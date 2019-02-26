Илон Маск обвинен в неуважении к решениям суда

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в суд Нью-Йорка, требуя признать действия главы компании Tesla Илона Маска проявлением неуважения к решениям суда.

Обращение SEC в суд последовало за твитом Маска о планах по производству автомобилей на 2019 год. В твите Маск пообещал, что Tesla произведет 500 тысяч машин в 2019 году.

Соглашение

В октябре прошлого года Илон Маск согласился не делать подобных публичных заявлений о финансовой деятельности компании без их предварительного согласования с руководством Tesla.

Это соглашение между SEC и Маском было заключено после его августовских твитов о намерении увести кампанию с биржи и сделать ее непубличной. Маск тогда даже назвал цену, по которой компания могла бы выкупить акции у миноритариев.

Эти твиты привел к росту акций компании. Однако после того, как Маск, проконсультировавшись с акционерами, отказался от своих намерений, курс акций резко упал.

В итоге SEC обвинила Илона Маска в мошенничестве. Компании Tesla и Маску присудили штраф в 20 млн долларов.

500 тысяч машин

На прошлой неделе Маск опубликовал в "Твиттере" фотографию новых машин Tesla и написал: "Tesla выпустила 0 машин в 2011, но в 2019 мы выпустим около 500 тыс."

В документах SEC, направленных в суд, говорится, что Маск не получил одобрения на этот твит, что его сообщение было неточным, и что Маск нарушил заключенное ранее соглашение.

Маск ответил, что эти данные о производстве автомобилей Tesla уже стали достоянием публики, когда были обнародованы результаты четвертого квартала. Он также уточнил свой твит.

"Имел в виду, что уровень производства в пересчете на год к концу 2019 года, вероятно, будет 500 тыс. машин, то есть 10 тыс. машин в неделю. В этом году покупателям, согласно оценкам, будет доставлено около 400 тыс. машин", - написал Маск в "Твиттере".