Opel возвращается в Россию. Какие у него перспективы?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В компании планируют производить автомобили Opel в Калуге

Opel планирует вернуться на российский рынок спустя четыре года после ухода. Об этом говорится в сообщении французского концерна PSA Group, которой принадлежит Opel. Бренд ушел с российского рынка в 2015 году из-за разворачивающегося кризиса и ослабления рубля, из-за которого автомобили марки проигрывали конкурентам. На что компания рассчитывает сейчас?

Решение о возвращении на российский рынок - часть стратегии, направленной на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках, говорится в пресс-релизе французской автомобилестроительной компании. Там отмечается, что это позволит PSA усилить свое присутствие в евразийском регионе, расширить предложение для уже имеющихся клиентов и привлечь новых.

"С учетом запуска бренда Opel в Украине в прошлом году мы рассчитываем утроить объемы продаж брендов PSA в данном регионе к 2021 году. Добиться этого нам поможет выстраивание высокоприбыльного бизнеса", - приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента группы PSA и операционного директора региона Евразия Яник Безар.

Развитие бренда в Восточной Европе планируется "за счет новых бизнес-партнеров, новых моделей и новых финансовых предложений", говорится в сообщении компании.

Почему бренд ушел из России?

В марте 2015 года американский концерн General Motors, которому тогда принадлежал Opel, заявил об уходе с российского рынка. Работа основного завода в Санкт-Петербурге, где собирались автомобили, была заморожена. Кроме того, компания остановила сборку на калининградском "Автоторе" и на площадке группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Помимо Opel в тот же год GM вывел с российского рынка и бюджетные Chevrolet. Компания ушла несмотря на то, что успела вложить в производство в России суммарно примерно 450 млн долларов, писал РБК.

Решение объяснялось сокращением продаж из-за сложной экономической ситуации в России и ослабления курса рубля. "Это решение позволяет избежать серьезных инвестиций в рынок с неясной долгосрочной перспективой", - заявлял тогда президент GM Дэн Амманн.

В 2014 году объемы продаж марок GM в России упали сильнее, чем рынок в целом - на 26,4%, писал РБК. За первые два месяца 2015 года Opel потерял 82%, Chevrolet - 71%, согласно данным издания.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров связывал уход GM из России с низким уровнем локализации производства и неудачной стратегией модельного ряда. "Что касается GM, то это ошибка изначальная в стратегии компании в части модельного ряда и уровня локализации", - говорил он агентству "Интерфакс" в марте 2015 года.

Карл-Томас Нойманн, возглавлявший тогда Opel Group, также заявил, что у автомобилей Opel, производившихся в России, уровень локализации был недостаточным.

Уход GM из России был связан не только с экономическими, но и политическими причинами, считает исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов. Уход компании из России последовал после обострения отношений России и США на фоне аннексии Крыма. "Группа PSA, которой теперь принадлежит Opel, смотрит на новые перспективные для производства рынки", - сказал он Би-би-си.

Что нужно для успешного возвращения?

Успешность второго входа на российский рынок для Opel будет зависеть от модельного ряда и ценового позиционирования, особенно в начале продаж, уверен Удалов. От этих условий будет зависеть и доля рынка, которая достанется бренду, считает он.

Эксперт называет российский рынок "достаточно жестким". С ним согласен и президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев. Он считает, что для успешного входа на российский рынок Opel необходимо серьезно вложиться в маркетинг.

"За время отсутствия его нишу заняли весьма конкурентоспособные бренды", - поясняет глава ассоциации дилеров.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Opel будет непросто завоевать российский рынок, считают эксперты

Среди основных конкурентов Мосеев называет Volkswagen, Hyundai и Kia. Эти три бренда входят в пятерку самых продаваемых в России по данным Ассоциации европейского бизнеса за январь. Также нее входят Renault и Lada. Последняя остается самой продаваемой автомобильной маркой в России.

Удалов из "Автостата" добавляет к этому списку еще и Nissan с Toyota. Важным условием для успешного продвижения Opel на российском рынке он называет отношения с дилерами. "Для них нужно предложить выгодные и интересные условия, чтобы они захотели вкладываться в бренд", - говорит он.

Кроме того, для конкурентоспособности бренду Opel необходимо максимально локализовывать производство.

"Если компания решит локализовываться самостоятельно, есть вероятность, что ей не удастся поддерживать конкурентоспособный уровень цен", - предостерегает Сергей Удалов. В локализации, по его мнению, могут помочь правительственные меры - льготы и заключение специальных инвестиционных контрактов с Россией.

PSA планирует начать производство автомобилей Opel на заводе в Калуге, сказала представитель PSA Карин Дуэ агентству ТАСС. "Мы отнюдь не намерены ввозить в Россию машины Opel, собранные в других странах. Мы обеспечим их производство на российской территории", - сказала она, добавив, что пока не определено, какие именно модели будут производиться.

"Прекрасно осознаем и отдаем себе отчет в том, что, для того, чтобы быть успешным автопроизводителем и импортером в России, безусловно, нужно автомобили в России производить с высоким уровнем локализации. Планы по локализации бренда Opel мы внутри себя сейчас готовим", - заявил управляющий директор PSA Group в России Алексей Володин в интервью телеканалу "Россия 24".

В любом случае даже при идеальных условиях Opel в России может рассчитывать лишь на 2-3% рынка, считает Олег Мосеев. Удалов оценивает потенциальные продажи минимум в 50 тысяч машин в год.

Для сравнения: в прошлом году в России было продано более 1,8 млн автомобилей, подсчитывала Ассоциация европейского бизнеса. Российский автомобильный рынок в 2018 году вырос на 12,8%. Пятая часть пришлась на Lada.