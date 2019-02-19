Кто поборется с Трампом? Берни Сандерс объявил об участии в выборах

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Сенатор Берни Сандерс объявил о намерении побороться за участие в президентских выборах в США в 2020 году.

77-летний Сандерс в 2016 году проиграл праймериз Демократической партии Хиллари Клинтон, в итоге в выборах участвовала она.

О своем намерении побороться за президентское кресло он сообщил в эфире Общественного радио Вермонта. "Я хочу, чтобы жители Вермонта первыми узнали об этом", - сказал Сандерс в интервью ведущему Бобу Кинзелу.

Ожидается, что сегодня появится и видеообращение Сандерса на эту тему.

Независимый сенатор от штата Вермонт, который участвовал в кокусах и соревновался с Хиллари Клинтон за участие в президентской гонке от Демократической партии в 2016 году, неоднократно говорил, что намерен участвовать в выборах снова, но готов уступить, если появится более сильный и успешный кандидат, который сможет одержать победу над действующим главой государства Дональдом Трампом.

Сандерс официально не член Демократической партии и называет себя независимым кандидатом, что, по выражению американского издания Politico, "технически допустимо, но весьма необычно".

Сандерс известен как один из самых прогрессивных членов сената США. Он призывал к медицинской страховке для всех и минимальной зарплате 15 долларов в час. Он также выступает за бесплатное обучение в государственных колледжах и университетах, снижение стоимости лекарств, отпускаемых по рецепту, и уделяет повышенное внимание проблемам изменения климата.

В ноябре Сандерс был переизбран в сенат, получив 67% голосов. В том же месяце он сказал, что намерен во второй раз участвовать в президентских выборах, но основную свою цель видит в победе над Трампом, даже если ее одержит кто-то другой.

"Есть другие великолепные кандидаты, многие из них - мои друзья. Но самое важное сейчас - победа над Трампом", - сказал Сандерс в интервью.

Когда он впервые объявил, что будет баллотироваться в президенты в 2015 году, его фактически высмеяли. Но по прошествии времени Сандерс накопил целую армию соратников и беспрецедентные суммы от спонсоров. В итоге он получил голоса более 1800 делегатов.

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Высказываются сомнения в кандидатуре Сандерса из-за его возраста. В 2020 году Сандерсу будет уже 79 лет, это означает, что он может стать старейшим избранным президентом в американской истории.

Согласно данным соцопросов, Сандерс продолжает оставаться одним из наиболее популярных американских политиков, в числе которых также бывший президент Барак Обама и бывший вице-президент Джо Байден, который также намерен побороться за Белый дом.

Кто такой Сандерс?

Сандерс родился в Нью-Йоркском Бруклине, в еврейской семье. Он как-то обмолвился, что, благодаря скромному воспитанию в крошечной квартирке, у него еще в раннем возрасте сформировалось классовое сознание.

Он учился в Университете Чикаго, в 1960-х и 1970-х годах участвовал в антивоенных и гражданских правозащитных движениях, в 1963 году ходил "Маршем на Вашингтон", где Мартин Лютер Кинг выступил со своей памятной речью "У меня есть мечта".

Большой политикой Сандерс занялся в 1971 году, когда решил баллотироваться сенатором от штата Вермонт от "Союза свободы" - партии, приверженной социалистическим и антивоенным идеям.

Те выборы он проиграл. После этого политик несколько раз выдвигал свою кандидатуру на пост губернатора, но также безуспешно.

В 1988 году он женился на Джейн О'Мира Дрисколл, которая впоследствии стала президентом колледжа Берлингтон. Иногда ее называют главным политическим советником Сандерса. У супругов четверо детей от предыдущих браков.

Сандерс был впервые избран в палату представителей США в 1990 году, став первым за 40 лет независимым конгрессменом. В 2007 году Сандерс победил на выборах в сенат.

С первого же появления на Капитолийском холме Сандерс принялся критиковать как республиканцев, так и демократов, обвиняя их в том, что они выполняют обязательства перед богатыми финансовыми донорами и промышленниками.

За это он получил репутацию "овода" - человека, который упорно бросает вызов начальству.

Между тем еще никто из независимых политиков не сохранял за собой место в конгрессе США столь длительный срок.

Сандерс запомнился своим феерическим выступлением в 2010 году, когда он говорил восемь с половиной часов, добиваясь блокировки сенатом налогового законопроекта президента Буша. Законопроект, как заявлял Сандерс, идет на пользу богатым и усиливает разрыв в доходах населения страны.

В 2013 году он стал председателем сенатского комитета по делам ветеранов. На этом посту Сандерс помог разрешить конфликтную ситуацию, когда по всей стране пошла волна жалоб от бывших солдат на плохую социальную помощь. Он был ярым противником войны в Ираке.

Сандерс очень симпатизирует социальной политике скандинавских стран, которая гарантирует всеобщее здравоохранение и предоставление оплачиваемого отпуска для молодых родителей. Он также поддерживает идею бесплатного высшего образования.

Далеко не всем американцам нравится поддержка Сандерсом законопроекта об усилении контроля над огнестрельным оружием.

Сандерс отстаивает свою позицию по вопросу об оружии, заявляя, что она отражает приоритеты избирателей штата Вермонт.