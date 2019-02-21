Арест Майкла Калви. Что есть в документах, которые легли в основу дела

Правообладатель иллюстрации Sergey Bobylev/TASS Image caption Американский инвестор Майкл Калви, арестованный Басманным судом, сидит в изоляторе на территории "Матросской Тишины", более известном как "Кремлевский централ"

Би-би-си изучила документы, которые легли в основу обвинений против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег. Эти документы подготовили люксембургские юристы по просьбе акционера банка "Восточный", с которым у Baring Vostok корпоративный конфликт.

В четверг, 21 февраля, следствие закончило предъявление обвинение всем шести фигурантам дела, в том числе американскому бизнесмену Калви. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Capital Partners отказался от дачи показаний, сообщил его адвокат Дмитрий Клеточкин из юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры".

Baring Vostok - крупнейший и старейший фонд прямых инвестиций, который работает в России с 1994 года. Арест Калви и его коллег вызвал огромный резонанс в деловой среде и заставил чиновников отвечать на вопросы об угрозе инвестиционному климату России. В четверг такой вопрос задали, например, министру иностранных дел Сергею Лаврову.

"Вопрос находится в центре достаточно оживленных политических дискуссий, комментариев, - вынужден был признать Лавров, общаясь в Москве с бизнесменами из Европы. - То, что говорят о нем глубоко уважаемые мной люди, я, конечно же, услышал. И считаю, что это услышали многие".

Министр экономического развития Максим Орешкин выразился еще осторожней: "Могу только выразить надежду, что рассмотрение этого дела будет происходить максимально объективно".

Что легло в основу этого дела? Русская служба Би-би-си изучила документы, на основе которых следствие пришло к выводу о том, что Калви и другие фигуранты дела мошенническим образом похитили деньги у банка "Восточный".

Что сказано в документах

Обвинение фактически основывается на двух документах. Первый - это заявление в ФСБ акционера и члена совета директоров банка "Восточный" Шерзода Юсупова о хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей. На основании этого заявление было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Второй документ - отчет, составленный люксембургскими юристами, с анализом устава компании International Financial Technology Group (IFTG). Ее заказала компания Finvision Holdings, владельцем которой является Артем Аветисян, второй после Baring Vostok акционер "Восточного".

На этот документ ссылались следователь и судья Басманного суда Артур Карпов, который в субботу решил арестовать Калви. Именно из-за отсутствия перевода этого документа в пятницу суд отложил арест американского бизнесмена.

В 2017 году Первое коллекторское бюро передало банку акции IFTG вместо уплаты долга по кредиту в 2,5 млрд рублей, который бюро получило от банка в 2015 году. Вместо денег банк получил 59,9% акций IFTG.

В суде, который решал вопрос об аресте Калви, следователь заявил, что этот пакет акций стоил всего 600 тысяч рублей. Американский бизнесмен категорически не согласился с такой оценкой. Он сказал, что акции стоят от 2,5 млрд до 3 млрд рублей.

Сделка была одобрена в 2017 году советом директоров банка, в который входит Юсупов, написавший заявление на Калви и его коллег в ФСБ.

Юсупов утверждает, что его ввели в заблуждение - банк получил акции с ограниченными правами. Об этом он говорил "Ведомостям".

По словам Юсупова, ограничения, которые есть в уставе, никак не упоминались в документах, вынесенных на голосование по согласованию сделки. "Это обстоятельство выяснилось только благодаря внимательности аудиторов [банка "Восточный"]", - рассказывал Юсупов "Ведомостям".

Потом был проведено внутреннее расследование в банке "Восточный" и получено заключение люксембургских юристов, объяснял он: "Я подал заявление [в ФСБ] тогда, когда получил полный объем информации, не оставляющей сомнений".

Калви в суде подтверждал, что ограничение прав было. Но потом оно было снято в новом уставе, подчеркивал он.

Из отчета люксембургских юристов, который есть в распоряжении Би-би-си, следует два вывода. Во-первых, компанию Finvision Аветисяна, которая заказывала проверку, интересовали права и обязательства инвесторов-держателей акций класса С и D. Всего у IFTG пять классов акций, какие именно были переданы банку, публично не говорилось.

