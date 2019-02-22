Массовое отравление в детсадах Москвы: возбуждено уголовное дело

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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту массового отравления в детских садах на юго-востоке Москвы, следует из опубликованного документа. Как сообщали родители, перед Новым годом в нескольких учреждениях произошла вспышка дизентерии.

Постановление о возбуждении уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" опубликовала в "Твиттере" юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. По ее словам, этот документ вручили адвокату ФБК, сопровождавшему родителей на опрос к следователю.

Пропустить Twitter пост , автор: @SobolLubov СК возбудил уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (лишение свободы на срок до шести лет) по факту поставки в детские сады Москвы продуктов питания, не отвечающих требованиям безопасности. pic.twitter.com/d9nCiaHJTY — Соболь Любовь (@SobolLubov) 22 февраля 2019 г.

В документе, датированном 2 февраля, говорится, что комбинат "Конкорд ЮВАО" поставлял в дошкольные учреждения на юго-востоке Москвы продукты питания, которые не отвечали требованиям безопасности здоровья, что повлекло "массовое отравление острой кишечной инфекцией детей и взрослых лиц в количестве 127 человек".

О возбуждении дела Би-би-си также сообщила мать одного из пострадавших детей.

На условиях анонимности она рассказала, что 21 февраля ей позвонил следователь Никита Калашников (именно он упомянут в постановлении, опубликованном Соболь), который проинформировал о возбуждении дела и попросил ее передать в ведомство информацию о числе заболевших, которую собирали инициативные группы родителей.

О возбуждении уголовного дела из-за массового отравления 123 детей и четырех сотрудников некачественными продуктами питания также сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник. СКР официально не объявлял о возбуждении дела.

Компания ООО "Комбинат питания "Конкорд" ЮВАО", поставлявшая еду в сады, где в декабре дети заболели шигеллезом, входит в группу "Конкорд", которую контролирует бизнесмен Евгений Пригожин. В СМИ его называют "поваром Путина" и чаще всего упоминают в контексте возможных связей с ЧВК "Вагнера" и "фабрикой троллей".

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала в соцсети "ВКонтакте" ответ на запрос издания "Открытые медиа" по поводу сообщений о возбуждении дела.

"Уголовное дело было возбуждено по факту отравления. Компания "Конкорд" знала о возбуждении уголовного дела и оказывала содействие всем контролирующим и проверяющим органам", - говорится в ответе.

Накануне там же появилось заявление, согласно которому компания Пригожина проводит собственное расследование по факту заболевания детей дизентерией в Юго-Восточном округе Москвы (ЮВАО) с целью выплаты материальной помощи пострадавшим.

"Групповые заболевания" в детских садах

О массовом заражении дизентерией в детских садах на юго-востоке Москвы стало известно в конце декабря. Тему активно освещал канал "Навальный LIVE" основателя ФБК Алексея Навального.

В феврале Роспотребнадзор признал 127 случаев заражения кишечной инфекцией в ЮВАО, включая 57 случаев дизентерии. Однако родители пострадавших детей говорят как минимум о 91 случае дизентерии.

Би-би-си ранее удалось ознакомиться с несколькими десятками положительных анализов на шигеллез, предоставленных родителями.

По версии Роспотребнадзора, "групповые заболевания" в детских садах могут быть связаны с употреблением продукции из загрязненного творога, который изготавливается на предприятии "Чаплыгинмолоко" в Липецкой области.

Роспотребнадзор придерживается термина "групповая заболеваемость", так как, по мнению ведомства, эпидемиологический порог по шигеллезу превышен не был.

В руководстве "Конкорда" также утверждают, что виноват не комбинат, а завод, производивший творог. На встрече с родителями 12 февраля руководитель "Конкорда" в ЮВАО Юрий Остюк заявил: "На сегодняшний день комбинат питания "Конкорд" не признает свою вину. И я тоже не могу".

При этом директор "Чаплыгинмолоко" Константин Фетисов отрицает, что проверки нашли какие-либо нарушения на предприятии. В его защиту выступал вице-губернатор Липецкой области Александр Ильин.

21 февраля отравлениям в детских садах было посвящено заседание Общественной палаты Москвы. На нем родители и чиновники долго спорили о числе заболевших.

Замглавы столичного департамента образования Александр Гаврилов на встрече заявил, что из-за вспышки дизентерии в ЮВАО образовательные учреждения выставили "Конкорду" претензий на 7 млн рублей. Однако, отвечая на вопрос одного из родителей, чиновник сказал, что произошедшего недостаточно для того, чтобы вносить компанию в реестр недобросовестных поставщиков и расторгать с ней контракты.

Представителей мэрии и СКР на заседании не было. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил Общественную палату Москвы и "неравнодушных москвичей" в соцсетях и подчеркнул, что держит ситуацию под контролем "с первого дня".

ЮВАО - не единственный округ Москвы, в котором произошла вспышка шигеллеза. В начале декабря дизентерией также заразились дети, посещавшие учреждения Восточного административного округа, которые обслуживает компания "Вито-1". Роспотребнадзор отчитался, что нашел на складах этой компании сливочное масло со следами кишечной палочки. В "Вито-1" произошедшее не комментировали. Об уголовных делах, заведенных по факту вспышки в ВАО, не сообщалось.