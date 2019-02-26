Экс-сотрудника ФСБ и топ-менеджера "Лаборатории Касперского" осудили за госизмену

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Экс-сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и бывший топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов приговорены к 22 и 14 годам лишения свободы соответственно по делу о госизмене. По данным СМИ, они могли быть причастны к передаче данных о российских хакерах США.

Заседание Московского окружного военного суда проходило в закрытом режиме.

Ранее адвокат Михайлова Руслан Голенков сообщил Русской службе Би-би-си, что обвинение запросило для его подзащитного 23 года лишения свободы.

Адвокат Стоянова Александр Гусак сообщил Би-би-си, что в своем последнем слове его подзащитный назвал себя истинным патриотом России и вину в госизмене не признал. Михайлов, по словам защитника, заявил то же самое.

Дело о госизмене

До ареста в декабре 2016 года полковник ФСБ Михайлов руководил 2-м управлением Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ и считался одним из главных специалистов по киберпреступности в российских спецслужбах.

Стоянов возглавлял отдел расследования киберинцидентов Лаборатории Касперского и отвечал за связь компании с правоохранительными органами.

По этому же делу были арестованы подчиненный Михайлова, офицер ЦИБ ФСБ Дмитрий Докучаев и интернет-предприниматель Георгий Фомченков.

Суть предъявленных им обвинений доподлинно неизвестна, поскольку материалы дела составляют государственную тайну.

Как сообщали СМИ, в материалах дела говорилось, что в 2011 году Михайлов через цепочку посредников передал ФБР сведения об оперативно-розыскной деятельности по делу основателя процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского, которого в США считают киберпреступником. К выполнению этой задачи, по версии следствия, их привлек Фомченков.

При этом, по информации ряда СМИ, Михайлов, Стоянов, Докучаев и Фомченков могли быть причастны к утечке данных об атаках на сервера американских демократов перед президентскими выборами в 2016 году.

Один из собеседников издания The Bell утверждал, что обвиняемые раскрыли американским спецслужбам хакеров, которые участвовали в атаках. А два других источника заявили, что они помогли США получить доказательства причастности ко взломам россиян.

Издание также писало, что ответственность за взлом серверов Демократической партии взял на себя хакер Константин Козловский, который проходит обвиняемым по делу группировки Lurk.

За преследованием обвиняемых в госизмене, как утверждали источники The Bell, могла стоять ГРУ. Именно эта служба, по мнению американского разведсообщества, могла курировать атаку на сервера Демпартии США.

Россия неоднократно отрицала причастность ко взломам серверов демократов и отвергала обвинения во вмешательстве в американские выборы.

В апреле 2018 года РБК со ссылкой на источники сообщил, что Докучаев и Фомченков частично признали свою вину и пошли на сделку со следствием. Стоянов и Михайлов себя виновными не признавали.