Во-вторых, юристы действительно готовили свой отчет, основываясь на старом уставе компании от 2016 года, о чем в суде говорил Калви. Этот отчет датируется 25 мая 2018 года. Устав обновлен 20 сентября 2018 года.

Руководство банка "Восточный" должно было знать об этих ограничениях в старом уставе IFTG. В отчетности банка по МСФО за 2017 год, опубликованной 4 июня 2018 года, есть информация об этих ограничениях, писало издание Frank Media.

Эти ограничения касаются размера и очередности выплаты дивидендов по акциям разных классов. От этого зависит оценка стоимости самих акций IFTG. Люксембургские юристы зафиксировали, что сама компания указала стоимость акций класса C в размере 5 662 доллара, акций класса D - 1 243 доллара. То есть всего 6 905 долларов.

Следствие оперирует рублевым эквивалентом именно этой суммы - 600 тысяч рублей.

Но в отчете для Finvision, с которым познакомилась Би-би-си, речь идет не об оценке реальной стоимости акций, а только номинальную, указанную самой компанией в своем уставе. Эта цифра была умножена на два - поскольку речь шла о выплате дивидендов за два года.

В новом уставе все основные ограничения были сняты. Что именно поменялось, видно в таблице.

Класс акций Номинальная стоимость, $ Устав от декабря 2016 Устав от сентября 2018 A1 0,01 Доходность 1,5% в год Доходность 1,5% в год A2 0,01 Не сказано Не сказано В 0,01 Доход зависит от доли акционера в общем объеме выпуска. Он не может быть больше первоначального вложения в компанию Акционерам полностью отдается прибыль от инвестиций в Московскую биржу С 0,05 Акционер получает выплаты из суммы, оставшейся после выплаты акционерам A и B. Выплаты ограничены первоначальным взносом в компанию Акционер получает доходы от вложений в фонды. Ограничения на максимальный размер выплаты нет D 0,0001 Акционер получает выплаты из суммы, оставшейся после выплаты акционерам A и B. Выплаты ограничены первоначальным взносом в компанию Акционер получает доходы от вложений в фонды. Ограничения на максимальный размер выплаты нет Е 0,01 Не сказано Акционеры класса E получают доходы от вложений в бумаги фонда ITIGL. Ограничений на размер выплат нет

В первой версии устава IFTG доходы акционеров действительно ограничивались их вложениям в компанию, а владельцы акций С и D могли получить выплаты только после того, как их получат владельцы акций A и B.

В новой версии устава был введен новый принцип распределения доходов: в компании закрепили за каждой группой акционеров свой источник доходов. Доходы акционеров, вложившие деньги в акции классов D и C, формируются из вложений в компании, перечисленные в таблице.

Фонд Что это такое ITI Group Ltd Инвестиционная компания, вкладывающая деньги в технологический сектор. Базируется в Лондоне ITI Asset Management Holding Ltd Инвестиционная компания, которая специализируются на развивающихся рынках. Компания инвестирует в разные классы активов. Основной владелец Da Vinci Private Equity Fund II. Компания зарегистрирована в Великобритании ITI Technologies Ltd Компания занимается разработкой различных услуг в сфере безопасности программного обеспечения. Компания работает в США Freedom Tower Assets Limited Компания, предлагающая решения для мобильного эквайринга, по данным Frank RG Jemmott Investment Limited (привелигированные акции) Кипрская компания, которая контролируется управляющим партнером Da Vinci Олегом Железко

Калви и его коллеги не отрицают, что при передаче 59,9% IFTG на баланс "Восточного" действовали старые правила, на которые пожаловался в ФСБ акционер банка Юсупов.

"Да, действительно, был факт, была техническая ошибка, которая была исправлена", - сказал Би-би-си адвокат Клеточкин, представляющий интересы Калви. По его словам, эту проблему начали решать еще в 2017 году.

Были ли ущемлены права?

Законодательно допустимо выпускать акции различных классов, объясняет юрист ФБК Legal Константин Веденин, который, по просьбе Би-би-си, изучил две версии устава IFTG. По его словам, классы различаются по стоимости и объему прав, которые они дают акционеру.

При этом, по его мнению, на основе устава нельзя делать вывод об ущемлении прав кого-то из акционеров. Это зависит от количества акций, принадлежащих акционеру.

