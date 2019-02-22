Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Нурсултан Назарбаев бессменно занимает должность президента 28 лет

Правительство Казахстана отправлено в отставку решением президента Нурсултана Назарбаева. Его главная претензия к кабмину - неспособность реализовать поставленные экономические задачи. Наблюдатели считают, что власти пытаются снизить градус общественного недовольства, назначив виноватых в отсутствии реформ.

О том, что правительство должно уйти в отставку, Назарбаев объявил вечером 20 февраля. В четверг, 21 февраля, был подписан соответствующий указ.

По заявлению президента, кабинет министров не смог провести инициированную им модернизацию и принять меры, которые должны были кардинально изменить экономическое положение в стране к лучшему: увеличить доли малого и среднего бизнеса, снизить степень участия государства в экономике, "расчистить" банки, повысить доверие к судам и правоохранительной системе, создать рабочие места и в итоге повысить качество жизни населения.

"Члены правительства не умеют работать с населением, выслушивать проблемы людей, разъяснять проводимую работу и политику", - говорится в заявлении.

Исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер и бывший глава правительства (аким) Астаны Аскар Мамин.

Главу правительства, а также его заместителей, руководителя аппарата, министров и глав государственных комитетов в Казахстане назначает президент. Он же, согласно конституции, имеет право инициировать роспуск кабмина или уволить любого из его членов.

Однако чаще всего правительство само заявляет об уходе в отставку, после чего ее утверждает или не утверждает президент. Это первый раз, когда Назарбаев сам уволил весь кабинет министров.

Нурсултан Назарбаев бессменно возглавляет Казахстан 28 лет - с декабря 1991 года. В 2010 году его наделили статусом "елбасы" - лидера нации, вместе с которым он получил пожизненные гарантии неприкосновенности.

В апреле 2015 года на досрочных выборах Назарбаев был переизбран, набрав 97,7% голосов.

"Почему мы должны жить в нищете?"

По мнению аналитиков, одна из главных причин отставки правительства - растущее недовольство населения социальной политикой властей. Ситуация обострилась в начале февраля после гибели пятерых детей из одной семьи в пожаре в Астане.

Пожар в доме-времянке произошел ночью, и все пять девочек в возрасте 12, 11, 6, 3 и 1 года сгорели заживо. Оба родителя в этот момент работали в ночную смену, так как семья нуждалась в деньгах.

Власти назвали произошедшее "упущением департамента по ЧС", что разозлило многих казахстанцев. Сотни матерей присоединились к протестным митингам с требованиями от местных властей улучшить социальную помощь многодетным семьям. Самые массовые митинги прошли на западе республики в Караганде, Актобе и Шымкенте.

"Пусть правительство защищает права матери и ребенка по конституции! Если наши права защищены по конституции, то мы можем потребовать и землю, и квартиру. У нас есть богатства: золото, серебро, уран, уголь. Они все должны делиться на 18 миллионов человек, новорожденным в виде процентов, - настаивала мать шестерых детей Кунсулу Искакова. - Говорят, у нас богатая страна. Это нам дал Аллах, это наши предки нам оставили. Они должны принадлежать нашим детям! Наши дети должны их освоить. Почему мы должны жить в нищете?"

Чиновники пообещали рассмотреть заявления матерей и по возможности оказать помощь нуждающимся семьям.

Пример с Путина?

Некоторые политологи косвенно связывают отставку правительства с заявлениями президента России Владимира Путина, который на этой неделе выступил с ежегодным посланием.

"Помощь многодетным семьям и в целом направленность на качество жизни - все это отдалось сильным эхом в информационном пространстве. Москва вдруг начала не с ракет, а с социальных выплат, представ человечной и доброй, - сказал политолог Газиз Абишев изданию Today.kz. - Астана, учитывая сильную вовлеченность Казахстана в русскоязычное информационное пространство, не могла не отреагировать, ведь могли начать и начались сравнения, в которых Казахстан не выглядит совсем уж выигрышно".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на рост экономики Казахстана, доходы населения сокращаются

Абишев отмечает, что все это происходит на фоне нарастания социального напряжения, связанного с падением уровня жизни.

"Гибель пятерых девочек в Астане обнажила проблемы бедности, взволновав людей по всему Казахстану. При этом правительство не вошло в режим чрезвычайного положения и продолжало работать в обычном графике, - напомнил политолог. - А проблема усугубляющейся бедности сотен тысяч человек осталась вне фокуса внимания кабинета".

Назарбаев в своем заявлении отметил, что новое руководство правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач.

"Средства, которые имеются у правительства на местах, тратятся не по назначению. За всем этим будет установлен контроль. Подробнее по всем направлениям будет сказано на съезде основной партии правительства "Нур Отан", - говорится в его заявлении.

По мнению казахстанского эксперта Досыма Сатпаева, решение об отставке правительства "укладывается в классическую схему "хороший царь - бояре плохие".

"Отработанная политтехнология, когда надо перенаправить протестные настроения в сторону нерадивых чиновников. Неужели эффект парового котла, который может взорваться вдруг увидели в Акорде [резиденция президента Казахстана]? Вот только чиновников заменять, а котел останется", - написал Сатпаев в "Фейсбуке".

При этом Казахстан - крупнейшая экономика в Центральной Азии, в основном за счет ее природных ресурсов, включая запасы нефти. Страна также является крупнейшим в мире производителем урана. В 2017 году Казахстан вошел в список экономически свободных стран, который составляет американский фонд Heritage Fund. В 2018 году экономика страны выросла на 4,1%.

Однако при таком росте ВВП доход населения остаются низкими. Например, по данным инвесткомпании Halyk Finance, в 2015-2017 годы реальные зарплаты населения сократились на 3%, тогда как реальный экономический рост превысил 6%.

"Подобное существенное расхождение показателей объясняется сырьевой моделью экономики, где спрос на рабочую силу в существенной мере зависит от низкоэффективного сектора услуг с существенной долей госсектора и отсталого сельского хозяйства. В сумме они обеспечивают работой около 70% населения", - разъясняют эксперты Halyk Finance.

Уходящее правительство, как и предыдущее, страдало "многотемьем и верой в госрычаги", - отмечает экономист Алмас Чукин, автор казахстанского Forbes.

"Президент сформулировал серьезную проблему: ведь если доля расходов на еду увеличивается, это не значит, что люди стали есть больше и лучше. Это значит, что общий бюджет семьи сжимается, а поскольку кушать меньше мы еще не научились, поэтому экономия идёт по другим видам расходов и их доля падает", - подчеркивает эксперт.