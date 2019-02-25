Жителям Уилтшира запрещено подбирать мусор из-за "Новичка". Из-за этого срывается субботник

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Не уронил - не подбирай". Так звучит совет местным жителям

Ричард Бриттон, член совета графства Уилтшир, в котором находится город Солсбери, предлагает отменить запрет на подбор мусора в соседних деревнях. Рекомендации относиться к мусору с осторожностью появились здесь после попытки отравления Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Жителям городов Солсбери и Эймсбери, а также близлежащих населенных пунктов до сих пор рекомендуется не подбирать мусор, если они сами его не уронили.

Ричард Бриттон обратился с запросом в службу общественного здравоохранения Англии с просьбой изменить это распоряжение.

В начале февраля Бриттон пригласил жителей соседних с Солсбери деревень принять участие в уборке мусора в рамках ежегодной кампании "Сделаем Британию чистой".

Но совет графства Уилтшир заявил, что этот своеобразный субботник, запланированный на конец марта, не может состояться, так как запрет подбирать мусор еще действует.

"Это не мое дело - идти против официальных рекомендаций. Было бы безответственно это рекомендовать, - заявил Бриттон. - Это может быть оправдано в Солсбери и Эймсбери, но мне трудно понять, почему эти рекомендации все еще должны действовать в деревнях".

Правообладатель иллюстрации Reuters/BBC Image caption Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выжили, но о состоянии их здоровья до сих пор официально не сообщается

Запрет был введен после того, как в июне 2018 года в Эймсбери, неподалеку от Солсбери, были госпитализированы 44-летняя Дон Стерджесс и ее партнер Чарли Роули, отравившиеся "Новичком".

Роули, как выяснилось, подобрал флакон с "Новичком" в городском парке.

С тех пор власти призывают местных жителей не подбирать мусор, так как неизвестно, не выбросили ли злоумышленники еще какие-нибудь емкости с нервно-паралитическим веществом.

Совет графства даже привлек специалистов к уборке мусора в попытке предотвратить еще одно заражение отравляющим веществом.

В марте 2018 года в Солсбери "Новичком" были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они выжили и после курса лечения были выписаны из местной больницы.

Великобритания обвинила Россию в организации покушения на Скрипалей. Россия отвергает эти обвинения.

Жители Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджесс попали в больницу в субботу 30 июня. Поначалу врачи заподозрили передозировку наркотиков.

Но позже эксперты, исследовавшие пробы, взятые у пострадавших, пришли к выводу, что мужчина и женщина подверглись воздействию вещества той же группы, как и то, которым отравили Скрипалей.

Накануне отравления Роули и Стерджесс отправились в Солсбери, где они ходили по магазинам и зашли в парк Квин Элизабет Гарденз.

Роули нашел в парке флакон и подарил его своей подруге. Они думали, что в нем духи. Но во флаконе, как выяснилось позже, было отравляющее вещество класса "Новичок".

Утром 30 июня Стерджесс потеряла сознание и была госпитализирована. Через несколько часов стало плохо и Роули.

Дон Стерджесс скончалась 8 июля. В связи с ее смертью было заведено уголовное дело по статье "убийство".

Роули выжил и вскоре был выписан из больницы. Его брат Мэтью рассказал летом Би-би-си, что Чарльз Роули совсем не похож на того Чарли, которого он знал.