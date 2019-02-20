Новинки от Samsung: гнущийся телефон и новый флагман Galaxy S10

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Южнокорейская компания Samsung представила новые модели линейки смартфонов Galaxy. Вместе с флагманской моделью представили еще четыре, одна из которых сгибается пополам, как лист бумаги. Galaxy Fold начнут продавать 26 апреля, он рискует стать самым дорогим телефоном массового производства: стартовая цена - 1980 долларов.

На этот раз смартфоны представили на двух презентациях, прошедших одновременно в Лондоне и Сан-Франциско. Предзаказы принимаются с 21 февраля, а в магазинах Европы и США телефон появится 8 марта.

Главный пункт программы - Samsung Galaxy S10. Это новая флагманская модель Samsung и представитель десятого поколения телефонов компании. Размер диагонали его экрана - 6,1 дюйма, как у iPhone XR. Заряжается телефон через порт USB Type C, либо через беспроводную зарядку.

У Galaxy S10 - три камеры на задней поверхности (12, 16, и 13 мегапикселей; обычный, широкоугольный и ультраширокоугольный объектив) и одна на передней. Емкость батареи - 3500 мАч. Количество места для хранения файлов может достигать терабайта (1024 гигабайт). Это не прорыв - еще в 2018 году первым телефоном с терабайтом памяти стал китайский Smartisan R1.

Помимо флагманского S10 компания представила модифицированные модели. Больше всего публику интриговал складывающийся как книга телефон Galaxy Fold.

Телефон действительно выглядит свежо. "Книгу" можно читать как снаружи, так и раскрыв. Разрешение экрана - 1536 x 2152 пикселей, соотношение сторон - 16:10. Розничная цена телефона, как сообщалось ранее, составит от 1600 до 2000 долларов в зависимости от спецификаций.

Galaxy S10 Plus - модель с большим экраном, явно будет претендовать на тот же сегмент рынка, что и вышедший в прошлом году iPhone XS с большим экраном.

Galaxy S10е будет бюджетной моделью флагманского телефона.

Крупнейшие производители смартфонов, и Samsung среди них, начали нынешний год с плохих новостей. Сначала Apple неожиданно ухудшила прогноз продаж, а потом Samsung удивил всех мрачным предупреждением о том, что дела идут хуже ожиданий и улучшений не стоит ждать до весны.

Считается, что это происходит из-за торговой войны между США и Китаем, которая замедляет рост китайской экономики.