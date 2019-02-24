Партия социалистов лидирует на парламентских выборах в Молдове

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Партия социалистов лидирует на выборах в парламент Молдовы с результатом 30,13% после обработки 25% бюллетеней, говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии страны.

За социалистами следуют контролирующая правительство Демократическая партия Молдовы (29,60%), на третьем месте - избирательный блок Acum (20,87%), следом за ними идет партия "Шор" бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора (10,45%).

Остальные партии, по предварительным данным ЦИК, не преодолели 6-процентный барьер.

Всего на места в парламенте претендовали 14 партий и один блок.

Выборы в Молдове впервые проходили по смешанной системе - 50 человек избирались по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам.

Основная борьба развернулась между Партией социалистов во главе с президентом страны Игорем Додоном, выступающей за сближение с Россией, а также правящей Демократической партией и оппозиционным блоком Acum ("Сейчас"), выступающими за евроинтеграцию.

Демократическую партию возглавляет Владимир Плахотнюк - самый богатый человек Молдовы, которого оппоненты обвиняют в том, что он единолично контролирует все органы власти и большинство СМИ в стране.

На брифинге после закрытия избирательных участков Плахотнюк пригласил участников выборов в парламент к диалогу.

"Несмотря на разные доктрины, которые имеют политики, они должны сосредоточиться на главной цели - делать жизнь людей лучше. Мы не храним обид. Нет политиков, с которыми мы не хотели бы говорить, нет тем, которые мы не готовы обсуждать. Мы не ставим условий, но не потерпим давления", - сказал он.

Лидер списка Acum - бывший министр образования Майя Санду, которая в 2016 году боролась с Игорем Додоном за президентский пост, но проиграла ему во втором туре, обвинила власти в нарушениях.

"Эти выборы, как мы их видели, нельзя назвать свободными и корректными. Это были самые недемократичные выборы в истории страны", - сказала Санду, обвинив власти в использовании административного ресурса и СМИ.

Партия социалистов заявила, что также зафиксировала нарушения, но сообщит о своих выводах после консультаций с юристами.

"Около десяти тысяч человек от нашей партии наблюдали за выборами. Практически все нарушения ими зафиксированы. Их изучают наши юристы, после чего партия объявит свою позицию о легитимности этих выборов, в том числе на участках для избирателей из Приднестровья", - заявил на брифинге один из лидеров социалистов Ион Чебан.