В лесбийской семье премьера Сербии родился ребенок. В Сербии не признают однополые браки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ана Брнабич во время гей-парада в 2017 году заявила, что займется решением вопроса о правах геев только после того, как будут решены более важные проблемы

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У премьер-министра Сербии Аны Брнабич и ее партнерши Милицы Джурич, с которой они состоят в неофициальном однополом браке, родился сын.

Как сообщается, мать и ребенок, которому дали имя Игор, чувствуют себя хорошо.

Милица Джурич, врач по профессии, забеременела путем искусственного оплодотворения.

Сербия - единственная балканская страна, где правительство возглавляет открытая лесбиянка.

43-летняя Ана Брнабич заняла кресло премьера в июне 2017 года, став в своей стране первой женщиной на этом посту. Также она стала первой ЛГБТ-активисткой, занявшей столь высокий пост на Балканах.

В четверг многие представители ЛГБТ-сообщества поздравили премьера с рождением сына, при этом указав на проблемы лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров в Сербии - насилие, гомофобию и невозможность усыновлять и удочерять детей.

При этом в соцсетях в адрес премьера размещались довольно грубые замечания. Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Зорана Михайлович даже высказалась в защиту главы правительства, заявив, что каждый ребенок, родившийся в Сербии, заслуживает приветствия и теплого отношения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ана Брнабич заняла кресло премьера в июне 2017 года, став в своей стране первой женщиной на этом посту.

"Недопустимо, чтобы только что рожденный ребенок использовался для нападок на политических противников", - отметила Зорана Михайлович.

Сербское общество довольно консервативно по сравнению с многими другими странами Европы. В стране широко распространены дискриминация и насилие в отношении ЛГБТ.

Однополые браки в Сербии не признаются; в конституции страны записано, что браком признается только союз одного мужчины и одной женщины.

Также однополым парам запрещено усыновлять детей. Впрочем, официально не состоящий в браке человек может усыновить ребенка, независимо от своей сексуальности.

К Ане Брнабич негативно относятся не только многие поборники "традиционных ценностей", но и многие в ЛГБТ-сообществе в Сербии.

По их мнению, она делает недостаточно для защиты прав геев. Они неоднократно выражали недовольство медленным ходом реформ.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гей-парады в Сербии приходят при повышенных мерах безопасности

Отвечая на критику в свой адрес, Брнабич во время гей-прайда в 2017 году заявила, что займется решением вопроса о правах геев только после того, как будут решены более важные проблемы, стоящие перед сербским обществом - снижение уровня инфляции, повышение пенсий и общего уровня жизни.

Она также не ответила на вопрос, хотела ли бы она, чтобы в Сербии были легализованы однополые браки.

В Сербии марши за равноправие ЛГБТ запрещалось на протяжении трех лет подряд под предлогом защиты общественного порядка. Запрет был введен после того, как крайне правые атаковали мероприятие гей-активистов в 2010 году.

В 2014 году гей-прайды возобновились, хотя и в обстановке усиленных мер безопасности, под охраной полицейского спецназа и бронированных машин.