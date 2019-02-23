Собака, спасенная из ледяной воды в Эстонии, оказалась волком
Когда несколько эстонских рабочих, трудившихся на плотине Синди на реке Пярну, увидели в ледяной воде терпящую бедствие собаку, они кинулись ей на помощь, не подозревая, что, возможно, перед ними совсем другой зверь.
Пробив себе путь сквозь лед, рабочие достали почти окоченевшее животное и отвезли его на своей машине в ближайшую ветеринарную клинику. Только там мужчины узнали, что все это время держали на руках настоящего волка.
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По словам представителей Эстонского союза защиты животных (EUPA), кроткое поведение хищника объяснялось тем, что из-за переохлаждения его кровяное давление было очень низким, а сам зверь был вялым, именно поэтому он так легко дался в руки людям.
В беседе с корреспондентом эстонской газеты Postimees Рандо Картсепп, один из рабочих, рассказал: "Нам пришлось нести его по склону, а весил он немало. Все это время он вел себя очень спокойно, а в машине заснул у меня на коленях. Когда я захотел размять ноги, он проснулся, но лишь посмотрел на меня".
У ветеринаров сразу возникли подозрения относительно истинной породы этой "большой собаки", но окончательно сомнения развеял местный охотник, хорошо знакомый с обитающими в этом районе волками: "собака" оказалась молодым самцом волка, примерно годовалого возраста.
"Предупрежден - значит, вооружен" - решили медики и после необходимых лечебных процедур поместили волка в клетку, на случай, если их "пациент" вдруг вспомнит, что он дикий хищник.
В EUPA заявили, что взяли расходы на лечение животного на себя, и что, к счастью, все закончилось хорошо.
Волк пришел в себя уже через сутки после смертельно опасного приключения. На него надели ошейник с GPS-трекером и отпустили на волю. Теперь за миграцией зверя смогут следить специалисты из национального агентства охраны природы.
"Мы очень рады, что у истории получился счастливый финал, и благодарим всех, кто принял в ней участие, особенно мужчин, которые спасли волка из ледяной воды, и врачей ветеринарной клиники, не побоявшихся иметь дело с диким животным", - заявили представители EUPA.
На территории Эстонии сейчас обитает несколько сотен волков, лишь небольшое количество которых получили в последнее время ошейники с GPS-трекерами. Обычно эти хищники избегают людей. Именно волк был выбран в прошлом году рядом природоохранных организаций в качестве животного-национального символа Эстонии.