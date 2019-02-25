"Газпром" лишился двух зампредов в один день. Кто они и чем занимались

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Заместители председателя правления "Газпрома" Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от своих должностей, говорится в сообщении газовой монополии. Они превысили пенсионный возраст. СМИ по-разному оценивают причины и последствия их ухода.

Медведев курировал поставки газа на внешний рынок, Голубев отвечал за внутренний и за всю систему газоснабжения в России.

В начале года был арестован советник гендиректора "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков. По версии следствия, он организовал хищение природного газа ПАО "Газпром" на более чем 30 млрд рублей. Вместе с Арашуковым задержан его сын-сенатор и руководители филиалов "Газпрома" на юге России.

Сообщается, что Медведев сосредоточится на работе в футбольном клубе "Зенит", а также в Международном деловом конгрессе. 63-летний Медведев стал президентом "Зенита" на прошлой неделе, сменив Сергея Фурсенко. Еще он занимается хоккеем.

Чем займется Голубев, в сообщении не говорится. Ему 67 лет. "Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер поблагодарил Валерия Голубева за многолетнюю плодотворную работу", - сказано в пресс-релизе "Газпрома".

Медведев и Голубев входили в правление "Газпрома" с 2002 года. Зампредом правления первый стал в 2005 году, второй - на следующий год.

Кто сменит уволенных в один день зампредов правления, "Газпром" не уточнил. Решения о прекращении полномочий в качестве членов правления будут приняты советом директоров "Газпрома".

Версии СМИ

Издание РБК со ссылкой на высокопоставленный источник в "Газпроме" пишет, что претензий ни к Медведеву, ни к Голубеву не было.

"Они очень заслуженные. А будут заниматься общественной работой на пользу стране, в том числе по спортивной части", - сказал собеседник издания.

"Время настало другое, Украина и Европа генерируют новые вызовы, на которые должны отвечать молодые - в том числе и через Facebook", - пошутил в беседе с "Ведомостями" источник, знакомый с топ-менеджерами "Газпрома".

Собеседник издания связал отставки с адаптацией под новые вызовы как со стороны американского СПГ, так и со стороны украинских властей. В США в последние годы растет добыча сланцевого газа, с Киевом российская газовая монополия ведет многолетнюю судебную тяжбу и споры о транзите российского газа через украинскую территорию.

Голубев и Медведев в последние три года не принимали участия в операционной деятельности компании, сказал РБК бывший топ-менеджер "Газпрома". По его данным, вместо Голубева внутренний рынок в оперативном режиме курировал глава "Газпром межрегионгаза" Кирилл Селезнев, внешний - зампред правления "Газпрома" Михаил Середа и глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

Ранее Медведев возглавлял "Газпром экспорт". Журнал Forbes называл его "предпоследним оппонентом Миллера в руководстве "Газпрома". Голубева издание называло сослуживцем Владимира Путина по КГБ.

РБК со ссылкой на свой источник писал, что арестованный Арашуков якобы "​пользовался покровительством влиятельных лиц в Москве и "Газпроме". Представители руководства "Газпрома" и "Газпром межрегионгаза" не могли не быть в курсе схем хищения газа на Северном Кавказе, сказал изданию партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

Собеседник "Ведомостей" назвал уход Медведева и Голубева плохой новостью. "Они составляли в хорошем смысле либеральную оппозицию в руководстве компании", - сказал он, не пояснив, что он имеет в виду.

Газета "Коммерсант" называет увольнение двух зампредов в "Газпроме" крупнейшей перестановкой внутри топ-менеджмента газовой монополии с конца 2011 года, напоминая, что Голубев и Медведев пришли в "Газпром" фактически одновременно с главой компании Алексеем Миллером.

"Тем не менее, с точки зрения фактического распределения сил внутри компании на данный момент перестановки не носят принципиального характера", - пишет обозреватель издания. Его источники рассказали, что позиции Медведева ослабевали с 2014 года, "в последние пару лет его реальные полномочия были невелики". "Что касается Валерия Голубева, то его уход из компании ожидался уже некоторое время", - добавляет он.