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Президент России Владимир Путин выступил со своим ежегодным посланием Федеральному собранию. Как и предсказывали эксперты, в этот раз оно затронуло в основном внутренние вопросы и социальную политику.

Из-за ремонта Большого Георгиевского зала Кремля выступление перенесли в Гостиный двор. В прошлом году его выступление по этой же причине проходило в выставочном зале "Манеж".

В отличие от прошлогоднего послания Путина, которое превратилось в презентацию новейших российских вооружений, на этот раз российский лидер сосредоточился в основном на вопросах "внутреннего социального и экономического развития", о чем он сразу сказал в начале своей речи.

Но и рассказать о разработке новых гиперзвуковых ракет российский президент тоже не преминул. Русская служба Би-би-си собрала основные тезисы, которые озвучил Путин.

"Больше детей - меньше налогов"

Начал свое выступление Путин с проблемы снижения рождаемости в России. Решать эту проблему, по мнению Путина, необходимо путем поддержки многодетных семей. В частности, он предложил снизить для них налоговую нагрузку.

"Принцип должен быть очень простой - больше детей - меньше налогов", - сказал президент.

Путин предложил полностью освободить многодетные семьи от налогов на земельные участки площадью шесть соток. По его словам, эта льгота должна иметь федеральный статус и применяться повсеместно.

Кроме того, Путин предложил увеличить федеральную льготу по налогам на недвижимость для многодетных семей - "дополнительно освободить от налога по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме на каждого ребенка".

Семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, президент предложил компенсировать 450 тысяч рублей (чуть менее 7 тысяч долларов) по ипотечному кредиту напрямую из федерального бюджета.

"С учётом нестабильности макроэкономической ситуации в стране, ростов доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребёнок. Напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита", - сказал он.

Соцконтракт для бедных

По статистике Путина, в 2000-м году за чертой бедности в России находились 40 миллионов человек, а сейчас - около 19 миллионов.

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Для борьбы с бедностью Путин предложил перенимать опыт тех российских регионов, где практикуется так называемый социальный контракт.

"Государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет семье финансовые средства [...] При этом человек, который берет эти ресурсы, он на себя берет одновременно и определенные обязательства: пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом", - пояснил президент.

По его словам, такие программы уже действуют в ряде регионов, в том числе в Калужской, Ульяновской, Томской, Вологодской и Нижегородской областях.

Радикальные меры в сфере надзора

Путин поручил правительству подготовить регламент работы по обращению предпринимателей в госорганы, а также предложил пойти на "радикальные шаги" в области контроля и надзора.

В частности, он предложил с 1 января 2021 года прекратить действие всех существующих нормативных актов в контрольно-надзорной сфере.

"Правительство предлагает серьезно пересмотреть правовую базу контрольно-надзорной деятельности. Это, безусловно, правильно, это нужно всячески поддержать. Но считаю, что этого даже мало. Надо пойти на более радикальные шаги. Давайте действительно подведем черту и с 1 января 2021 года прекратим действие всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственных региональных приказов, писем и инструкций. За оставшиеся два года - два года есть впереди, - при участии делового сообщества нужно обновить нормативную базу, сохранить только те документы, которые отвечают современным требованиям, остальные сдать в архив", - заявил Путин.

Он признался, что браться за это дело страшно. "Действительно страшно, и есть проблема. Это не так просто. Там по некоторым ведомствам фолианты, которые накапливались с советских времен, со времен Очакова и покорения Крыма", - сказал Путин, уточнив, что имеет в виду покорение полуострова в "грибоедовские времена", а не 2014 год.

"Я даже сомневаюсь, что сотрудники этих ведомств знают, что там понаписано. Поэтому нужно провести этот анализ за два года, не бояться этого, засучить рукава, сделать это и обновить, оставить только то, что действительно нужно для организации работы", - заявил президент.

"Подхрюкивающие сателлиты"

Ближе к концу послания Путин бросил упрек американцам из-за ситуации вокруг договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД). По словам президента, Вашингтон не стал честно обосновывать свой выход из договора, а вместо этого начал обвинять Россию.

"Нужно было нашим американским партнерам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из договора. Сделали бы как вот в 2004 году, из ПРО вышли - все", - сказал Путин.

"Но они еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратненько, но все-таки американцам "подхрюкивают" по этому вопросу", - добавил он.

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Путин пообещал, что Россия не станет первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, однако если это сделают США, то Москва, по его выражению, будет вынуждена ответить "зеркально и асимметрично".

По словам Путина, Россия, в случае необходимости, развернет системы вооружений, нацеленные как на территории, с которых будет исходить прямая угроза, так и на территории, где находятся центры принятия решений.

Президент предложил властям США подсчитать дальность и скорость новейших российских систем вооружения, повторив при этом, что Россия никому не угрожает и хочет иметь полноправные и дружеские отношения с США.

"Мы просим только об этом: пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны и, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России", - резюмировал он.

"Циркон" в загашнике

В продолжение оборонной темы Путин рассказал о новой военной разработке, о которой он умолчал в предыдущем послании Федеральному Собранию.

"Потихонечку будем рассказывать, что у нас там в загашнике. […] Хочу сказать о гиперзвуковой ракете "Циркон" со скоростью полета около девяти махов, а дальностью - более тысячи километров, способной поражать как морские, так и наземные цели", - объявил Путин.

Он пояснил, что "Циркон" будет запускаться с морских носителей - кораблей и подводных лодок. Путин заверил, что производство ракеты будет не затратным, но никаких сумм не назвал.

Путин снова упомянул и гиперзвуковые ракеты "Кинжал", о которых он много рассказывал в прошлогоднем послании, - по его словам, они "подтвердили свои уникальные характеристики".

Он также напомнил и о гиперзвуковой системе "Авангард", сравнив ее создание по значимости с запуском первого спутника Земли в 1957 году.