Националиста Дмитрия Демушкина досрочно освободили из колонии

Правообладатель иллюстрации Artem Korotaev/TASS Image caption В 2017 году Демушкин получил 2,5 года колонии по делу об экстремизме

Националист Дмитрий Демушкин досрочно вышел из колонии. Его освободили от дальнейшего отбывания наказания после частичной декриминализации статьи об экстремизме - за две недели до конца срока.

Решение об освобождении Демушкина принял Петушинский суд Владимирской области, сообщили агентству ТАСС в областном суде.

Демушкин подтвердил это в разговоре с Русской службой Би-би-си. "Отличное, отличное настроение", - прокомментировал он решение суда и сказал, что пока не готов обсуждать свои дальнейшие планы.

По приговору он должен был выйти на свободу 7 марта. Таким образом, его выпустили за 15 суток до окончания срока.

За что сидел Демушкин

В 2017 году Нагатинский районный суд Москвы приговорил Демушкина к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу об экстремизме за публикацию на его странице "ВКонтакте" двух фотографий с "Русского марша". Суд признал его виновным по статье 282 УК РФ о возбуждении ненависти либо вражды, которую чаще называют экстремистской.

Демушкин был лидером организаций "Славянский союз" и "Русские", они признаны в России экстремистскими и запрещены. Кроме того, он был одним из организаторов "Русских маршей" - шествий националистов в Москве и других городах 4 ноября каждого года. Националиста неоднократно задерживала полиция, суды принимали решения об административных арестах.

В 2012 году Демушкин подавал документы для участия в выборах мэра Калининграда, но избирательная комиссия отказала ему в регистрации.

Демушкин выступал в поддержку отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, который также вышел на этой неделе из колонии после изменения приговора по делу об экстремизме.

Квачков при этом дожидался 10 дней, пока решение суда о его досрочном освобождении вступит в силу. Демушкин же сказал РИА Новости, что его освободили немедленно, но не объяснил, почему.

В апреле прошлого года из колонии вышел еще один известный националист Александр Белов (Поткин), также принимавший участие в организации "Русских маршей".

Смягчение статьи 282

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс, которые частично декриминализировали статью 282 об экстремизме ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Поправки предусматривают отказ от привлечения к уголовной ответственности за такие деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы.

Идея декриминализировать 282-ю статью принадлежит самому Путину. В октябре 2018 года он внес в Госдуму законопроект. Это произошло на фоне резкого роста числа уголовных дел об экстремизме, в том числе в отношении людей, которые делали репосты сообщений в социальных сетях.

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, привлечение к уголовной ответственности по 282-й статье УК РФ является обоснованным "не во всех случаях".

Наибольший резонанс вызвало дело студентки из Барнаула Марии Мотузной, которая несколько лет назад сохранила на своей странице во "ВКонтакте" фотографии, показавшиеся следователям экстремистскими.

В начале июня 2018 года во время "прямой линии" с Путиным депутат Госдумы Сергей Шаргунов задал вопрос о "тревожных сигналах с разных мест, особенно из провинции" о привлечении по 282-й статье за выражение мнений. Тогда Путин сказал, что необходимо определиться, что такое экстремизм, и не "доводить все до маразма и до абсурда".