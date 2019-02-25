Основатель НТВ Игорь Малашенко найден мертвым в Испании

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Российский медиаменеджер, один из основателей телекомпании НТВ и бывший гендиректор компании "Останкино" Игорь Малашенко найден мертвым в Испании, сообщил Би-би-си его знакомый.

Ранее о смерти Малашенко сообщило издание "Коммерсант". По данным источников газеты, 64-летний медиаменеджер покончил с собой.

Журналист Тимур Валеев, работавший вместе с Малашенко, подтвердил его смерть. "У меня есть подтверждение информации, что он умер в Испании, где он отдыхал в своем доме, сегодня ночью. Есть подтверждение информации о том, что он покончил с собой", - сказал он агентству "Москва".

Малашенко начал свою карьеру в 1980-х годах в Институте США и Канады, в 1991 году работал консультантом аппарата президента СССР Михаила Горбачева.

В 1992 году Малашенко работал генеральным директором ГТРК "Останкино"

Летом 1993 года вместе с Олегом Добродеевым, Евгением Киселевым и Алексеем Цываревым Малашенко стал одним из основателей независимой коммерческой телекомпании НТВ. В сентябре того же года года был назначен президентом, генеральным директором ТОО "Телекомпания НТВ".

В 1996 году Малашенко активно участвовал в президентской кампании Бориса Ельцина.

В начале 2000-х годов Игорь Малашенко уехал из России и девять лет жил в Нью-Йорке. В 2001-2009 годах был гендиректором телеканала RTVI.

В октябре 2017 года Малашенко стал руководителем предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась на пост президента России.

"Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании", - написала Собчак в понедельник в своем "Телеграме".

Член президентского Совета по правам человека, журналист Николай Сванидзе сказал Русской службе Би-би-си, что хорошо знал Малашенко еще с юности, когда они вместе работали в Институте США и Канады.

"Игорь - очень крупный талантливый деятель российской внутренней политики 1990-х годов. Талантливый, четкий, с хорошо работающей и организованной головой, очень образованный, эрудированный", - сказал Сванидзе.

С осени прошлого года Малашенко был женат на журналистке Божене Рынске.

14 февраля Рынска написала в своем "Фейсбуке", что ее супруг попал в больницу.