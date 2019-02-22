Певцу R Kelly предъявлены обвинения в домогательствах
Американскому певцу R Kelly предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах. За последние десять лет R Kelly обвинили в домогательствах десятки девушек.
Певца уже несколько десятков лет обвиняют девушки, утверждающие, что стали его жертвами. Среди них есть и те, кто на момент предполагаемых нападений были несовершеннолетними.
В 1994 году R Kelly тайно женился на певице Aaliyah, которой тогда было 15 лет. В 2001-м 17-летняя стажерка обвинила певца в домогательствах. В 2002-м против него подали еще два иска.
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В июне того же года певца обвинили в изготовлении детской порнографии по 12 эпизодам. Предположительно, полицейские нашли дома у певца видеозапись.
В 2017 году портал Buzzfeed опубликовал статью, в которой обвинял R Kelly в создании "секс-секты", в которой, против своей воли, состояли шесть девушек.
Сам певец последовательно отрицает все обвинения - и лично, и через адвокатов.
В 2018 году на волне движения #MeToo появилось онлайн-движение #MuteRKelly, участники которого выступают за то, чтобы студия певца прекратила работу с ним.