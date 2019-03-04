"Солидная конференция". О чем будут говорить на "скрипальских чтениях" в МГУ

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На факультете политологии МГУ пройдут "Скрипальские чтения" - конференция о технологиях "информационных войн". Главная задача - обучить студентов противостоять психологическим операциям, рассказал организатор чтений, профессор МГУ Андрей Манойло. А новость о приглашении на конференцию Руслана Боширова и Александра Петрова оказалась шуткой.

Манойло с 2016 года читает курс "Информационные войны и операции по вмешательству во внутренние дела РФ", на котором вместе со студентами разбирает "технологические приемы на примере кейсов". "Это мероприятие будет продолжением лекционного курса, который я читал, как раз разбирая дело Скрипалей как акты информационной войны", - рассказал Манойло Би-би-си.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте прошлого года были отравлены в британском городе Солсбери. Британские власти считают, что их отравили сотрудники ГРУ, в документах которых были указаны фамилии Боширов и Петров.

Идея "Скрипальских чтений" - создать площадку, "на которой будут разбираться новые формы и приемы ведения информационной войны", сообщил профессор Манойло. "Это будет солидная научная конференция, зал будет полный", - уверен он. Предполагаемая дата проведения конференции - 14 марта.

Основную часть конференции займет доклад самого Манойло, рассказал Би-би-си пресс-секретарь факультета политологии МГУ Дмитрий Антонов. Далее предполагается дискуссия между приглашенными участниками.

Список гостей уже утвержден, сказал Манойло: "Будут выступать российские и зарубежные специалисты по технологии информационных войн. Великобритания представлена не будет, но будет широко представлена Прибалтика".

Накануне, 3 марта, профессор Манойло рассказал радиостанции "Говорит Москва", что пригласил Александра Петрова и Руслана Боширова принять участие в конференции. Это была шутка, заявили в понедельник в пресс-службе факультета политологии.

Профессор Манойло "любит шутить на грани фола", куда отправлять письма двум мужчинам, которых называют "сотрудниками ГРУ", в МГУ не знают, цитирует заявление пресс-службы Интерфакс.

"Это исключительно научное мероприятие, и к спецслужбам оно отношения не имеет. Петрова и Боширова мы не ждем", - сказали агентству на факультете.

Манойло в свою очередь прокомментировал заявление пресс-службы так: "В каждой шутке есть доля шутки".

"Самая долгоиграющая из операций информационной войны"

Манойло - доктор политологических наук. Он защищал диссертацию о технологиях "информационно-психологического воздействия в разрешении международных конфликтов". "В Литве работы А.В.Манойло по информационным войнам получили название "русский подход" и преподаются в военных академиях", - говорится в профайле профессора на сайте политологии МГУ.

Манойло писал колонки для газеты "Известия", в частности, "о скрытых механизмах "цветных революций" и "информационной войне против России" (под заголовком "Режиссеры информационных вбросов поисписались").

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Британские власти считают Александра Петрова и Руслана Боширова кадровыми сотрудниками ГРУ, отравившими Скрипалей. Это псевдонимы, на самом деле Александр Мишкин и Анатолий Чепига, сообщали независимые расследователи

В рамках своего курса Манойло рассказывает студентам о деле Скрипалей как о кампании, организованной властями Британии. На первом этапе, следует из его лекций, было объявлено оь отравлении. Затем началась "введение Петрова и Боширова в публичное пространство".

"После этого, видимо, британская проектная группа ушла в отпуск - на Рождество не было вбросов, - то ли в шутку, то ли всерьез объяснил профессор Би-би-си. - Сейчас они вышли из отпуска - и начинают новые комбинации". "Третьим актом" кампании он назвал сообщения о сотруднике ГРУ Сергее Федотове, третьего подозреваемого в причастности к отравлению Скрипалей.

"При этом технологии этих информационных войн представляют научный интерес, и мы их изучаем, раскладываем по полочкам, разбираем по деталям. Дело Скрипалей - это самая долгоиграющая из ныне действующих операций информационной войны", - сказал Манойло.

"Студенты, которые пойдут работать, например, в органы власти, их задачей может быть противостоять информационным войнам и психологическим операциям. Зная, как эти операции организовываются, они смогут профессионально обеспечивать им противодействие", - добавил он.

Реакция на проект Манойло

Коллеги Манойло по-разному восприняли инициативу проведения "Скрипальских чтений".

Доцент кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Дагмар Миронова заявила, что не будет участвовать в мероприятии, но считает тему конференции достойной изучения.

"Сам феномен, то есть информационную подоплеку этого отравления, надо изучать. Но название, на мой взгляд, не самое удачное, оно меня коробит. "Чтения" - это обычно в честь кого-то выдающегося - "Ломоносовские чтения", "Лихачевские чтения". В общем, неудачно выбрана форма", - считает она.

"Приму участие, скорее всего, - сказал Би-би-си другой доцент кафедры истории и теории политики Александр Бубнов. - Времени уже прошло достаточно много, политические страсти немного поулеглись, можно уже попробовать сделать академическую аналитику. Я думаю, это будет полезно".

Заместитель заведующего кафедрой государственной политики Максим Вилисов назвал интерес к теме отравления Скрипалей "закономерным". "Из любопытства я мог бы принять участие. В любом случае, с результатами ознакомлюсь", - сообщил он Би-би-си.

Отравление в Солсбери

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль, как считают власти Британии, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года.

В отравлении Скрипалей британские власти обвинили двух сотрудников ГРУ, въехавших в Британию по паспортам на имена "Руслан Боширов" и "Александр Петров".

Фамилии и имена, как считает британская полиция, были вымышленными, но заграничные паспорта - настоящие.

Исследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider в совместном расследовании сообщили, что под именами Петрова и Боширова скрываются кадровые сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

"Боширов" и "Петров" выступали в эфире телеканала RT с версией о том, что в Солсбери они ездили как туристы, чтобы посмотреть "знаменитый Солсберийский собор". С тех пор этим мужчины на публике не появлялись.

Российские власти категорически отрицают свою причастность к отравлению Скрипалей. При этом выступить перед журналистами "Боширову" и "Петрову" рекомендовал президент Владимир Путин, которых называл их частными лицами, не имеющими отношения к разведке. В эфире они появились уже на следующий день.

Юлия Скрипаль выписалась из больницы в апреле, ее отец - в мае. О состоянии их здоровья сейчас точных данных нет.

В феврале газета Times со ссылкой на свои источники сообщила, что состояние Скрипаля резко ухудшилось.