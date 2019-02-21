Правообладатель иллюстрации Jorge Gonzalez / Lindsay Zanno Image caption Иллюстрация: считается, что на заре своего существования многие тираннозавры были гораздо меньше, чем мы привыкли думать

Обнаруженный археологами родственник тираннозавра был не больше метра ростом.

Изучение скелета маленького тираннозавра, названного Moros intrepidus, позволит ученым понять, как Ти-рексу удалось стать самым грозным хищником в Северной Америке.

На заре существования вида тираннозавры были достаточно маленькими, но в какой-то момент гигантский Тираннозавр Рекс попал на вершину пищевой цепи.

Найденный скелет поможет ученым закрыть пробел в 70 миллионов лет в их представлении об эволюции вида.

Останки Moros intrepidus нашли в штате Юта, США. Этот ящер жил около 96 миллионов лет назад, в поздний меловой период.

Тираннозавры, или ящеры-тираны, к которым относится и Тираннозавр Рекс, и Moros intrepidus, были доминантными сухопутными хищниками на протяжении 15 миллионов лет. Этот период закончился 66 миллионов лет назад, с падением на Землю астероида, оставившего после себя ударный кратер Чиксулуб. Тираннозавр Рекс достигал 3,4 метров в высоту до бедра.

Как говорит соавтор исследования найденного скелета, археолог Линдси Занно из Университета Северной Каролины, ящеры не всегда были такими огромными. "На начальных этапах эволюции тираннозавры охотились в тени более древних хищников, таких как аллозавры, которые прочно занимали место на вершине пищевой цепи", - говорит она.

Наше понимание эволюционного процесса, который привел к возникновению гигантских ящеров, ограничено. Исследователям не хватало скелетов для изучения периода в 70 миллионов лет.

Небольшие и примитивные динозавры обитали в Северной Америке с Юрского периода (то есть примерно 150 млн лет назад). А уже 81 млн лет назад, как показывают найденные свидетельства, эти динозавры превратились в гигантских чудовищ. Однако что именно произошло за этот период, ученые понимают плохо - им не хватает данных.

Нижние конечности Moros intrepidus нашли в том же регионе, где Линдси Занно и ее команда археологов ранее обнаружили скелет ящера Siats meekerorum, крупного хищного динозавра, принадлежавшего к группе кархародонтозавров. Этот большой хищник жил примерно в одно время с Morosintrepidus.

Найденный экземпляр Moros при жизни был размером с небольшого оленя и весил около 78 килограммов. Когда эта особь умерла, ей было около семи лет, это был почти полностью взрослый динозавр.

Moros весил немного по меркам динозавров, а значит, вероятно, мог очень быстро бегать. "Такая адаптация вкупе с развитыми органами чувств - признак великолепного хищника. Ему было легко и преследовать добычу, и убегать от более крупных конкурентов", - говорит Линдси Занно.

"И хотя эти самые ранние динозавры Мелового периода были небольшими, их адаптация к роли хищника помогла им воспользоваться новыми возможностями, когда в поздний Меловой период произошло повышение температуры и подъем уровня моря", - рассказывает она.

"Теперь мы знаем, что их путь на вершину занял меньше 15 миллионов лет", - добавляет археолог.

В исследовании, опубликованном в журнале Communications Biology, ученые предполагают, что именно климатические перемены стали причиной исчезновения аллозавров, которых тираннозавры сменили в роли самых страшных хищников.

Анализ скелета также позволяет предположить, что тираннозавры пришли в Северную Америку из Азии.