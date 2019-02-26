Вандалы в Дублине обезглавили крестоносца, похороненного 800 лет назад

Правообладатель иллюстрации RTE Image caption Голова крестоносца была отделена от его тела и украдена

Вандалы в Ирландии обезглавили тело крестоносца, умершего около 800 лет назад. Гроб находится в склепе одной из церквей Дублина.

Архидиакон Дэвид Пирпойнт рассказал, что голова крестоносца была отделена от его тела и украдена.

Это обнаружилось, когда в понедельник церковь, построенную в конце 17 века, открывали для посетителей.

По словам архидиакона Дэвида Пирпойнта, он расстроен и обеспокоен тем, что церковь снова стала мишенью для вандалов.

Этот инцидент, по его словам, шокировал приход и общину.

Англиканская церковь Святого Михана, расположенная на Черч-стрит в Дублине, уже подвергалась нападению вандалов в 1996 году.

"Печальный день для церкви"

Со слов Пирпойнта, ему было отвратительно видеть то, что произошло, а сейчас он испытывает глубокое чувство печали.

"Это печальный день для церкви и человечества. Печально, что нашелся кто-то, кто сделал такое", - сказал архидиакон.

Крестоносцы участвовали в серии религиозных военных походов, санкционированных Западной христианской церковью.

Большая часть Крестовых походов совершалась против мусульман на востоке Средиземноморья и в Святой Земле.

В Средневековье было совершено семь крупных Крестовых походов и множество менее значимых.

Правообладатель иллюстрации Rte Image caption Склеп церкви Святого Михана подергался нападению вандалов в 1996 году

После нападения вандалов экскурсии в церкви Святого Михана были отменены на неопределенное время. За прошедший год церковь посетило порядка 27 тысяч человек.

В своем заявлении Церковь Ирландии говорит, что склеп серьезно поврежден, также еще несколько захоронений было осквернено, в том числе вандалы надругались над захоронением монахини, скончавшейся 400 лет назад.

Со слов архидиакона Пирпойнта, вандалы также унесли стальные внутренние двери склепа. Есть опасность, что останки, находившееся в склепе, при открытом доступе воздуха подвергнутся скорому разрушению.

Ирландская полиция изучает данные камер наружного наблюдения, установленных у здания церкви.

"Играли в футбол"

Склеп церкви Святого Михана уже подвергался нападению вандалов в 1996 году, когда группа подростков ворвалась туда и достала из гробов несколько тел.

"Они вытащили их на лужайку, и, взяв их головы, кажется, играли в футбол", - рассказал архидиакон Дэвид Пирпойнт в интервью Irish Times.

"К счастью, тогда охрана справилась со свой работой блестяще и поймала нарушителей", - добавил он.

После инцидента 1996 года склеп был закрыт для посетителей на неделю.