Арест Майкла Калви. Что есть в документах, которые легли в основу дела
Би-би-си изучила документы, которые легли в основу обвинений против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег. Эти документы подготовили люксембургские юристы по просьбе акционера банка "Восточный", с которым у Baring Vostok корпоративный конфликт.
В четверг, 21 февраля, следствие закончило предъявление обвинение всем шести фигурантам дела, в том числе американскому бизнесмену Калви. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Capital Partners отказался от дачи показаний, сообщил его адвокат Дмитрий Клеточкин из юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры".
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Baring Vostok - крупнейший и старейший фонд прямых инвестиций, который работает в России с 1994 года. Арест Калви и его коллег вызвал огромный резонанс в деловой среде и заставил чиновников отвечать на вопросы об угрозе инвестиционному климату России. В четверг такой вопрос задали, например, министру иностранных дел Сергею Лаврову.
"Вопрос находится в центре достаточно оживленных политических дискуссий, комментариев, - вынужден был признать Лавров, общаясь в Москве с бизнесменами из Европы. - То, что говорят о нем глубоко уважаемые мной люди, я, конечно же, услышал. И считаю, что это услышали многие".
Министр экономического развития Максим Орешкин выразился еще осторожней: "Могу только выразить надежду, что рассмотрение этого дела будет происходить максимально объективно".
Что легло в основу этого дела? Русская служба Би-би-си изучила документы, на основе которых следствие пришло к выводу о том, что Калви и другие фигуранты дела мошенническим образом похитили деньги у банка "Восточный".
Что сказано в документах
Обвинение фактически основывается на двух документах. Первый - это заявление в ФСБ акционера и члена совета директоров банка "Восточный" Шерзода Юсупова о хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей. На основании этого заявление было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Второй документ - отчет, составленный люксембургскими юристами, с анализом устава компании International Financial Technology Group (IFTG). Ее заказала компания Finvision Holdings, владельцем которой является Артем Аветисян, второй после Baring Vostok акционер "Восточного".
На этот документ ссылались следователь и судья Басманного суда Артур Карпов, который в субботу решил арестовать Калви. Именно из-за отсутствия перевода этого документа в пятницу суд отложил арест американского бизнесмена.
В 2017 году Первое коллекторское бюро передало банку акции IFTG вместо уплаты долга по кредиту в 2,5 млрд рублей, который бюро получило от банка в 2015 году. Вместо денег банк получил 59,9% акций IFTG.
В суде, который решал вопрос об аресте Калви, следователь заявил, что этот пакет акций стоил всего 600 тысяч рублей. Американский бизнесмен категорически не согласился с такой оценкой. Он сказал, что акции стоят от 2,5 млрд до 3 млрд рублей.
Сделка была одобрена в 2017 году советом директоров банка, в который входит Юсупов, написавший заявление на Калви и его коллег в ФСБ.
Юсупов утверждает, что его ввели в заблуждение - банк получил акции с ограниченными правами. Об этом он говорил "Ведомостям".
По словам Юсупова, ограничения, которые есть в уставе, никак не упоминались в документах, вынесенных на голосование по согласованию сделки. "Это обстоятельство выяснилось только благодаря внимательности аудиторов [банка "Восточный"]", - рассказывал Юсупов "Ведомостям".
Потом был проведено внутреннее расследование в банке "Восточный" и получено заключение люксембургских юристов, объяснял он: "Я подал заявление [в ФСБ] тогда, когда получил полный объем информации, не оставляющей сомнений".
Калви в суде подтверждал, что ограничение прав было. Но потом оно было снято в новом уставе, подчеркивал он.
Из отчета люксембургских юристов, который есть в распоряжении Би-би-си, следует два вывода. Во-первых, компанию Finvision Аветисяна, которая заказывала проверку, интересовали права и обязательства инвесторов-держателей акций класса С и D. Всего у IFTG пять классов акций, какие именно были переданы банку, публично не говорилось.
Во-вторых, юристы действительно готовили свой отчет, основываясь на старом уставе компании от 2016 года, о чем в суде говорил Калви. Этот отчет датируется 25 мая 2018 года. Устав обновлен 20 сентября 2018 года.
