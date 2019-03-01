Правообладатель иллюстрации Pakistan Information Ministry (ISPR) Image caption Пакистанские власти утверждают, что обращались со сбитым индийским пилотам согласно нормам военной этики

Пакистан в знак примирения между двумя странами передал Индии пилота истребителя, сбитого в среду.

По словам освобожденного пилота Абхинандана Вартамана, пакистанские военные обращались с ним хорошо.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан накануне объявил о том, что пилота вернут в рамках "жеста мира", к вящей радости индийских военных.

Утром в среду представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что над территорией Кашмира, контролируемой пакистанскими властями, были сбиты два самолета ВВС Индии.

По его словам, один самолет упал в пакистанском Кашмире, а другой разбился на индийской стороне.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Абхинандан Вартаман был передан Индии на границе

Ранее индийские ВВС атаковали позиции исламистов в пакистанской части Кашмира, которых обвиняют в нападении на индийский военный конвой 14 февраля. Тогда погибли несколько десятков индийских военных.

Исламабад утверждает, что удары наносились вслепую, в нарушение всех договоренностей, и что пакистанские военные были вынуждены защищать свое воздушное пространство.

"Нормы военной этики"

После падения самолета местные жители пытались забросать катапультировавшегося пилота камнями, но в итоге его отбили пакистанские военные.

На следующий день в интернете появилось и было быстро удалено видео министерства информации Пакистана, на котором Вартаман с перепачканным кровью лицом просит воды.

Индия назвала это "вульгарной демонстрацией раненого военнослужащего".

Правообладатель иллюстрации Pakistan Information Ministry Image caption Это видео министерства информации пакистана было быстро удалено

Следующее видео показывало пилота пьющим чай, отвечающим на вопросы пакистанских военных о своем имени и звании, но отказывающимся говорить о своем боевом задании.

Представитель пакистанского министерства обороны генерал Азиф Гафур заявил, что со сбитым пилотом обращаются в соответствии с нормами военной этики.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Индии освобождение военного пилота было встречено ликованием

Вместе с освобождением пилота Имран Хан повторил свое обращение к Индии с предложением о деэскалации и проведении переговоров, добавив, что Пакистан и Индия должны жить в мире.

Из Дели ответа пока не последовало.