Новинки от Samsung: гнущийся телефон и новый флагман Galaxy S10
Южнокорейская компания Samsung представила новые модели линейки смартфонов Galaxy. Вместе с флагманской моделью представили еще четыре, одна из которых сгибается пополам, как лист бумаги. Galaxy Fold начнут продавать 26 апреля, он рискует стать самым дорогим телефоном массового производства: стартовая цена - 1980 долларов.
На этот раз смартфоны представили на двух презентациях, прошедших одновременно в Лондоне и Сан-Франциско. Предзаказы принимаются с 21 февраля, а в магазинах Европы и США телефон появится 8 марта.
Главный пункт программы - Samsung Galaxy S10. Это новая флагманская модель Samsung и представитель десятого поколения телефонов компании. Размер диагонали его экрана - 6,1 дюйма, как у iPhone XR. Заряжается телефон через порт USB Type C, либо через беспроводную зарядку.
У Galaxy S10 - три камеры на задней поверхности (12, 16, и 13 мегапикселей; обычный, широкоугольный и ультраширокоугольный объектив) и одна на передней. Емкость батареи - 3500 мАч. Количество места для хранения файлов может достигать терабайта (1024 гигабайт). Это не прорыв - еще в 2018 году первым телефоном с терабайтом памяти стал китайский Smartisan R1.
Помимо флагманского S10 компания представила модифицированные модели. Больше всего публику интриговал складывающийся как книга телефон Galaxy Fold.
- Ваш Samsung может без вашего ведома отправить любые фото кому угодно
- Менструация, гей-пары и люди с инвалидностью: разработчики одобрили новые эмодзи. Что говорят пользователи?
- Сначала Apple, теперь Samsung. Почему не продаются телефоны и при чем тут Китай?
Телефон действительно выглядит свежо. "Книгу" можно читать как снаружи, так и раскрыв. Разрешение экрана - 1536 x 2152 пикселей, соотношение сторон - 16:10. Розничная цена телефона, как сообщалось ранее, составит от 1600 до 2000 долларов в зависимости от спецификаций.
Galaxy S10 Plus - модель с большим экраном, явно будет претендовать на тот же сегмент рынка, что и вышедший в прошлом году iPhone XS с большим экраном.
Galaxy S10е будет бюджетной моделью флагманского телефона.
Крупнейшие производители смартфонов, и Samsung среди них, начали нынешний год с плохих новостей. Сначала Apple неожиданно ухудшила прогноз продаж, а потом Samsung удивил всех мрачным предупреждением о том, что дела идут хуже ожиданий и улучшений не стоит ждать до весны.
Считается, что это происходит из-за торговой войны между США и Китаем, которая замедляет рост китайской экономики.