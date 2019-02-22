В Испании скончалась женщина, отравившаяся в мишленовском ресторане

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В мишленовском ресторане RiFF в Валенсии отравились 28 посетителей. Одна женщина умерла.

RiFF - ресторан, имеющий звезду Мишлен, в справочнике он описывается как ресторан инновационной кухни.

Сейчас это заведение закрыто. Его руководство принесло извинения отравившимся клиентам. Инспекторы разбираются, что именно стало причиной отравления.

46-летняя женщина, имя которой не называется, пошла в субботу вечером в ресторан вместе с мужем и 12-летним сыном. Она скончалась в воскресенье утром.

Кроме этой семьи, в период с 13 по 16 февраля в ресторане пообедали 75 человек. Их нашли, и оказалось, что 29-ти из них после посещения ресторана стало плохо.

Официально причина отравлений будет объявлена только по окончании расследования. Как сообщается, семья взяла меню для дегустации, в котором было блюдо из сморчков - неофициально отравление связывают с ним.

Представитель регионального управления здравоохранения сказал Би-би-си, что инспекторы осмотрели ресторан еще в понедельник, но определить источник отравления не смогли.

Ингредиенты некоторых блюд анализируют в национальном институте токсикологии, выводы можно будет делать по окончании анализа, добавил он.

Включение ресторана в Красный гид Мишлен является признанным свидетельством высочайшего качества его кухни. RiFF был удостоен одной звезды Мишлен, что в этой классификации означает "очень хороший ресторан".

Шеф-повар ресторана RiFF Бернд Кнеллер сказал, что сотрудничает с властями, чтобы установить причину отравления.

"Я решил, что ресторан будет закрыт до тех пор, пока причины произошедшего не будут выяснены", - заявил он.