Руководство банка "Восточный" должно было знать об этих ограничениях в старом уставе IFTG. В отчетности банка по МСФО за 2017 год, опубликованной 4 июня 2018 года, есть информация об этих ограничениях, писало издание Frank Media.
Эти ограничения касаются размера и очередности выплаты дивидендов по акциям разных классов. От этого зависит оценка стоимости самих акций IFTG. Люксембургские юристы зафиксировали, что сама компания указала стоимость акций класса C в размере 5 662 доллара, акций класса D - 1 243 доллара. То есть всего 6 905 долларов.
Следствие оперирует рублевым эквивалентом именно этой суммы - 600 тысяч рублей.
Но в отчете для Finvision, с которым познакомилась Би-би-си, речь идет не об оценке реальной стоимости акций, а только номинальную, указанную самой компанией в своем уставе. Эта цифра была умножена на два - поскольку речь шла о выплате дивидендов за два года.
В новом уставе все основные ограничения были сняты. Что именно поменялось, видно в таблице.
|Класс акций
|Номинальная стоимость, $
|Устав от декабря 2016
|Устав от сентября 2018
|A1
|0,01
|Доходность 1,5% в год
|Доходность 1,5% в год
|A2
|0,01
|Не сказано
|Не сказано
|В
|0,01
|Доход зависит от доли акционера в общем объеме выпуска. Он не может быть больше первоначального вложения в компанию
|Акционерам полностью отдается прибыль от инвестиций в Московскую биржу
|С
|0,05
|Акционер получает выплаты из суммы, оставшейся после выплаты акционерам A и B. Выплаты ограничены первоначальным взносом в компанию
|Акционер получает доходы от вложений в фонды. Ограничения на максимальный размер выплаты нет
|D
|0,0001
|Акционер получает выплаты из суммы, оставшейся после выплаты акционерам A и B. Выплаты ограничены первоначальным взносом в компанию
|Акционер получает доходы от вложений в фонды. Ограничения на максимальный размер выплаты нет
|Е
|0,01
|Не сказано
|Акционеры класса E получают доходы от вложений в бумаги фонда ITIGL. Ограничений на размер выплат нет
В первой версии устава IFTG доходы акционеров действительно ограничивались их вложениям в компанию, а владельцы акций С и D могли получить выплаты только после того, как их получат владельцы акций A и B.
В новой версии устава был введен новый принцип распределения доходов: в компании закрепили за каждой группой акционеров свой источник доходов. Доходы акционеров, вложившие деньги в акции классов D и C, формируются из вложений в компании, перечисленные в таблице.
|Фонд
|Что это такое
|ITI Group Ltd
|Инвестиционная компания, вкладывающая деньги в технологический сектор. Базируется в Лондоне
|ITI Asset Management Holding Ltd
|Инвестиционная компания, которая специализируются на развивающихся рынках. Компания инвестирует в разные классы активов. Основной владелец Da Vinci Private Equity Fund II. Компания зарегистрирована в Великобритании
|ITI Technologies Ltd
|Компания занимается разработкой различных услуг в сфере безопасности программного обеспечения. Компания работает в США
|Freedom Tower Assets Limited
|Компания, предлагающая решения для мобильного эквайринга, по данным Frank RG
|Jemmott Investment Limited (привелигированные акции)
|Кипрская компания, которая контролируется управляющим партнером Da Vinci Олегом Железко
Калви и его коллеги не отрицают, что при передаче 59,9% IFTG на баланс "Восточного" действовали старые правила, на которые пожаловался в ФСБ акционер банка Юсупов.
"Да, действительно, был факт, была техническая ошибка, которая была исправлена", - сказал Би-би-си адвокат Клеточкин, представляющий интересы Калви. По его словам, эту проблему начали решать еще в 2017 году.
Были ли ущемлены права?
Законодательно допустимо выпускать акции различных классов, объясняет юрист ФБК Legal Константин Веденин, который, по просьбе Би-би-си, изучил две версии устава IFTG. По его словам, классы различаются по стоимости и объему прав, которые они дают акционеру.
При этом, по его мнению, на основе устава нельзя делать вывод об ущемлении прав кого-то из акционеров. Это зависит от количества акций, принадлежащих акционеру.
