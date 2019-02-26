Правообладатель иллюстрации YOUTUBE/ALEXEY NAVALNY

Российские правоохранительные органы объявили в розыск Романа Рубанова - бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией, основанного оппозиционером Алексеем Навальным. Как рассказали Би-би-си в ФБК, в отношении Рубанова возбуждено уголовное дело из-за фильма "Он вам не Димон".

Карточка Рубанова есть в базе розыска МВД, однако там не указано, по какой именно статье его разыскивают. Как пояснил Би-би-си нынешний директор ФБК Иван Жданов, дело возбудили из-за того, что фонд так и не удалил из YouTube фильм "Он вам не Димон" о премьер-министре Дмитрии Медведеве.

Удалить фильм ФБК должен был по требованию суда. Неисполнение судебного решения в соответствии с российским законодательством действительно может повлечь уголовную ответственность. Так, уголовный кодекс за это предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

По словам Жданова, в розыск Рубанова объявили еще на прошлой неделе.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш также подтвердила Би-би-си, что дело возбуждено из-за фильма "Он вам не Димон" про Дмитрия Медведева.

На вопрос о том, где сейчас находится Рубанов - в России или за рубежом, ни Жданов, ни Ярмыш отвечать не стали. "Не знаю, Роман не работает у нас уже несколько месяцев", -ответила Ярмыш в ответ на этот вопрос.

В свою очередь Алексей Навальный заявил, что фонд не может удалить видеоролик, поскольку он опубликован на личном аккаунте оппозиционера, а не на аккаунте ФБК.

"Мы сто миллионов раз объясняли, что ФБК не может удалить ролик с моего ютюб-канала. Он мой личный. Я туда что хочу загружаю, что хочу удаляю. Удалять "Димона" (у него сейчас 28 миллионов просмотров) я не собираюсь", - написал он на своем сайте.

В октябре 2017 года судебные приставы уже задерживали Рубанова из-за отказа удалить с YouTube фрагменты этого фильма. Спустя некоторое время после задержания он сообщил, что его отпустили, в очередной раз потребовав удалить фрагменты фильма и пригрозив возбуждением уголовного дела по статье о неисполнении решения суда.

Люблинский суд Москвы потребовал удалить те фрагменты фильма "Он вам не Димон", в которых утверждается, что один из фондов, связанных с Медведевым, мог получить в подарок от миллиардера Алишера Усманова земельный участок и особняк на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей.

По иску Усманова суд признал эту информацию недостоверной и постановил выпустить опровержение. Решение вступило в силу 11 августа 2017 года.