"Акции класса А и В различаются по объему правомочий, так же как и акции классов C и D", - отмечает юрист.

После изменения устава права акционеров не изменились, они все так же обладают правом голоса, правом получить дивиденды от владения акциями и правом на часть имущества в случае ликвидации компании, объясняет Веденин. Однако, по его словам, изменились источники, доходы от которых могут быть распределены в качестве дивидендов между акционерами.

"Таким образом, можно утверждать, что качественная характеристика акций класса C и D претерпела изменения", - заключает Веденин.

В чем суть конфликта в "Восточном"?

Сейчас контрольный пакет в 51,6% акций в банке у Evizon Holdings Limited - это компания представляет интересы Baring Vostok. У Finvision Holdings Аветисяна - 32%.

Корпоративный конфликт возник из-за контроля над банком, писала газета "Коммерсант".

Baring Vostok стал акционером "Восточного" в 2010 году, а через пять лет после покупки доли в "Восточном" начал искать покупателя, сообщало издание.

Аветисян стал акционером банка после того, как "Восточный" объединился с его банком "Юниаструм" в январе 2017 года.

В начале прошлого года банк решил провести дополнительную эмиссию акций на 5 млрд рублей. Если бы допэмиссию полностью выкупил Baring, то доля Аветисяна стала бы еще меньше, тогда как он стремился получить контроль в банке, писал "Коммерсант".

Калви в суде объяснял, что эмиссию должны были выкупить Baring Vostok и структуры Аветисяна. Но у Аветисяна не было достаточно денег для выкупа.

По планам допэмиссия должна пройти в апреле этого года.

В 2018 году в банк с проверкой пришел ЦБ, по результатам которой регулятор вынес предписание о доформировании резервов примерно на 20 млрд рублей, писал "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к ЦБ, и собеседника в банке.

Проверка показала, что после присоединения "Юниаструма" доля кредитов юрлицам в "Восточном" выросла с 3% до 23%, а вместе с этим выросли и кредитные риски, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на документы ЦБ. От "Юниаструма" "Восточному" достались, в частности, кредиты компаниям, которые контролирует бизнесмен Вячеслав Зыков - его газета называла бизнес-партнером Юсупова.

У ЦБ возникли претензии к тому, что "Восточный" реструктурировал кредит Первому коллекторскому бюро, совладельцем которого является Baring Vostok, отмечали "Ведомости".

Сейчас Baring Vostok, по словам Калви, оспаривает в Лондонском третейском суде ряд сделок "Юниаструма", проведенных перед присоединением к "Восточному". Речь идет о покупке непрофильных активов вроде грибной фермы, объяснял Калви в суде.

Один из людей, знакомых с развитием корпоративного конфликта в банке, объяснил Би-би-си, что руководство "Юниаструма" заключали эти сделки сразу после процедуры due diligence - но до фактического присоединения банка к "Восточному".

Русская служба Би-би-си ожидает ответа от банка "Восточный". Юсупов не ответил на звонки корреспондента Би-би-си. Комментарий Аветисяна получить также не удалось.

Кто оказался за решеткой

Сейчас в СИЗО находятся основатель фонда, гражданин США Майкл Калви, партнеры фонда Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль (он гражданин Франции), и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин. Кроме того, арестован экс-глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

Сам Baring Vostok считает задержание своих сотрудников и предъявленные обвинения следствием акционерного конфликта вокруг банка "Восточный" из-за контроля над банком.

Европейские инвесторы и российские чиновники смотрят на это дело шире. Ассоциация европейского бизнеса и франко-российская торговая палата заявили, что дело может серьезно повлиять на инвестклимат в России и на привлекательность страны для инвестиций в целом.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин оценил ситуацию с арестом Калви как "чрезвычайную для экономики". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сразу после задержания Калви пообещал поручиться за менеджеров Baring Vostok. В четверг он направил в суд и Следственный комитет России ходатайство о том, чтобы Калви и его коллег из Baring Vostok отпустили из СИЗО под домашний арест.

А бизнес-омбудсмен Борис Титов в четверг сообщил, что направил письмо генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность ареста руководства Baring Vostok.