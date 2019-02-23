Правообладатель иллюстрации EUPA Image caption Спасенную из ледяной воды "собаку" отвезли в ветеринарную клинику

Когда несколько эстонских рабочих, трудившихся на плотине Синди на реке Пярну, увидели в ледяной воде терпящую бедствие собаку, они кинулись ей на помощь, не подозревая, что, возможно, перед ними совсем другой зверь.

Пробив себе путь сквозь лед, рабочие достали почти окоченевшее животное и отвезли его на своей машине в ближайшую ветеринарную клинику. Только там мужчины узнали, что все это время держали на руках настоящего волка.

По словам представителей Эстонского союза защиты животных (EUPA), кроткое поведение хищника объяснялось тем, что из-за переохлаждения его кровяное давление было очень низким, а сам зверь был вялым, именно поэтому он так легко дался в руки людям.

Правообладатель иллюстрации EUPA Image caption Шерсть волка после долгого пребывания в полузамерзшей реке была покрыта льдом

В беседе с корреспондентом эстонской газеты Postimees Рандо Картсепп, один из рабочих, рассказал: "Нам пришлось нести его по склону, а весил он немало. Все это время он вел себя очень спокойно, а в машине заснул у меня на коленях. Когда я захотел размять ноги, он проснулся, но лишь посмотрел на меня".

У ветеринаров сразу возникли подозрения относительно истинной породы этой "большой собаки", но окончательно сомнения развеял местный охотник, хорошо знакомый с обитающими в этом районе волками: "собака" оказалась молодым самцом волка, примерно годовалого возраста.

Правообладатель иллюстрации EUPA Image caption Вол вел себя очень спокойно, а в машине заснул на коленях у одного из рабочих

"Предупрежден - значит, вооружен" - решили медики и после необходимых лечебных процедур поместили волка в клетку, на случай, если их "пациент" вдруг вспомнит, что он дикий хищник.

В EUPA заявили, что взяли расходы на лечение животного на себя, и что, к счастью, все закончилось хорошо.

Волк пришел в себя уже через сутки после смертельно опасного приключения. На него надели ошейник с GPS-трекером и отпустили на волю. Теперь за миграцией зверя смогут следить специалисты из национального агентства охраны природы.

"Мы очень рады, что у истории получился счастливый финал, и благодарим всех, кто принял в ней участие, особенно мужчин, которые спасли волка из ледяной воды, и врачей ветеринарной клиники, не побоявшихся иметь дело с диким животным", - заявили представители EUPA.

На территории Эстонии сейчас обитает несколько сотен волков, лишь небольшое количество которых получили в последнее время ошейники с GPS-трекерами. Обычно эти хищники избегают людей. Именно волк был выбран в прошлом году рядом природоохранных организаций в качестве животного-национального символа Эстонии.