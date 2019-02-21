В лесбийской семье премьера Сербии родился ребенок. В Сербии не признают однополые браки
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У премьер-министра Сербии Аны Брнабич и ее партнерши Милицы Джурич, с которой они состоят в неофициальном однополом браке, родился сын.
Как сообщается, мать и ребенок, которому дали имя Игор, чувствуют себя хорошо.
Милица Джурич, врач по профессии, забеременела путем искусственного оплодотворения.
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Сербия - единственная балканская страна, где правительство возглавляет открытая лесбиянка.
43-летняя Ана Брнабич заняла кресло премьера в июне 2017 года, став в своей стране первой женщиной на этом посту. Также она стала первой ЛГБТ-активисткой, занявшей столь высокий пост на Балканах.
В четверг многие представители ЛГБТ-сообщества поздравили премьера с рождением сына, при этом указав на проблемы лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров в Сербии - насилие, гомофобию и невозможность усыновлять и удочерять детей.
При этом в соцсетях в адрес премьера размещались довольно грубые замечания. Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Зорана Михайлович даже высказалась в защиту главы правительства, заявив, что каждый ребенок, родившийся в Сербии, заслуживает приветствия и теплого отношения.
"Недопустимо, чтобы только что рожденный ребенок использовался для нападок на политических противников", - отметила Зорана Михайлович.
Сербское общество довольно консервативно по сравнению с многими другими странами Европы. В стране широко распространены дискриминация и насилие в отношении ЛГБТ.
Однополые браки в Сербии не признаются; в конституции страны записано, что браком признается только союз одного мужчины и одной женщины.
Также однополым парам запрещено усыновлять детей. Впрочем, официально не состоящий в браке человек может усыновить ребенка, независимо от своей сексуальности.
К Ане Брнабич негативно относятся не только многие поборники "традиционных ценностей", но и многие в ЛГБТ-сообществе в Сербии.
По их мнению, она делает недостаточно для защиты прав геев. Они неоднократно выражали недовольство медленным ходом реформ.
Отвечая на критику в свой адрес, Брнабич во время гей-прайда в 2017 году заявила, что займется решением вопроса о правах геев только после того, как будут решены более важные проблемы, стоящие перед сербским обществом - снижение уровня инфляции, повышение пенсий и общего уровня жизни.
Она также не ответила на вопрос, хотела ли бы она, чтобы в Сербии были легализованы однополые браки.
В Сербии марши за равноправие ЛГБТ запрещалось на протяжении трех лет подряд под предлогом защиты общественного порядка. Запрет был введен после того, как крайне правые атаковали мероприятие гей-активистов в 2010 году.
В 2014 году гей-прайды возобновились, хотя и в обстановке усиленных мер безопасности, под охраной полицейского спецназа и бронированных машин.