Десятки человек погибли при пожаре в Дакке

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пожар возник в жилом здании, на первом этаже которого располагался склад с химикатами

Крупный пожар в столице Бангладеш Дакке унес жизни по меньшей мере 60 человек.

Пожар вспыхнул в среду вечером в старом квартале города, в четырехэтажном жилом доме, на первом этаже которого, как сообщается, был склад химикатов.

Как сообщает местная пресса, пожар быстро распространился на соседние дома.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пожар вспыхнул в среду вечером в старом квартале города

В четверг утром местные власти сообщили Би-би-си, что число погибших составляет 60 человек, но что распространение огня удалось взять под контроль.

Глава пожарной службы Али Ахмед сообщил агентству Франс пресс, что причиной возгорания мог стать баллон с газом, после чего огонь охватил помещение, в котором хранились химикаты.

По его словам, загорелись также четыре соседних здания.

"Огонь распространился так быстро, что люди не смогли спастись", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Утром пожарным удалось взять ситуацию под контроль

Пожар произошел в древней части города, отличающейся очень узкими улицами и частыми пробками.

Среди жертв, как сообщил представитель полиции, посетители ресторана и гости свадьбы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По меньшей мере 60 человек погибли в огне

В Бангладеш существуют серьезные проблемы с пожарной безопасностью многих зданий.

В 2013 году более 1100 человек погибли и несколько тысяч пострадали в результате обрушения здания текстильной фабрики в Дакке.