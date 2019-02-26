"Молодые технократы в церкви были всегда". Что за перестановки произошли в РПЦ?

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В руководстве Русской православной церкви произошли перестановки. Свои должности покинули главы ключевых структур, отвечавших за деньги, менеджмент и имущество церкви. РПЦ занялась омоложением кадров и поиском новых подходов к менеджменту, говорит эксперт.

Синод Русской православной церкви освободил митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия от должности управляющего делами московской патриархии, а митрополита Рязанского Марка - от места главы финансово-хозяйственного управления церкви, говорится в официальном сообщении партиархии.

Новым управделами патриархии стал митрополит Тверской и Кашинский Савва. Его предшественник - митрополит Варсонофий - занимал должность управляющего патриархией с 2009 года. В 2014 году его назначили главой Санкт-Петербургской митрополии.

Чем занимаются эти управления?

Варсонофий ссылался на большую загруженность и сам попросил освободить его от должности, чтобы больше времени проводить в Петербурге, рассказал Русской службе Би-би-си пресс-секретарь патриарха Александр Волков.

Митрополит Варсонофий известен тем, что боролся за возвращение Исаакиевского собора в собственность РПЦ. При нем в Петербурге проводились массовые крестные ходы, в том числе за возвращение Исаакия. В 2018 году Варсонофий не смог получить визу в Грецию для поездки на Афон на фоне обострения отношений РПЦ с Константинопольской церковью.

"Московская патриархия - ключевой орган в управлении внутренней жизнью Русской церкви. Управляющий делами патриархии отвечает за устройство церковной жизни в епархиях на территории России. Он заведует всем епархиальным устройством церкви, контролирует выполение решение архиерейских соборов, архиерейских совещаний и указаний патриарха, а также занимается подготовкой заседаний Синода", - объяснил Би-би-си пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.

"Епархиальная жизнь в Петербургской митрополии сейчас активно развивается, а владыка из-за загруженности в Москве вынужден посещать Петербург только по выходным. Конечно, это не способствует активному участию митрополита в жизни епархии", - сказал Волков.

Правообладатель иллюстрации Alexandr Nikolaev/Tass Image caption Митрополит Варсонофий во время крестного хода вокруг Исаакиевского собора

Место главы финансово-хозяйственного управления РПЦ занял митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий. Предыдущий глава отдела митрополит Марк занимал должность с 2014 года. Тогда же он начал курировать проект "200 храмов" и возглавил фонд поддержки строительства храмов в Москве. Среди спонсоров храмового строительства были бизнесмены Владимир Потанин, Роман Троценко и Аркадий Волож.

"В решении Синода не уточнено, продолжит ли владыка Марк курировать программу "200 храмов", но я так понимаю, что это будет уже делать новый глава управления", - сказал Александр Волков.

Он пояснил, что финансово-хозяйственное управление РПЦ, среди прочего, занимается связями церкви и государства в случаях, когда речь идет о финансировании реставрации памятников и храмов, а также когда речь идет о больших церковных проектах.

Волков также сказал, что при решении кадровых вопросов в церкви не используются какие-либо "шорт или лонг-листы". "Обычно кандидатуры на административные должности предлагаются патриархом и обсуждаются членами Синода за закрытыми дерьми. Есть один лист кандидатов - это лист епископата и священства Русской церкви", - сказал пресс-секретарь патриарха.

Что означают перестановки?

"То, что убрали митрополита Варсонофия с поста управделами патриархии, не означает, что он попал в какую-то опалу и перестал быть в фаворе у патриарха. То же самое и с митрополитом Марком. За Варсонофием осталась огромная Петербургская епархия. Пророчества о том, что митрополит уйдет из Петербурга, не сбылись", - говорит религиовед Роман Лункин.

"Новые назначения касаются непосредственно оптимизации работы администрации патриархии и омоложения церковного руководства. Назначены сравнительно молодые епископы. Это связано и с увеличением объемов работы, которые требуют современных подходов. Церковь быстро развивается, епархий стало гораздо больше и количество приходов с огромной скоростью растет", - добавил эксперт.

"Патриарх делает ставки на новые фигуры. Молодые технократы в церкви были всегда. Но патриарху удалось их вывести на уровень высшего церковного управления, это и была одна из его задач", - отметил Лункин.