Фото: Путин и другие на карнавальном параде в Ницце

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Парад на карнавале, проходящем ежегодно на Французской Ривьере, в этом году вновь привлек тысячи зрителей и участников. Карнавал в Ницце - один из старейших в мире и один из крупнейших наряду с Бразильским и Венецианским карнавалами.

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В этом году кукла российского президента Путина появилась на параде в компании куклы французского актера Жерара Депардье, в 2013 году получившего российское гражданство и заявившего о готовности умереть за Россию.

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Не обошлось на параде, конечно же, без французского президента Эммануэля Макрона и его супруги Брижит.

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Президент США Дональд Трамп появился на параде в виде огромного злого клоуна, держащего в руках куклу французского президента.

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135-й карнавал в Ницце, в ходе которого пройдет шесть парадов, привлек более тысячи танцоров и музыкантов со всего мира. Он проводится с 16 февраля по 2 марта.

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Еще один карнавальный персонаж в этом году - обвиненный в изнасилованиях и сексуальных домогательствах к актрисам американский режиссер Харви Вайнштейн.

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В этом году тема карнавала - "Король кино". Но, конечно же, имеется в виду не Вайнштейн.

В Ницце празднуется 100-летний юбилей киностудии Victorine Studios, мекки мирового кинематографа на Лазурном берегу, где снимали свои картины Жан Кокто, Альфред Хичкок, Вуди Аллен, Марсель Карне и многие другие ведущие режиссеры.

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