франции выросло на 74% - с 311 случаев в 2017 году до 541 в 2018.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Париже Люси Уильямсон, это, впрочем, не самый высокий показатель за последние 20 лет, а недавнему скачку предшествовало резкое снижение в течение двух лет.

Однако если раньше антисемитизм был характерен преимущественно для ультраправых, то в последние годы подобные предрассудки стали распространяться также среди радикальных исламистов и ультралевых, отмечает наш корреспондент.