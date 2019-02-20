Тысячи французов вышли на демонстрации против антисемитизма

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Около 70 демонстраций протеста против антисемитизма прошли в различных городах Франции

Тысячи людей приняли участие в демонстрациях по всей Франции, протестуя против волны антисемитизма в стране.

Демонстранты вышли на улицы Парижа и других городов под лозунгом "Хватит!"

К ним присоединились политики левых и правых партий, в том числе и бывшие президенты Франсуа Олланд и Николя Саркози.

Акции протеста поддержали более 50 политических партий, профсоюзов и ассоциаций.

Пока нет официальных данных о том, сколько людей вышли на улицы, но демонстрации прошли не только в Париже, но и в 60 других городах страны, в том числе в Марселе, Бордо и Нанте.

Почему люди протестуют?

За несколько часов до начала демонстраций во Франции были осквернены надгробия на еврейском кладбище.

Этот случай стал одним из многих проявлений антисемитизма, зарегистрированных в стране за последние месяцы.

Лишь за последнюю неделю неизвестные нарисовали свастику на портрете французского политика Симоны Вейль, пережившей Холокост, написали краской слово "евреи" по-немецки на витрине булочной, принадлежащей евреям, а также срубили дерево, посаженное в память молодого еврея, замученного до смерти антисемитской бандой.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Французские евреи все чаще эмигрируют в Израиль, Канаду и США

Во вторник президент Франции посетил еврейское кладбище на востоке Франции, где почти 100 надгробий были осквернены нацистской символикой.

"Те, кто это сделал, недостойны быть гражданами Французской республики и будут наказаны", - сказал президент.

Еврейская община Франции самая большая в Европе: это как минимум 550 тысяч человек.

Согласно официальной статистике, случаи антисемитских нападений и инцидентов во Франции возросли на 74% - с 311 случаев в 2017 году до 541 в 2018.

Во вторник премьер-министр Франции Эдуард Филипп сообщил журналу L'Express, что правительство страны рассматривает возможность внесения изменений в законодательство с целью более эффективного противодействия проявлениям ненависти в соцсетях.

Он признал в этом интервью, что антисемитизм глубоко укоренился во французском обществе.