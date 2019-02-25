Певица Maruv не поедет на "Евровидение" от Украины. Она не стала отменять концерты в России
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НСТУ) и певица Maruv (Анна Корсун) не подписали договор об участии в "Евровидении-2019", сообщили в пресс-службе вещателя.
Певица Maruv победила по результатам голосования жюри и зрителей в финале национального отбора на песенный конкурс, однако в итоге телекомпания и Maruv не пришли к согласию относительно правил участия в конкурсе. Об этом НСТУ сообщила в "Фейсбуке".
В НСТУ отметили, что выступление Maruv высоко оценили музыкальные эксперты и зрители. Однако, по словам телерадиокомпании, они не пришли к общему мнению относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе.
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"У исполнителя, который представит Украину на международной арене, также есть обязательства: после подписания договора с ОАО "НСТУ" на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире", - говорится в сообщении.
Переговоры между НСТУ и певицей продолжались пять часов.
"Переговоры со следующим кандидатом начнем утром", - заявил председатель правления НСТУ Зураб Аласания.
Maruv, как и некоторые другие участники нацотбора, попала под волну критики за то, что продолжает выступать в России.
Сама певица проблемы в этом не видит и говорит, что своей музыкой "несет мир и хочет объединять народы".
Накануне в НСТУ сообщили, что Maruv поставили условие для ее участия в конкурсе "Евровидение" - отказ от концертов в России.
Кто вместо Maruv?
Певица Maruv победила в финале украинского национального отбора на Евровидение-2019 с песней "Siren Song", исполнение которой многие называли очень откровенным.
Зрители отдали певице 6 баллов, жюри - 5. В голосовании приняли участие 167 тысяч человек.
После выступления ведущий шоу Сергей Притула спросил, как ее патриотизм сосуществует с выступлениями в России. Maruv на это заявила, что в выступлениях в России нет ничего плохого - она повторила, что своими песнями несет мир и объединяет народы.
"Евровидение" для этого и создавали, чтобы страны объединялись, чтобы делились культурой... Это в первую очередь песенный конкурс, а не политические выборы", - сказала Maruv.
На вопрос Сергея Притулы, кого именно она объединила музыкой в контексте России и Украины, певица ответила, что ее фанаты объединяются и общаются. Впрочем, она призналась, что не слышала, чтобы кто-то из поклонников после ее концерта решил сложить оружие и не ехать в Донбасс.
"У меня много зрителей и в России, и в Украине, и в Турции. У них есть свои чаты, они общаются", - сказала Maruv.
Член жюри Джамала спросила Maruv, чей Крым. Певица ответила: "Крым украинский".
По результатам суммы баллов, которые отдали жюри и зрители, второе место в национальном отборе заняла группа Freedom Jazz с песней "Cupidon".
Но больше зрительских баллов получила группа Kazka с песней "Apart", которую еще после полуфинала критиковали за фальшивое исполнение.