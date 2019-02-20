Модный дом Burberry извинился за толстовку с петлей на шее

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Британский модный дом Burberry был вынужден извиниться после того как представил на показе в Лондоне худи (толстовку с капюшоном), шнурки которого завязаны узлом, напоминающим узел висельника. Критики увидели в одежде намек на самоубийство и отсылку к практике линчевания.

Вещь показали в рамках лондонской недели моды. Показ был посвящен молодым людям, их "голосу" и надеждам - так охарактеризовал свою коллекцию креативный директор Burberry Риккардо Тиши.

После показа участвовавшая в нем модель Лиз Кеннеди обрушилась с критикой на Burberry в "Инстаграме".

"Самоубийство - это не мода", - пишет модель. "Риккардо Тиши и люди из Burberry, я не понимаю, как вы могли выпустить на подиум лук со свисающей с шеи петлей висельника", - негодует Кеннеди.

Модель также сообщила, что в ее семье был случай самоубийства. "Давайте не будем забывать и об ужасной истории линчевания", - пишет она.

Кеннеди добавила, что пыталась поговорить с организаторами во время показа, но к ней не прислушались, попросив написать письмо.

Вскоре после того как пост модели был опубликован, исполнительный директор Burberry Марко Гобетти принес свои извинения ей и всем, кого могло оскорбить решение модельеров. Вскоре извинился и Риккардо Тиши, добавив, что его решение было вдохновлено морской тематикой, а о самоубийстве и линчевании он не думал.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Коллекция Burberry была названа Tempest ("Буря")

Гобетти заявил, что компания постарается извлечь уроки из ситуации.

Производители одежды все чаще вынуждены извиняться перед людьми, которых задевает дизайн некоторых вещей. В начале февраля дом Gucci раскритиковали за то, свитер, напоминавший "блэкфейс" - чёрный грим белых актеров, изображавших афроамериканцев.

В январе дом Prada запустил коллекцию товаров Pradamalia, в которой был и брелок с обезьянкой с гипертрофированными губами и глазами навыкат. Компанию обвинили в расизме.

Dolce and Gabbana весной 2016 года разгневал общественность парой сандалий. Обувь стоила больше 2 тысяч долларов и продавалась как "рабская сандалия с помпонами". Название пришлось изменить после протестов.