"Акции класса А и В различаются по объему правомочий, так же как и акции классов C и D", - отмечает юрист.
После изменения устава права акционеров не изменились, они все так же обладают правом голоса, правом получить дивиденды от владения акциями и правом на часть имущества в случае ликвидации компании, объясняет Веденин. Однако, по его словам, изменились источники, доходы от которых могут быть распределены в качестве дивидендов между акционерами.
"Таким образом, можно утверждать, что качественная характеристика акций класса C и D претерпела изменения", - заключает Веденин.
В чем суть конфликта в "Восточном"?
Сейчас контрольный пакет в 51,6% акций в банке у Evizon Holdings Limited - это компания представляет интересы Baring Vostok. У Finvision Holdings Аветисяна - 32%.
Корпоративный конфликт возник из-за контроля над банком, писала газета "Коммерсант".
Baring Vostok стал акционером "Восточного" в 2010 году, а через пять лет после покупки доли в "Восточном" начал искать покупателя, сообщало издание.
Аветисян стал акционером банка после того, как "Восточный" объединился с его банком "Юниаструм" в январе 2017 года.
В начале прошлого года банк решил провести дополнительную эмиссию акций на 5 млрд рублей. Если бы допэмиссию полностью выкупил Baring, то доля Аветисяна стала бы еще меньше, тогда как он стремился получить контроль в банке, писал "Коммерсант".
Калви в суде объяснял, что эмиссию должны были выкупить Baring Vostok и структуры Аветисяна. Но у Аветисяна не было достаточно денег для выкупа.
По планам допэмиссия должна пройти в апреле этого года.
В 2018 году в банк с проверкой пришел ЦБ, по результатам которой регулятор вынес предписание о доформировании резервов примерно на 20 млрд рублей, писал "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к ЦБ, и собеседника в банке.
Проверка показала, что после присоединения "Юниаструма" доля кредитов юрлицам в "Восточном" выросла с 3% до 23%, а вместе с этим выросли и кредитные риски, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на документы ЦБ. От "Юниаструма" "Восточному" достались, в частности, кредиты компаниям, которые контролирует бизнесмен Вячеслав Зыков - его газета называла бизнес-партнером Юсупова.
У ЦБ возникли претензии к тому, что "Восточный" реструктурировал кредит Первому коллекторскому бюро, совладельцем которого является Baring Vostok, отмечали "Ведомости".
Сейчас Baring Vostok, по словам Калви, оспаривает в Лондонском третейском суде ряд сделок "Юниаструма", проведенных перед присоединением к "Восточному". Речь идет о покупке непрофильных активов вроде грибной фермы, объяснял Калви в суде.
Один из людей, знакомых с развитием корпоративного конфликта в банке, объяснил Би-би-си, что руководство "Юниаструма" заключали эти сделки сразу после процедуры due diligence - но до фактического присоединения банка к "Восточному".
Русская служба Би-би-си ожидает ответа от банка "Восточный". Юсупов не ответил на звонки корреспондента Би-би-си. Комментарий Аветисяна получить также не удалось.
Кто оказался за решеткой
Сейчас в СИЗО находятся основатель фонда, гражданин США Майкл Калви, партнеры фонда Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль (он гражданин Франции), и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин. Кроме того, арестован экс-глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
Сам Baring Vostok считает задержание своих сотрудников и предъявленные обвинения следствием акционерного конфликта вокруг банка "Восточный" из-за контроля над банком.
Европейские инвесторы и российские чиновники смотрят на это дело шире. Ассоциация европейского бизнеса и франко-российская торговая палата заявили, что дело может серьезно повлиять на инвестклимат в России и на привлекательность страны для инвестиций в целом.
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин оценил ситуацию с арестом Калви как "чрезвычайную для экономики". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сразу после задержания Калви пообещал поручиться за менеджеров Baring Vostok. В четверг он направил в суд и Следственный комитет России ходатайство о том, чтобы Калви и его коллег из Baring Vostok отпустили из СИЗО под домашний арест.
А бизнес-омбудсмен Борис Титов в четверг сообщил, что направил письмо генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность ареста руководства Baring Vostok.