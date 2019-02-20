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Суд в Москве рассмотрит ходатайство об аресте женщины, шестилетний сын которой провел ночь в парке "Лосиный остров". Ее подозревают в том, что она связала скотчем и сознательно оставила шестилетнего сына умирать на холоде.

Мальчика обнаружили на МКАД утром 18 февраля. По данным Пятого канала и РЕН-ТВ, на голову и поднятые руки ребенка сверху был надет мусорный полиэтиленовый пакет, замотанный на теле скотчем так, чтобы он не мог освободиться.

Сам мальчик рассказал, что накануне вечером мама привезла его в лес, надела на голову мешок, закрепила пакет скотчем и уехала. По его словам, он вызвал гнев мамы тем, что едва не утопил их собаку, сообщали телеканалы.

Ребенок был госпитализирован его с переохлаждением, сообщал ряд изданий. Следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство.

Мать ребенка после того, как мальчик был найден, рассказала следователям другую версию.

По словам женщины, вечером 17 февраля она вместе с сыном ехала мимо заповедника "Лосиный остров" и по просьбе мальчика свернула в парк. В лесу ребенок якобы убежал и не вернулся.

В полицию женщина обратилась лишь спустя несколько часов после пропажи сына - в половине шестого утра следующего дня. Эту задержку она объясняет тем, что пыталась сама найти ребенка.

"Я была в истерике, сама бегала и искала. Телефонная связь плохо работала", - сказала мать мальчика в интервью "Московскому комсомольцу".

По ее мнению, шестилетний мальчик после проведенной в парке ночи не пострадал. "Он не обморожен и не в стрессе. Я согласилась на госпитализацию только в качестве профилактического осмотра", - добавила женщина.

Вечером 18 февраля мать ребенка задержали. По словам источника агентства РИА, "по делу изъяты волосы, три рулона скотча и нож".

Бабушка ребенка категорически отвергает вероятность того, что мальчика пыталась убить его собственная мать. "Вы что, сошли с ума? Она с ним носится как с писаной торбой! Покупает все, что мальчик захочет. В квартире у них крысята, и собачки", - рассказала она в интервью "МК".

Бабушка добавила, что мальчик "имеет небольшое отклонение в развитии" из-за родовой травмы и "недавно дочь определила мальчика в клинику к лучшим докторам по профилю".