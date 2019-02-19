В России смягчат фильтр на выборах. Стоит ли радоваться оппозиции?

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Глава ЦИК Элла Памфилова рассчитывает, что смягчение муниципального фильтра увеличит конкуренцию. Оппозиция с ней не согласна

"Муниципальный фильтр" на выборах российских губернаторов должен быть снижен в два раза - с 10% до 5%. Этот фильтр - один из главных раздражителей для оппозиционных партий. Но станет ли им легче?

"Единая Россия", партия парламентского большинства, согласилась облегчить условия участия в губернаторских выборах: теперь кандидатам можно будет собирать меньше подписей для прохождения "муниципального фильтра".

Оппозиция и эксперты настаивают, что фильтр отсеивает от выборов неугодных кандидатов и его нужно отменить полностью.

Что такое муниципальный фильтр?

"Муниципальный фильтр" - это процедура сбора подписей депутатов муниципальных образований, необходимая для регистрации кандидата в губернаторы на выборы.

Суть ее сводится к следующему: любой кандидат в губернаторы должен заручиться поддержкой определенного числа муниципальных депутатов разного уровня. Конкретное число подписей устанавливается в каждом регионе отдельно, но сейчас по закону это должны быть подписи от 5% до 10% от общего числа депутатов.

Фильтр появился вместе с законом о возвращении прямых губернаторских выборов в 2012 году. Его неоднократно критиковали и эксперты, и оппозиционные партии. В большинстве муниципальных образований большинство мест занимают представители "Единой России", поэтому партия власти получала контроль над допуском почти любого кандидата к выборам.

В 2013 году врио мэра Москвы Сергей Собянин предложил единороссам поставить свои подписи за выдвижение оппозиционера Алексея Навального. В 2018 году "Единая Россия" делилась подписями муниципальных депутатов с коммунистом Андреем Ищенко в первом туре выборов губернатора Приморья.

После отмены скандальных приморских выборов единороссы Ищенко давать подписи депутатов не стали - и кандидат, набравший в первом туре не меньше 245,55 тысяч голосов, фильтр не прошел.

Как критиковали фильтр

"Муниципальный фильтр" остается непреодолимым препятствием для "реально оппозиционных" кандидатов, говорилось в отчете фонда "Либеральная миссия", опубликованном в августе прошлого года. В пример авторы приводили выборы мэра Москвы 2018 года: в этот раз власти решили не делиться с оппозиционерами, и выдвинуться не смог ни Дмитрий Гудков, ни Илья Яшин.

При этом фильтр в России не защищает выборы от "фейковых" кандидатов, "а наоборот, ведет к тому, что региональные элиты часто способствуют регистрации только условных и малозаметных оппонентов действующих глав вместо реальных конкурентов", говорилось в докладе Комитета гражданских инициатив, выпущенном в 2017 году.

Конституционный суд России, однако, не нашел в фильтре нарушения прав избирателей. Решение было вынесено еще в 2012 году, когда фильтр начал работать. Законодатель вправе создать условия, при которых из избирательного процесса будут исключены участники, не имеющие достаточной поддержки избирателей.

Проблема есть, но полностью отменять фильтр нельзя - такую позицию заняла глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. "Нулевого фильтра быть не может, ни в одной стране его нет", - заявляла глава ЦИК России.

ЦИК обещал рассмотреть жалобы не только на фильтр, но и на дату единого дня голосования - в начале сентября, сразу после летних каникул, когда очень сложно вести агитацию.

Что изменится?

Во вторник состоялась заседание рабочей группы при администрации президента. Главных новости две - фильтр должны смягчить, но переносить единый день голосования пока никто не собирается.

"Хотя позиции были разные, но, тем не менее, к консенсусу пришли в возможности уменьшения предельного порога муниципального фильтра в два раза", - заявил Интерфаксу член группы, председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов.

Что имеется в виду? Вместо вилки между 5% и 10% будет установлена жесткая планка в 5%. Сейчас по низшей границе барьер проведен в 18 регионах России, а в 11 установлен максимальный. В остальных случаях - где-то между этими двумя цифрами.

"Единая Россия" согласилась с позицией других фракций о необходимости уменьшения муниципального фильтра", - сказала замсекретаря генсовета партии Ольга Баталина.

А вот с тем, что неправильно вести избирательную кампанию в сезон отпусков, "Единая Россия" не согласилась. Дата единого дня голосования - второе воскресенье сентября - пока будет сохранена, сказала Баталина.

Все довольны?

Оппозиция недовольна обещанием смягчить "муниципальный фильтр". В частности, в "Яблоке" снова потребовали его полного упразднения. "Уменьшение фильтра - это всегда лучше, чем повышение", - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. И предложил хотя бы отменить фильтр для партий, представленных в Госдуме.

"Любое снижение фильтра - хорошо, но это изменение не кардинальное, а скорее формальное, чтобы снизить накал дискуссии вокруг "муниципального фильтра", - сказал Би-би-си эксперт "Голоса" Василий Вайсенберг. - Ясно, что фильтр вводился именно для отсева неугодных кандидатов и просто так с ним прощаться никто не намерен".

"Все [губернаторские] выборы, где оппозиции хватало 5% для регистрации, прошли. Можно и снизить", - иронизирует экс-кандидат в мэры Москвы Гудков. "У нас впереди выборы в Питере - там и 5% [поддержки муниципальных депутатов] у оппозиции нет", - считает он.

"Они посчитали, что у них нигде оппозиция 5% не набирает, решили снизить планку, - уверен Гудков. - Когда появятся проблемы, опять что-то придумают".

Зато Панфилова довольна. И поблагодарила за такое решение президента Владимира Путина.

"На то, что все пошли навстречу и решение было принято, я полагаю, повлияла позиция президента. Мы обсуждали с ним это на встрече в январе, и, конечно, в первую очередь я хотела бы поблагодарить его, потому что он услышал мои доводы", - сказала она Интерфаксу.

Панфилова уточнила, что барьер может быть еще ниже - на заседании рабочей группы прозвучала формулировка "не более 5%". "У регионов появляется возможность сделать его гораздо ниже. Это значит, что может быть повышена конкуренция", - считает она.

Поправки в избирательное законодательство могут быть приняты до выборов в сентябре этого года, сообщила Панфилова ТАСС. Тогда пройдут выборы 16 губернаторов. В двух регионах - Петербурге и Сахалинской области - фильтр сейчас установлен на максимальном уровне в 10%.

Если изменения в законодательство будут приняты оперативно, можно будет уже осенью оценить, как будет работать "смягченный фильтр", считает глава Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский.