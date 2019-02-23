Певца R Kelly обвинили в сексуальном насилии. Он арестован

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Прокуратура Чикаго выдвинула обвинения в отношении американского певца R Kelly в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами по десяти статьям. Певец сам явился в полицию и был сразу же арестован.

В постановлении об аресте исполнителя говорится, что он не может быть освобожден под залог. Певец предстанет перед судом в субботу.

Как сообщается, обвинения против исполнителя касаются четырех жертв, трое из которых - несовершеннолетние. Согласно обвинению, инциденты произошли в период с 1998 по 2010 годы.

Как заявила на пресс-конференции окружной прокурор Кимберли Фокс, на протяжении последних лет правоохранительные органы получали жалобы на R Kelly от родных и близких пострадавших.

Прокуратура призвала других возможных жертв исполнителя также обратиться в полицию.

Сам R Kelly ранее последовательно отрицал все выдвинутые против него обвинения. После ареста адвокат певца сказал, что его клиент "потрясен до глубины души".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption R Kelly - автор таких хитов, как I Believe I Can Fly и Ignition

R Kelly (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли) - исполнитель в стиле R&B, поэт и продюсер. За свою музыкальную карьеру, которая началась в 1992 году, он стал обладателем трех премий "Грэмми".

Суть обвинений

В 1994 году R Kelly тайно женился на певице Aaliyah, которой тогда было 15 лет. Брак был расторгнут в феврале 1995 года, а Aaliyah погибла в автокатастрофе в 2001 году.

Ни в своей автобиографии, ни в интервью R Kelly не обсуждал свои отношения с певицей, утверждая, что они были лучшими друзьями.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption R Kelly написал и спродюсировал дебютный альбом Aaliyah

В 2001-м 17-летняя стажерка обвинила певца в домогательствах. В 2002-м против него подали еще два иска.

В июне того же года певца обвинили в изготовлении детской порнографии по 12 эпизодам. Предположительно, полицейские нашли дома у певца видеозапись.

В 2017 году портал Buzzfeed опубликовал статью, в которой обвинял R Kelly в создании "секс-секты", где против своей воли состояли шесть девушек.

В 2018 году на волне движения #MeToo появилось онлайн-движение #MuteRKelly, участники которого выступают за то, чтобы звукозаписывающая компания певца прекратила работу с ним.