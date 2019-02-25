Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дональд Трамп заявил на приеме в Белом доме, что Северная Корея обладает огромным потенциалом для развития

В очередном твите президент США Дональд Трамп объявил, что Северная Корея может стать одной из ведущих экономик мира, если она откажется от ядерного оружия.

Президент написал, что эта страна обладает гораздо большим потенциалом для быстрого роста, чем прочие страны. Однако всего за несколько часов до этого госсекретарь Майк Помпео заявил, что Пхеньян по-прежнему представляет собой ядерную угрозу для США.

Вторая встреча между президентом Трампом и Ким Чен Ыном состоится 27-28 февраля в Ханое.

"Мы оба рассчитываем на продолжение прогресса, достигнутого в ходе первой встречи в Сингапуре", - написал президент, имея в виду первый саммит в июне прошлого года.

Выступая на балу губернаторов вечером в воскресенье, президент также подтвердил, что у него установились "очень, очень хорошие отношения" с Ким Чен Ыном.

Он повторил, что не спешит с ядерным разоружением КНДР. "Я не хочу ни на кого давить. Я просто хочу положить конец ядерным испытаниям. Если их не будет, нас это устроит", - сказал президент.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На исторический встрече в Сингапуре в июне 2018 года прозвучали слова о мире, но реального сдвига не произошло

Сингапурская встреча стала исторической как первый прямой контакт между президентом США и лидером Северной Кореи, но подписанное тогда коммюнике было туманным и не содержало подробностей. С тех пор не было достигнуто заметного прогресса в деле денуклеаризации Корейского полуострова.

Последние по времени заметки президента приурочены к его отъезду во Вьетнам и рассматриваются в качестве попытки проконтролировать ожидания, связанные с этим саммитом.

Что именно сказал госсекретарь Помпео?

Госсекретарь Майк Помпео также явно стремился дать понять, что не ожидает драматических результатов от нового саммита. В воскресенье он заявил корреспонденту телеканала Fox News: "Возможно, мы не добьемся полного успеха на этой неделе, но мы надеемся на значительное продвижение на пути к цели".

В другом интервью он также явно противоречил президенту и его мнению, что Северная Корея не представляет собой ядерной угрозы для США.

"Считаете ли вы, что Северная Корея остается ядерной угрозой?" - спросил госсекретаря корреспондент Си-эн-эн Дейк Таппер. "Да", - ответил госсекретарь.

"Но президент заявил, что так не считает", - возразил журналист, на что Майк Помпео ответил: "Он так не говорил… Я точно знаю, что он сказал".

По завершении Сингапурского саммита в июне прошлого года президент Трамп написал в твите, что "все теперь должны чувствовать себя в большей безопасности, чем в тот день, когда я стал президентом. От Северной Кореи больше не исходит Ядерная Опасность".

Лидеры КНДР не раз заявляли, что не пойдут на ядерное разоружение до тех пор, пока США не выведут свои войска из Южной Кореи.

В настоящее время Ким Чен Ын едет на поезде через Китай в Ханой, куда должен прибыть к вечеру в понедельник.

Точный маршрут его следования скрывается, однако агентство Рейтер получило данные о том, что Кем Чем Ын может сделать остановку на пограничной станции Донг-Данг и оттуда отправиться в Ханой на автомобиле.