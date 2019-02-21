Правообладатель иллюстрации Maxim Shemetov/Tass Image caption Путин признавался, что мало пользуется интернетом и доверяет это сотрудникам своего аппарата

Президент России Владимир Путин в среду заявил о теоретической угрозе того, что Россию отключат от интернета извне, и призвал создавать независимые сегменты сети. За последние 20 лет Путин неоднократно высказывал свое мнение о пользе и вреде интернета, и его высказывания нередко противоречили друг другу.

"Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме, я думаю, что это (отключение России от сети) им самим нанесет колоссальный ущерб, урон", - сказал Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

По мнению президента, речь идет как об экономическом, так и о политическом ущербе, а также об уроне для западных спецслужб. "Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут", - сказал Путин.

Президент отметил, что Россия не намерена сама себя отключать себя от глобальной сети, но при этом подчеркнул, что "чем больше суверенитета, в том числе в цифровой сфере, тем лучше".

Русская служба Би-би-си вспомнила предыдущие высказывания Путина про интернет с момента его прихода к власти в 2000 году.

6 марта 2001 года, онлайн-интервью "Газете.ру"

"Я считаю, что интернет - очень перспективная форма общения, форма коммуникации, получения информации, очень интересная, меня это очень интересует, должен сказать откровенно, к сожалению, мало ею пользуюсь. В силу врожденной лени, с одной стороны, а с другой стороны, в силу того, что сейчас у меня много других возможностей, много сотрудников аппарата, помощников, которые занимаются этим профессионально и дают мне уже как бы готовый результат".

18 декабря 2003 года, прямая линия

"Интернет - это полезная вещь, если оттуда извлекается нужная информация для образования, для развития человека. А если это какая-то болтовня часовая, то мне кажется, что толку в этом немного. Это потеря времени".

2 ноября 2005 года, пресс-конференция в Гааге

"В России очень активно и абсолютно свободно развивается интернет, что представляет огромные проблемы и вопросы не только в нашей стране, но и в других. Но несмотря на эти вопросы, в России не предпринимается никаких шагов по ограничению свободы интернета".

31 января 2006, пресс-конференция в Москве

"Должны быть внутренние ограничения. Провайдеры - те люди, которые занимаются бизнесом в этой сфере, те люди, которые используют интернет как средство массовой информации, - прежде всего они сами должны выработать правила, которых интернет-сообщество должно придерживаться. Ведь они же сами все - матери, отцы или будущие матери, отцы. Они должны подумать о том, какое влияние оказывают, скажем, детская порнография в интернете, оказывает другие какие-то материалы, которые там распространяются. Они должны подумать о себе, о своем будущем, о нашей стране. Мы не намерены здесь предпринимать каких-то драконовских методов по ограничению деятельности в сфере интернета".

6 июля 2006 года, интернет-конференция

"Интернет - одно из растущих средств массовой информации, приобретающих все большее и большее влияние. И у нас, в отличие от некоторых других стран, вообще никак не ограничивается интернет, вообще нет никаких ограничений. Это отдельный предмет для дискуссии, в том числе и между правящими сегодня политическими силами, представленными в Государственной Думе, и между оппозиционными силами. Знаю мнение многих наших граждан, которые говорят о том, что какой‑то порядок там нужно наводить. Даже не хочу высказываться на этот счет... На мой вкус, чем меньше ограничений, тем лучше. Несмотря на все негативные моменты, составляющие этот процесс".

12 декабря 2007 года, интервью Time

"Мне очень-очень стыдно, но я ничем этим не пользуюсь. Я даже телефоном не пользуюсь: у меня все делают сотрудники моего аппарата. Но они делают это блестяще, я им очень завидую".

26 ноября 2007, встреча с лауреатами проекта "Профессиональная команда страны"

"Пользователи интернета в России, которые являются, безусловно, наиболее продвинутыми и талантливыми, будут создавать в интернете атмосферу высокой нравственности".

24 апреля 2014 года, медиафорум региональных и независимых СМИ

"Все идет через сервера, которые находятся в [Соединенных] Штатах, все там контролируется... Вы же знаете, все это возникло когда-то, на заре интернета, как спецпроект ЦРУ США, и чего уж там, так и развивается".

1 октября 2014 года, заседание Совбеза

"Мы обязаны защитить наших граждан, молодежь, в том числе использовать для этого ту практику, которая уже применяется во многих странах. Мы не можем закрывать глаза на то, что на сайтах ведется пропаганда терроризма, экстремизма, ксенофобии и религиозной вражды, что в глобальной сети размещается детская порнография".

3 апреля 2017 года, медиафорум ОНФ

"У нас всегда во всем свой путь, но это не наша особенность. Практически везде, все страны мира идут своим собственным путем. Есть общие тенденции, какие-то общие правила, и мы тоже в этом тренде находимся. Во-первых, вот такой абсолютно расхристанной квазисвободы в интернете уже нигде нет".